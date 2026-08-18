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    Irán recalca que el paso de Ormuz seguirá cerrado hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos

    Estas declaraciones tienen lugar cuando ha terminado el plazo de 60 días que se dieron Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo global para el fin de la guerra en Medio Oriente.

    Por 
    Europa Press
    Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    El presidente del Parlamento y jefe negociador de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha recalcado este martes que el estrecho de Ormuz no se abrirá hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos en el marco del memorando de entendimiento firmado a mediados de junio y que ha superado los plazos dados para lograr una acuerdo final para el cese de las hostilidades.

    En declaraciones en el marco de su visita a Irak donde abordará la situación regional, Qalibaf ha subrayado que “aplicando la lógica y la fuerza”, y en coordinación entre los ámbitos diplomático y militar, Irán “está intentando obligar a la delirante América a que reconozca los derechos del pueblo iraní”.

    “Dejo claro que hasta que Estados Unidos no cumpla sus compromisos en el memorándum, incluyendo el levantamiento del bloqueo, la liberación de los activos congelados, el levantamiento del embargo petrolero, el fin de las amenazas y las operaciones militares en todos los frentes, y demás condiciones a las que se ha comprometido en dicho memorándum, el estrecho no se abrirá”, ha señalado el dirigente iraní, en declaraciones recogidas por la agencia Tasnim.

    Qalibaf ha señalado que, una vez concluido el plazo de 60 días para negociar con Estados Unidos un posible acuerdo de paz definitivo, Teherán ha aprovechado “la oportunidad” que brindó el memorando de entendimiento “para aumentar la resiliencia económica de Irán y reconstruir sus capacidades de defensa”.

    De esta forma ha avisado de que la República Islámica “está lista para infligir una derrota más severa al enemigo que antes, en proporción a sus acciones y agresión”.

    Respecto a la situación en la guerra y la falta de avances en las negociaciones con Washington, ha indicado que Teherán contaba con que una vez había aceptado el memorando de entendimiento “por pura desesperación”, “pronto incumplió sus compromisos para compensar su dura derrota política”.

    Estas declaraciones tienen lugar cuando ha terminado el plazo de 60 días que se dieron Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo global para el fin de la guerra en Medio Oriente, que estaba llamado a contemplar también medidas para limitar el programa nuclear iraní.

    En un nuevo giro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con atacar Omán, pese a que las autoridades omaníes han sido mediadores en todo el proceso y negocian con Irán la gestión del estrecho de Ormuz, si Mascate “se interpone” a sus objetivos. A Irán le sugirió que debe “izar la bandera blanca” y “rendirse” ante la situación que atraviesa por la guerra lanzada el pasado febrero, después de asumir que no se llegará a un acuerdo negociado.

    Más sobre:IránOrmuzEstados Unidos

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