Estudio revela que más del 70% de los trabajadores considera que sueldos actuales no permiten cubrir costo de la vida

La calidad de los empleos que ofrece el mercado laboral chileno recibió una evaluación negativa en la encuesta Claves Ipsos de agosto: 72% de los consultados se manifestó en desacuerdo con que los salarios actuales permiten cubrir el costo de la vida, la debilidad más mencionada entre los siete atributos del empleo con contrato que midió el estudio. Solo 9% estuvo de acuerdo con esa afirmación.

El informe N°53 de la serie, encuestó a 1.000 personas mayores de 18 años los días 3 y 4 de agosto y dedicó esta edición al trabajo y el empleo en Chile.

Detrás de los salarios, la segunda debilidad es la disponibilidad de puestos: 63% no está de acuerdo con que en Chile haya suficientes oportunidades de empleo para quienes quieren trabajar, frente a 14% que sí lo está.

Le siguen dos afirmaciones que registran el mismo nivel de desacuerdo, 57% cada una: que los empleos ofrezcan con frecuencia ascensos o formas de crecimiento en el puesto, y que un profesional recién titulado pueda encontrar empleo en lo que estudió.

La lista continúa con 54% que rechaza que los empleos permitan compatibilizar el trabajo con la vida familiar y personal, y 52% que discrepa de que la mayoría de los empleos ofrezca estabilidad laboral. El atributo con menor desacuerdo es la evolución reciente de las condiciones laborales: 47% no cree que hayan mejorado en los últimos años, contra 24% que sí percibe avances.

El desacuerdo con la afirmación sobre salarios es más alto entre las mujeres (80%) que entre los hombres (64%), y llega a 82% en el tramo de 30 a 50 años.

“El empleo se posiciona entre las principales preocupaciones de la ciudadanía, quienes hoy observan menos cantidad de puestos de trabajo disponibles y mayores dificultades para acceder a esas posiciones. A lo que se suma una evaluación crítica de la calidad de esos empleos, los salarios y las oportunidades de desarrollo que ofrecen”, señaló Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile.

Búsqueda de trabajo y prioridades de la agenda

En la comparación con un año atrás, 68% afirmó que encontrar trabajo en Chile es hoy más difícil, cifra que se descompone en 45% que lo considera mucho más difícil y 23% algo más difícil.

En el extremo opuesto, 10% lo ve mucho o algo más fácil y 20% igual de difícil. La percepción de mayor dificultad sube a 78% entre las personas cesantes y a 73% en la Región Metropolitana.

Desempleo MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

En la pregunta por las prioridades del gobierno, con hasta tres opciones por encuestado, la calidad del empleo y la disminución del desempleo quedó en el cuarto lugar con 29%, detrás de delincuencia (59%), salud (37%) e inflación (30%). La menciona 42% de las personas cesantes y 33% de los hombres.

Barreras de entrada

Consultados sobre qué grupos enfrentan mayor dificultad para conseguir trabajo aun cumpliendo los requisitos del cargo, los encuestados situaron primero a las personas de más de 50 años, con 87%.

Siguen las mujeres con hijos pequeños o personas mayores a su cuidado (81%), las personas con alguna discapacidad física (79%), los jóvenes titulados recientemente sin experiencia laboral (71%), las personas de origen social bajo (60%) y las mujeres en general (58%).

Un 72% cree que las mujeres tienen hoy más dificultades que los hombres para encontrar empleo en Chile, respuesta que alcanza 86% entre las mujeres y 58% entre los hombres. Además, 53% no cree que titularse de una carrera universitaria asegure a largo plazo acceder a un trabajo de calidad, frente a 40% que sí lo cree.

Temor a perder el empleo

Entre las 671 personas de la muestra que trabajan, 29% considera muy o bastante probable perder su empleo durante los próximos 12 meses, percepción que aumenta con la edad y llega a 34% entre quienes tienen 51 años y más. Un 32% lo estima nada o poco probable.

Pensar en esa posibilidad genera mucho o bastante temor en 61% de los ocupados, con cifras más altas entre mujeres (68%) y residentes de la Región Metropolitana (64%).

En caso de perder el trabajo actual, 61% podría mantener sus gastos habituales tres meses o menos antes de endeudarse o pedir ayuda: 31% un mes o menos y 30% entre dos y tres meses.

El promedio del total de quienes trabajan es de cinco meses, con diferencias por segmento que van de 4,0 meses entre las mujeres a 6,3 meses entre los hombres y entre quienes tienen 51 años y más.

Condiciones que aceptarían para volver a trabajar

Ante la pérdida del empleo, sea en situación real o hipotética, 64% de quienes trabajan o están cesantes aceptaría un empleo en un rubro distinto al que se dedica y 56% tomaría un puesto para el que esté sobrecalificado.

Un 44% aceptaría un salario variable, 42% un salario menor al anterior y 42% un empleo con mayores tiempos de traslado.

Las opciones que implican renunciar a condiciones formales registran menor disposición: 34% trabajaría sin contrato, 33% se trasladaría a otra ciudad o región y 29% aceptaría un empleo que no cumpla con las leyes sociales de salud, ahorro previsional y seguro de cesantía.

El estudio también midió la falta de respuesta en los procesos de selección. Un 84% ha postulado alguna vez a un trabajo sin recibir respuesta a su postulación, y 72% postuló, fue entrevistado y tampoco recibió respuesta, práctica que el informe identifica como ghosting laboral. Entre las personas cesantes, el primer indicador sube a 93%.



