15 años sin estar entre los ocho mejores: la UC sale a saldar su principal deuda en la Copa Libertadores ante Estudiantes.

La UC enfrenta a Estudiantes por los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido es este martes, a las 20.30 en el Claro Arena. Es el partido más importante desde la inauguración del recinto, hace casi un año, y tendrá un objetivo claro para el cuadro estudiantil: volver a instalarse entre los ocho mejores equipos del continente, algo que no consigue desde la edición de 2011. Llega a la revancha tras haber empatado 1-1 en La Plata.

La serie representa una oportunidad para terminar con una de las principales deudas internacionales del club durante las últimas décadas. Desde la final alcanzada en 1993, Universidad Católica solo ha logrado superar los octavos de final en dos oportunidades: 1997 y 2011. En ambas campañas llegó hasta cuartos.

El cuadro precordillerano disputó por primera vez la entonces Copa de Campeones de América en 1962. En ese torneo alcanzó las semifinales, instancia que también consiguió en 1966, 1969 y 1984. Además, llegó a cuartos de final en 1968 y 1990.

La mejor actuación internacional del club se produjo en 1993. Ese año eliminó a Atlético Nacional en octavos de final, dejó en el camino a Barcelona de Ecuador en cuartos y superó a América de Cali en semifinales para instalarse en la definición. En la final cayó frente a Sao Paulo.

La UC disputó los cuartos de final de la Copa Libertadores 2011 ante Peñarol. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Después de esa campaña comenzaron las dificultades. En 1995 clasificó nuevamente a los octavos de final, pero quedó eliminada en esa ronda ante River Plate. Un año más tarde no superó la fase de grupos y en 1997 volvió a meterse entre los ocho mejores del torneo, aunque su camino terminó a manos de Colo Colo.

En las décadas siguientes, el rendimiento internacional de la UC estuvo marcado por eliminaciones tempranas. En 1998, 2000, 2003, 2006, 2008, 2010, 2012, 2017, 2019, 2020 y 2022 quedó eliminada en la fase de grupos. En tanto, en 1999, 2002 y 2021 alcanzó los octavos de final, pero no consiguió avanzar.

La excepción fue la campaña de 2011. Universidad Católica clasificó superó a Gremio y avanzó a los cuartos de final, donde fue eliminada por Peñarol. Esa sigue siendo la última ocasión en que el elenco estudiantil logró ubicarse entre los ocho mejores equipos de la Copa Libertadores.

Ese antecedente explica la importancia histórica de la llave frente a Estudiantes. Claro que el desafío llega en un contexto distinto al de otras campañas. El conjunto que dirige Daniel Garnero afronta la serie sin incorporaciones para el segundo semestre. Además, el plantel llega tras sufrir bajas clave y registrar resultados irregulares en la Liga de Primera antes del inicio de la llave. No contará con Fernando Zampedri, su principal arma y referente, por acumulación de tarjetas amarillas.

“Zampedri es el jugador más importante en la historia del club. Es una leyenda viva y va por el séptimo año consecutivo de ser el goleador de la liga chilena, por eso es una baja muy importante y debemos prepararnos para hacer el mejor partido que podamos”, señaló el técnico la semana pasada.

En la cúpula directiva, eso sí, no han ocultado el entusiasmo. “Tenemos todas las capacidades para poder pasar esta llave y seguir ilusionándonos en una Copa Libertadores que ha sido tan linda para nosotros”, dijo Matías Claro, presidente de Cruzados, a El Deportivo, después del sorteo de la ronda.

La visión de José María Buljubasich es similar. “Los resultados que hemos obtenido nos hacen sentir optimistas. En eliminación directa pueden pasar un montón de cosas. Hasta ahora el equipo en seis partidos compitió bien”, señaló a este medio.