Novandino Litio inicia tramitación ambiental de Salar Futuro por US$3.000 millones para extender operación hasta el 2060

Esta mañana, Novandino Litio, la empresa conjunta entre Codelco y SQM, puso en macha la tramitación ambiental del proyecto que permitirá la continuidad operacional de la compañía en el Salar de Atacama, con una inversión de US$ 3.000 millones.

Ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el proyecto Salar Futuro busca continuar la operación de los procesos productivos en el Salar de Atacama, cuya autorización se extiende hasta el 2030.

El nuevo proyecto pretender extender la operación de la compañía hasta el 2060. Busca tener un uso eficiente de salmuera y del recurso hídrico, incorporando tecnologías avanzadas de procesamiento.

“La iniciativa se sustenta en una filosofía orientada a la transformación progresiva del modelo productivo hacia un sistema integrado de tecnologías, gestión adaptativa y eficiencia operacional, que permita optimizar la recuperación de litio y reducir el uso de recursos naturales”, detalla el proyecto.

En cuanto a las etapas de Salar Futuro, el proyecto estima que la construcción se inicie durante el segundo semestre del 2029 y concluya la segunda mitad del 2036. “Esta fase concentra el mayor uso de mano de obra, equipos y maquinarias, así como la mayor generación de emisiones y residuos, los que serán gestionados conforme a la normativa ambiental vigente y a los planes de manejo del proyecto”, describe el EIA.

Para la fase de operación, proyectada entre los años 2031 y 2060, el proyecto detalla que “se reducirá progresivamente la extracción de agua continental, hasta poner término al bombeo al quinto año de operación. En paralelo, se mantendrán activos los programas de monitoreo ambiental, control hidrogeológico y seguimiento de los sistemas sensibles, junto con las labores normales de mantención, logística interna y gestión de residuos”.

Se estima que la mano de obra del proyecto tenga un promedio de 890 trabajadores, alcanzando un peak de 2.600 personas en la fase de construcción. Para el periodo de operación se proyecta una dotación de 1.000 trabajadores.

“Un paso fundamental”

El gerente general de Novandino Litio, Carlos Díaz, dijo que “la presentación del Estudio de Impacto Ambiental representa un paso fundamental para Salar Futuro y para la producción de litio en Chile”.

“Este proceso permitirá a las autoridades, las comunidades y la ciudadanía contar con los antecedentes que permitan una evaluación rigurosa de esta iniciativa, que busca demostrar que es posible producir más litio utilizando menos recursos naturales, incorporando tecnologías que hemos desarrollado y validado durante años”, detalló.

Y añadió que están “convencidos de que Chile puede seguir liderando la producción mundial de litio mediante una minería cada vez más sostenible e innovadora”.

Construcciones

En obras permanentes, Novandino considera en el sector del Salar de Atacama actividades de extracción, reinyección, manejo de salmuera y reconversión de pozas de evaporación, continuando y optimizando las plantas que ya existen.

En el sector oeste del proyecto se ubicará una nueva infraestructura productiva, donde se incluyen plantas de procesamiento en base a tecnologías de nanofiltración, evaporación, extracción directa de litio y ósmosis inversa, con campamentos e instalaciones extras.

Para el área este de la iniciativa, se considera una infraestructura de monitoreo ambiental, en el que sumarán una red vinculada al Plan de Seguimiento Ambiental Hidrogeológico (PSAH).

Otro sector importante para el proyecto de Novandino, es el sector camino y tubería interplanta, allí se localizarán obras que conectarán las operaciones entre sí, con la existencia de caminos y sistemas de tuberías que transportarán la salmuera, el agua y otros componentes.

Además, Salar Futuro incluyó la construcción de obras para el suministro energético, tales como subestaciones y líneas de transmisión eléctrica de alta tensión, que tendrán el objetivo de abastecer energética las nuevas operaciones.

La presentación del proyecto que Salar Futuro “se estructura en torno a ejes estratégicos que incluyen la eliminación progresiva y posterior término de la extracción de agua continental, su reemplazo por agua recuperada desde el propio proceso productivo, la localización de nueva infraestructura fuera del núcleo del Salar de Atacama, el uso preferente de energía eléctrica de origen renovable y la implementación de tecnologías como evaporación forzada, separación por membranas y extracción directa de litio”.