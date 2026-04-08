O’Higgins se hace fuerte en casa con una brillante victoria sobre Millonarios en su estreno en la Copa Sudamericana

Una verdadera fiesta se vivió en Rancagua. O’Higgins vivió otra noche internacional inolvidable, ahora en la Copa Sudamericana, donde recibió por el Grupo C a Millonarios en el estadio El Teniente de Rancagua. Un recinto en el que los celestes se han hecho fuertes a nivel continental durante este año, lo que ratificaron con una victoria de mucha jerarquía sobre el cuadro colombiano, por 2-0.

El equipo de la Sexta Región salió a presionar desde el comienzo frente al elenco embajador, que contó con el exdelantero de la U Rodrigo Contreras y el volante chileno Rodrigo Ureña desde el inicio y que tuvo al longevo astro Radamel Falcao García ingresando desde la banca. El linaje del plantel cafetalero no fue impedimento para que el anfitrión viviera una jornada memorable.

De inmediato Francisco González tomó la manija del mediocampo y sería protagonista a los 12′, luego de enviarle un centro perfecto para Arnaldo Castillo, quien le ganó la posición a Andrés Llinás para meter la cabeza y abrir la cuenta, pese a los reclamos de la visita por una eventual falta, que el peruano Roberto Pérez desestimó por entender que ambos estaban forcejeando.

El elenco de Fabián Bustos se vio obligado a salir un poco más tras el gol y se generó opciones, aunque sin mucha claridad. A los 18′, Ureña remató rasante y por poco no logró el empate, algo que repitió Del Castillo en el 32′, nuevamente sin éxito. Por su parte, la improvisada pareja de centrales rancagüina conformada por Garrido y Pavez estuvo a la altura. Mientras que Juan Leiva aportó todo su criterio en la mitad del terreno.

El dueño de casa también se replegó un poco más para explotar las bandas en cada salida y apelando al desequilibrio de Martín Sarrafiore, Martín Maturana y González. Este último tuvo el 2-0, a los 35′, luego de aparecer destapado y sacar un remate que obligó a la estirada del meta Diego Novoa.

En la segunda parte, el conjunto bogotano se fue con todo en el comienzo. A los 52′, Omar Carabalí estuvo brillante para sacarle un cabeza abajo del Tucu Contreras. Una señal de alerta para los de Lucas Bovaglio.

A los 64′, el local se salvó de milagro, luego de que de forma insólita Contreras no conectara en el área chica un centro de Mateo García.

El desequilibrio

Tres minutos después y cuando peor lo pasaba el cuadro de la Zona Central, el conjunto embajador se quedó con uno menos después de que Jorge Arias recibiera la segunda amarilla tras una fuerte entrada sobre Castillo.

Con uno menos, Bustos mandó a la cancha a Falcao para buscar el empate y jugar con un doble 9. Un riesgo alto, pues el equipo quedó expuesto en el fondo. Y así lo entendió Bovaglio, quien mandó a Bryan Rabello y Bastián Yáñez para aprovechar esas fisuras defensivas.

La nueva composición se hizo notar de forma instantánea y la valla visitante volvió a ser asediada, lo que tuvo su premio con un desborde de Yáñez por la izquierda y la aparición por el medio de González, para poner el 2-0, a los 83’, y empezar a cerrar una victoria de mucha categoría.

La visita no se rindió y generó peligró. De hecho, Carabalí tuvo una tapada brillante para evitar el descuento y en el tiempo de adición el arquero visitante salvó el tercero. Llegadas más, llegadas menos, las más de 10 mil personas que alentaron a los celestes se fueron con una sonrisa de oreja a oreja, pues su equipo invita a la ilusión.

El próximo martes, O’Higgins visitará a Sao Paulo, que derrotó por 1-0 a Boston River en Uruguay.