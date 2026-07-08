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    Bank of America recorta sus proyecciones para el precio del cobre y anticipa el fin del rally del litio

    La institución cree que el mercado alcista del litio puede estar llegando a su fin, aplicando un fuerte recorte en su estimación para el precio en 2027. En cuanto al cobre, el ajuste en la perspectiva es leve y mantiene su diagnóstico de que hay una demanda "resiliente" en combinación con oferta restringida.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Leve ajuste para precio del cobre, pero no así para el litio.

    El banco redujo la mayoría de sus estimaciones de precios para los metales, en un informe que también rebaja con fuerza sus perspectivas para el oro y la plata. Pese al ajuste, mantiene que el mercado del cobre estará en déficit este año y el próximo.

    Bank of America (BofA) redujo la mayoría de sus proyecciones de precios para los metales, en un ajuste que abarca al cobre, el litio, el oro y la plata, entre otros metales, según su informe Global Metals Weekly “Spanner in the works”.

    El banco atribuye la revisión al escenario que dejó el conflicto en Medio Oriente y a un entorno monetario más restrictivo en Estados Unidos.

    El contexto para los commodities mineros debería seguir siendo desafiante hacia el otoño (boreal), lo que nos lleva a recortar las proyecciones, especialmente para los metales base y preciosos”, señala el reporte, que agrega que “el riesgo de una política monetaria más restrictiva en EE.UU. y un dólar más fuerte tampoco ayudan”.

    Cobre: recorte acotado y déficit por dos años

    El reporte de BofA rebajó su estimación de precio promedio de 2026 en 3,3%, desde US$13.331 a US$12.888 por tonelada (de US$6,05 a US$5,85 la libra).

    Para 2027, el ajuste es de 1,6%, desde US$ 15.500 a US$ 15.250 por tonelada (US$ 6,92 la libra). Hay que recordar que hace algunos meses había previsto a la libra incluso sobre los US$ 7.

    El banco explica que los fundamentos del metal rojo se han sostenido en “una demanda resiliente por la electrificación de la economía, especialmente en China, y en restricciones de oferta”.

    Sin embargo, advierte que “la actividad manufacturera global en general sigue algo deprimida y esto probablemente limitará los precios”. A ello suma que el impulso crediticio de China, que históricamente ha anticipado los precios del cobre en nueve a diez meses, “sugeriría una desaceleración de las alzas del precio del cobre, aunque no una caída hacia 2027”.

    Cátodos de cobre. Roberto Candia

    Con todo, la visión de mediano plazo se mantiene: “Vemos vientos en contra en el corto plazo, pero también destacamos que el mercado probablemente estará en déficit este año y el próximo, lo que en última instancia debería ser constructivo”, indica el documento.

    El precio del cobre alcanzó niveles históricos este año nominal, mientras que el valor de los envíos del metal rojo llagaron a niveles récords en el primer semestre, superando los US$ 30.000 millones. Cabe recordar que Chile es el mayor productor mundial de la materia prima.

    Litio: el mercado alcista puede estar llegando a su fin

    El ajuste más profundo es para el litio, donde BofA anticipa el retorno de los excedentes.

    Para 2027 recortó su proyección del carbonato de litio en 19,6%, desde US$ 18.667 a US$ 15.000 por tonelada, y la del hidróxido en 33,1%, desde US$20.167 a US$13.500. En el espodumeno, la rebaja para ese año es de 19,7%, a US$ 1.500 por tonelada.

    Para este año, en tanto, la institución redujo el cálculo para el carbonato de litio en 3,6%, hasta US$ 19.328 la tonelada, mientras que para el hidróxido el ajuste es de 10,1% a US$17.817, No obstante, subió en 7% el del espodumeno, a US$ 2.166.

    El informe recuerda que el reciente repunte del metal estuvo “fuertemente influido por la decisión de las autoridades chinas de restringir la producción en agosto de 2025”.

    Salar de Atacama, una de las mayores reserva de litio del mundo y que opera SQM y Codelco, a través de Novandino Litio. eJORGEVILLEGAS

    Pero ese efecto se estaría agotando: “Estas restricciones de producción están disminuyendo gradualmente y la producción también está aumentando en otros lugares. Por lo tanto, el mercado del litio debería volver gradualmente al superávit, lo que nos lleva a recortar las proyecciones”, sostiene BofA.

    Entre los factores de mayor oferta, el banco menciona la resolución de los permisos de la mina Jianxiawo de CATL en China, el aumento de la producción desde salmueras y la normalización de los envíos desde Zimbabue.

    “Estas tres dinámicas en conjunto significaron que los inventarios de litio de China ya no están cayendo. La brecha entre los precios del litio en China y fuera de China también ha comenzado a cerrarse, un indicio de que la estrechez en el mercado interno del país asiático está disminuyendo”, explica el reporte, que califica al litio como “un mercado impulsado por la política” y prevé un superávit probable en 2027.

    Baterías de sodio

    Por el lado de la demanda, el banco destaca que los sistemas de almacenamiento de energía representarán cerca de un tercio del crecimiento del consumo de litio este año, y menciona la eventual competencia de las baterías de sodio, aunque precisa que “los volúmenes siguen siendo demasiado pequeños para marcar una diferencia en el corto plazo”.

    Baterías de litio podrían verse amenazadas por las de sodio. WSJ, PHOTO: STR/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

    Las exportaciones totales de litio de Chile (carbonato, hidróxido y sulfato) llegaron a US$ 3.218 millones en el primer semestre, casi tres veces más que el periodo enero-junio de 2025, en un contexto en que el precio de la tonelada subió desde unos US$ 9.000 a US$ 19.000.

    El principal comprador de litio del país fue China, pese a que es el segundo productor mundial del mineral después de Australia. El gigante asiático el año pasado había desplazado a Chile al tercer puesto.

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