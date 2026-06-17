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    Precio del litio aumenta más de 100% en el año y está en los niveles de fines de 2023

    El litio promedia US$ 18.577 la tonelada en lo que va del año, muy distinto a los US$ 8.878 de igual lapso de 2025. Paralización de plantas y prohibiciones de exportación explican en gran parte el alza. Sin embargo, no se proyecta que estos precios lleguen a los históricos valores de 2022.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera

    El precio del litio sigue en un alto nivel: aumenta un 109% en el año. La oferta y la demanda han impactado el valor del mineral no metálico: paralizaciones de plantas de litio el año pasado, prohibiciones de exportación, y el aumento de la demanda gracias al almacenamiento energético, son las principales razones del alza.

    Hasta el martes 16 de junio, el litio ha promediado US$ 18.577 la tonelada en lo que va de 2026, pero desde el 29 de abril que el valor no ha bajado de los US$ 20 mil. Antes de esa fecha, el precio venía subiendo consecutivamente desde enero, cuando partió en US$ 13 mil la tonelada. El peak del año se alcanzó el 12 de mayo con US$ 23.250 la tonelada, según datos del Banco Central (BC).

    Al 16 de junio del año pasado, la realidad del precio del mineral era muy distinta. El litio no superaba ni siquiera los US$ 10 mil la tonelada. El promedio en aquel periodo alcanzó los US$ 8.878 la tonelada. Este se compara positivamente con el actual, dando cuenta de un crecimiento de 109%.

    El líder de economía de la consultora GEM, Patricio Faúndez, señala que “la explicación hay que buscarla tanto en la oferta como en la demanda. Por el lado de la oferta, ha pesado la paralización de minas chinas en julio y agosto de 2025, en particular el yacimiento Jianxiawo de CATL (3% de la oferta mundial), junto con la prohibición de Zimbabue a exportar concentrados de litio sin procesar. Esto contrasta con lo que pasaba a inicios del año pasado, cuando había un exceso de oferta”.

    Precisamente, el boom de hace unos años inició el 2021 tras un incremento en la demanda de vehículos eléctricos. A fines de septiembre de ese año el precio cruzó la barrera de los US$ 20 mil la tonelada para terminar el año en US$ 33 mil. Al siguiente año, el mineral subió mes tras mes siendo su máximo valor en noviembre, US$ 70 mil, según cifras del BC.

    Luego de este escenario, explica Faúndez, “apareció una ola de nueva oferta de un mineral que históricamente había tenido una demanda más limitada (y por tanto, menos interés en el desarrollo de proyectos) que otros minerales como el cobre, demandado desde la Edad de los Metales. Por el lado de la demanda, esta se ha robustecido, sobre todo de la mano del crecimiento de los sistemas de almacenamiento de energía solar y eólica”.

    Exportaciones superan los US$ 2.600 millones

    El crecimiento de este año viene impulsado por la mejora en los precios que se inició a fines del año pasado. En la quincena de noviembre de 2025 el litio comenzó a crecer y cruzó los US$ 10 mil la tonelada. El año concluyó con un precio apresto a aumentar, en torno a US$ 13 mil.

    Las exportaciones de litio de Chile al mundo han aumentado los primeros cinco meses del año, llegando a US$ 2.639 millones, considerando los tres productos litíferos que envía el país, carbonato, hidróxido y sulfato, de acuerdo a información del BC.

    Hasta mayo del año pasado, el monto llegaba a US$ 950 millones, por lo que, comparado con este año, es un aumento de 178%.

    Los envíos de este año son los mejores desde el 2023, cuando al mismo plazo se enviaron US$ 3.476 millones. Si bien el carbonato de litio es un producto esencial en este paquete de exportación y representa el 74% del total, el sulfato registra en lo que va del año US$ 568 millones, englobando el 22% del total.

    Para que el valor del litio actual se acerque a los históricos precios del 2022, tendría que más que triplicar su precio, y aumentar desde US$ 20.850 la tonelada que marcó este martes, hasta los US$ 70 mil. Una distancia de US$ 48.800.

    Sin embargo, un alza así no es probable. Faúndez sostiene que el escenario de precios es volátil y podría haber correcciones durante el año dependiendo de lo que pase con las minas mencionadas, pero “debiese, más o menos, mantenerse los niveles actuales”, apunta.

    En todo caso, advierte que “nunca va a volver a subir a los precios que estaba en 2022. Eso fue una singularidad en precio del litio. Tampoco debería bajar a los niveles que vimos a mediados del año pasado, porque los fundamentos del litio a nivel de mercado, es decir, oferta y demanda, son sólidos”.

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