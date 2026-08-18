Charles Spencer publica “El canto del cisne. Diana, mi hermana”, la historia de Diana, princesa de Gales

El 22 de septiembre de 2026 Penguin Random House publicará a nivel mundial El canto del cisne. Diana, mi hermana, de Charles Spencer, que narra la vida de Diana de Gales desde la perspectiva de su hermano.

Plaza & Janés/Penguin Random House Grupo Editorial editará El canto del cisne. Diana, mi hermana en lengua española en España y América Latina. Daniel Bunyard, director editorial de Michael Joseph, sello de Penguin Random House UK, adquirió los derechos mundiales para todos los idiomas y el libro aparecerá simultáneamente en todo el mundo, traducido a doce lenguas. La publicación en castellano y catalán está prevista para el 23 de septiembre de 2026.

En septiembre de 1997, Charles Spencer se puso en pie en la abadía de Westminster ante un mundo que observaba y compartió su dolor por la pérdida de su querida hermana Diana en un panegírico fúnebre considerado uno de los grandes discursos del siglo XX. Ahora, casi treinta años después, relata la asombrosa historia de su vida junto a Diana y la trágica semana de su muerte. El canto del cisne. Diana, mi hermana supone la primera ocasión en que el conde Spencer habla de forma abierta y extensa sobre ella.

El conde Spencer ha dicho: “Con el trigésimo aniversario de la trágica muerte de Diana en el horizonte, me he visto inundado una vez más por peticiones de entrevistas sobre mi hermana. Eso me ha convencido de plasmar por escrito mis recuerdos y pensamientos de una vez por todas en lugar de soportar nuevamente el malestar de leer las opiniones de otras personas, muchas de ellas basadas en falsedades que, con el paso del tiempo, han acabado aceptándose como ciertas”.

“El propósito de este libro es contar la verdad sobre Diana desde la perspectiva de un hermano, igual que intenté hacerlo cuando hablé en su funeral. Como ocurrió con mi panegírico, quiero hablar en nombre de Diana y hacerlo de un modo abiertamente positivo”.

“Espero que este libro interese a todos los que aún guardan con cariño el recuerdo de Diana en vida, y me encantaría que, después de leerlo, quienes eran demasiado jóvenes para recordarla en sus mejores años sientan que por fin comprenden quién fue realmente: una persona única y llena de vitalidad, amor, carisma e inseguridades que vivió la vida con una intensidad extraordinaria y dejó el mundo mucho mejor de como lo encontró, a pesar de haberlo abandonado demasiado pronto”.

Daniel Bunyard ha comentado: “Este es un libro de importancia histórica, porque narra la vida de una de las figuras más icónicas y culturalmente significativas del siglo XX, pero también es una obra absolutamente única por estar escrita por el conde Spencer desde la perspectiva privilegiada de una intimidad incomparable. Es un libro extraordinariamente conmovedor, magníficamente escrito y sorprendentemente sincero, en buena medida gracias a la excepcional capacidad de Charles para alcanzar una gran profundidad emocional sin caer en el sentimentalismo, realizar observaciones honestas sin rencor y transmitir calidez sin idealizar la realidad. Por primera vez, y también para siempre, los lectores encontrarán aquí un homenaje digno de la mujer tan querida que fue la princesa Diana”.