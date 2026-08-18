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    Los goles y gambetas de Alexis Sánchez en su primer entrenamiento con Montreal

    El Niño Maravilla se lució en su primera práctica con el club. Siempre con una sonrisa, hizo amagues, marcó un tanto y hasta tiró un taco.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Montreal en X.

    Alexis Sánchez disfruta en Canadá. Este viernes arribó al país de Norteamérica, en donde defenderá la camiseta de Montreal, elenco que se desempeña en la MLS de Estados Unidos. Ese día fue recibido bajo una multitud de hinchas chilenos y visitó a la alcaldesa de la ciudad Soraya Martínez Ferrada, el sábado fue presentado ante los hinchas de la institución en el entretiempo del partido entre Montreal y DC United y este lunes tuvo su primera práctica al mando de su nuevo jefe, el DT francés Philippe Eullaffroy.

    Un registro publicado en las redes sociales de Montreal, captó las primeras gambetas del goleador histórico de la Roja con su nuevo elenco. Alexis sigue disfrutando como ese niño que debutó hace más de 20 años en Cobreloa de la mano de Nelson Acosta. Deslumbró con amagues, tacos, asistencias, remates al arco, sonrisas y, como siempre, goles.

    Además de los futbolístico, el Niño Maravilla tuvo este lunes la primera sesión de fotos. Con la camiseta negra y azul, posó con los brazos cruzados y haciendo como que festejaba un gol.

    La felicidad de su entrenador

    La planificación de Montreal es que Alexis pueda debutar este miércoles 19 en el duelo que disputarán frente a Columbus Crew. “La primera emoción fue decir ‘¡Wow!’. La primera imagen que vino a mi cabeza fue verlo cuando jugaba en el Arsenal y luego en Marsella. Estuvo en Francia, donde tuvo una temporada espectacular”, dijo su DT Philippe Eullaffroy la semana pasada al ser consultado por el fichaje del tocopillano.

    “Me trae muy buenos recuerdos. Claro, también lo seguí en Udinese y en Sevilla la última temporada. Entonces, al momento de asumir que lo voy a dirigir, es pensar qué puede traer al equipo y cómo podemos ponerlo en la mejor condición para que pueda demostrar sus habilidades y fortalezas”, añadió.

    Foto: Montreal en X.

    Por último, adelantó los lugares en la cancha en los que planea colocar al formado en Cobreloa: “Va a jugar en la posición en que siempre lo ha hecho, cargado desde la izquierda hacia el centro. Puede jugar de 10 o como un segundo 9, un nueve 9 falso o extremo izquierdo. No es un extremo neto, que llega a línea de fondo, pero ha jugado mucho ahí”.

    Más sobre:FútbolAlexis SánchezMLSMontreal

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