SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Erdogan pide a Trump que continúe las conversaciones con Irán y “aproveche al máximo” la vía diplomática

    En una llamada telefónica, el mandatario turco incidió en “destacar la importancia de aprovechar al máximo la vía diplomática ante las tensiones entre Irán y Estados Unidos”.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Archivo.

    El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha reclamado a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que continúe las conversaciones con Irán para poner fin a las hostilidades en la región y que, en todo caso, se priorice la vía diplomática.

    En una llamada telefónica, el mandatario turco incidió en “destacar la importancia de aprovechar al máximo la vía diplomática ante las tensiones entre Irán y Estados Unidos”, según ha informado su oficina sobre el contacto mantenido con la Casa Blanca.

    “El presidente Erdogan expresó el deseo de Turquía de que continúen las conversaciones y señaló que Turquía seguirá apoyando los esfuerzos de paz”, ha indicado en un comunicado difundido en redes sociales.

    En la conversación, el dirigente turco ha puesto de ejemplo de cooperación “para garantizar la estabilidad y la seguridad regionales” el reciente pacto de seguridad firmado con Pakistán y Arabia Saudí.

    Respecto a la situación en Gaza, donde Estados Unidos mantiene contactos para lograr avances en la ‘hoja de ruta’ y pasar a la segunda fase del proceso de paz, Erdogan ha denunciado “la escalada de las acciones del Gobierno israelí contra los palestinos” en un momento en el que los esfuerzos se centran en dar pasos para lograr una paz duradera en la región y la reconstrucción de la Franja.

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpIránRecep Tayyip ErdoganTurquía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán recalca que el paso de Ormuz seguirá cerrado hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Lluvia con acumulados de “varios años” continúan en el norte: revisa las regiones afectadas

    Federico García Lorca y Pablo Neruda: una gran amistad destruida por la Guerra Civil Española

    Irán acusa a Israel de sabotear los esfuerzos diplomáticos con Estados Unidos: “Es el principal obstáculo para la paz”

    Lo más leído

    1.
    Lavrov afirma que Rusia y Corea del Norte colaboran para crear un “nuevo y justo orden mundial”

    Lavrov afirma que Rusia y Corea del Norte colaboran para crear un “nuevo y justo orden mundial”

    2.
    Ministro de Defensa de Perú asegura que el Ejército asumirá el control de las cárceles: “No tendrá un rol decorativo”

    Ministro de Defensa de Perú asegura que el Ejército asumirá el control de las cárceles: “No tendrá un rol decorativo”

    3.
    Irán recalca que el paso de Ormuz seguirá cerrado hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos

    Irán recalca que el paso de Ormuz seguirá cerrado hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos

    4.
    Familia Gilinski dona $150.000 millones para reconstruir hospitales y escuelas en Cali tras emergencia

    Familia Gilinski dona $150.000 millones para reconstruir hospitales y escuelas en Cali tras emergencia

    5.
    Irán acusa a Israel de sabotear los esfuerzos diplomáticos con Estados Unidos: “Es el principal obstáculo para la paz”

    Irán acusa a Israel de sabotear los esfuerzos diplomáticos con Estados Unidos: “Es el principal obstáculo para la paz”

    6.
    Corte Suprema de EE.UU. rechaza último intento de Trump de negar el pago de US$5 millones a E. Jean Carroll por abuso sexual y difamación

    Corte Suprema de EE.UU. rechaza último intento de Trump de negar el pago de US$5 millones a E. Jean Carroll por abuso sexual y difamación

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya

    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este martes 18 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este martes 18 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, martes 18 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 18 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Así funciona la red de Metro este martes 18 de agosto: toda la red se encuentra operativa
    Chile

    Así funciona la red de Metro este martes 18 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, martes 18 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Arrau desdramatiza críticas sobre reforma de seguridad: “Nos preocupa más que la gente tenga miedo de salir a la calle”

    Caso Sartor: tribunal decide este martes petición de prisión preventiva para los hermanos Larraín Mery y Michael Clark
    Negocios

    Caso Sartor: tribunal decide este martes petición de prisión preventiva para los hermanos Larraín Mery y Michael Clark

    Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago completa un año de caídas

    Gobierno presenta comisión de expertos para reformular el empleo público: tendrá 120 días para entregar propuestas

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente
    Tendencias

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Lluvia con acumulados de “varios años” continúan en el norte: revisa las regiones afectadas

    Entrenador de Midtjylland se resigna a la eventual salida de Darío Osorio: “Estoy seguro de que no estará”
    El Deportivo

    Entrenador de Midtjylland se resigna a la eventual salida de Darío Osorio: “Estoy seguro de que no estará”

    Los goles y gambetas de Alexis Sánchez en su primer entrenamiento con Montreal

    Vientos de cambio: el duro ultimátum de Erick Pulgar a Flamengo por la extensión de su contrato

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba
    Tecnología

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27

    Federico García Lorca y Pablo Neruda: una gran amistad destruida por la Guerra Civil Española
    Cultura y entretención

    Federico García Lorca y Pablo Neruda: una gran amistad destruida por la Guerra Civil Española

    Los Jaivas lanzarán cancionero y firmarán artículos en encuentro gratuito en el GAM

    Actor Camilo Arancibia es premiado en Locarno por su rol en Il Cileno

    Irán recalca que el paso de Ormuz seguirá cerrado hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos
    Mundo

    Irán recalca que el paso de Ormuz seguirá cerrado hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos

    Irán acusa a Israel de sabotear los esfuerzos diplomáticos con Estados Unidos: “Es el principal obstáculo para la paz”

    Erdogan pide a Trump que continúe las conversaciones con Irán y “aproveche al máximo” la vía diplomática

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella
    Paula

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón