Volcán Villarrica se mantiene bajo alerta técnica verde: se registró “incandescencia nocturna persistente”

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó sobre el estado de la alerta técnica en nivel Verde bajo la cual se mantiene el volcán Villarrica, en cuatro comunas de las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

Según detalló el organismo, el Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV) emitido a las 08:10 horas de este martes, muestra que, “en base al análisis de los sistemas de monitoreo e imágenes de cámaras instaladas en las inmediaciones del Volcán Villarrica, a las 01:48 horas del 18 de agosto se registró incandescencia nocturna persistente, con una altura de columna de 40 metros” .

Además, como observaciones complementarias, se indica que la “plataforma satelital Mirova - Sensor VIIRS375 reporta anomalía térmica de 1.86 MW y plataforma Sentinel 2-L2A reporta 9 píxeles de anomalía térmica en combinación de bandas de infrarrojo”.

El análisis se da en medio de una actividad volcánica constante en los últimos días.

Según informó Senapred, desde la noche del 16 de agosto “se ha observado incandescencia nocturna intermitente en el cráter activo, la que se presentó de forma persistente durante la madrugada del 18 de agosto, correlacionada con la aparición de anomalías térmicas satelitales”.

De acuerdo al organismo, esto “ constituye un cambio en el comportamiento de la actividad superficial no observado desde principios de junio 2026 ″.

En consecuencia, se mantiene la alerta técnica en nivel verde en las comunas de Villarrica, Pucón, Curarrehue y Panguipulli.

En virtud de los últimos reportes del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), “no se descarta la ocurrencia de nuevos episodios de similar o de mayor energía” en el volcán.

Sernageomin informó que continuará con la vigilancia permanente del volcán y las Direcciones Regionales de Senapred mantendrán las coordinaciones para alertar oportunamente ante eventuales situaciones de emergencia producto de la condición volcánica.

¿Qué significa la alerta técnica en nivel verde?

Según detalla Senapred, la alerta técnica en nivel verde se refiere a que el volcán “puede estar en un estado base que caracteriza el periodo de reposo o quietud, o registra actividad sísmica, fumarólica u otras manifestaciones de actividad en superficie que afecten fundamentalmente la zona más inmediata o próxima al centro de emisión” .

En consecuencia, “una erupción probable, se podría desarrollar en un periodo de meses o años”.