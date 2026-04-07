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    Con Radamel Falcao como principal amenaza: O’Higgins recibe a Millonarios por la Sudamericana

    Este martes, en Rancagua, los celestes enfrentarán al cuadro colombiano por la primera fecha de la fase de grupos de la competencia continental.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @Falcao / Instagram.

    Audax Italiano, Palestino y O’Higgins inician su sueño en la Copa Sudamericana. Los Celestes serán los encargados de dar el vamos este martes cuando se enfrenten a Millonarios por la primera fecha de la fase de grupos del torneo.

    El cuadro colombiano viene con un goleador de lujo. Radamel Falcao García, quien volvió a las convocatorias de Millonarios después de superar molestias físicas, está listo para seguir las órdenes del técnico Fabián Bustos.

    El regreso del Tigre marca el fin de una larga ausencia del atacante sobre las canchas. El último duelo en el que participó fue en el cruce contra Llaneros el 14 de febrero, encuentro en el que sufrió una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha.

    A causa de estas molestias, Falcao debió mantenerse al margen durante siete semanas, perdiéndose compromisos clave en la fase previa de la Copa Sudamericana, así como en la competencia local colombiana.

    De esta manera el ariete ha disputado solo cinco partidos en lo que va de 2026 y ha marcado un gol. Por esto, el arribo del ariete es una seria amenaza para O’Higgins, pues el atacante buscará regresar con todo y marcar diferencias en el duelo para así ir retomando confianza a nivel personal y permitiendo que Millonarios se mantenga como protagonista en los dos frentes en los que se encuentra compitiendo.

    Por la Liga, el conjunto albiazul se encuentra noveno en la clasificación y necesita sumar para asegurar un cupo en los playoffs, mientras que en la Sudamericana quieren arrancar de la mejor manera posible para intentar avanzar a la ronda eliminatoria, considerando que los otros integrantes del Grupo C son Sao Paulo y Boston River.

    Cabe señalar además que el equipo que finalice en la primera posición de la tabla accederá de forma directa a los octavos de final del torneo, mientras que los segundos deberán enfrentar un duelo de playoffs contra los equipos que acaben terceros en la Copa Libertadores.

    El partido entre O’Higgins y Millonarios está programado para este martes 7 de abril a partir de las 20.00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.

    Así se juega la primera fecha de la Copa Sudamericana

    Martes 7 de abril

    • 18.00 Barracas Central vs. Vasco da Gama
    • 18.00 Independiente (Bolivia) vs. Racing Club
    • 20.00 O’Higgins vs. Millonarios
    • 20.30 Boston River vs. Sao Paulo
    • 22.00 Alianza Atlético vs. Tigre

    Miércoles 8 de abril

    • 18.00 Deportivo Cuenca vs. Santos
    • 18.00 Deportivo Riestra vs. Palestino
    • 18.00 Recoleta vs. San Lorenzo
    • 20.00 Audax Italiano vs. Olimpia
    • 20.30 Blooming vs. River Plate
    • 20.30 Montevideo City vs. Gremio
    • 22.00 Puerto Cabello vs. Atlético Mineiro

    Jueves 9 de abril

    • 18.00 Botafogo vs. Caracas
    • 18.00 Juventud vs. Cienciano
    • 20.30 Carabobo vs. Bragantino
    • 20.30 Macará vs. América de Cali
    Más sobre:FútbolCopa SudamericanaRadamel FalcaoO'Higgins

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