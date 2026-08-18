Pese a portazo de La Moneda: Cámara de Diputados declara admisibles proyectos para que el 17 de septiembre sea feriado

La Cámara de Diputados declaró admisibles tres iniciativas que apuntan a establecer como día festivo el 17 de septiembre.

Las propuestas buscan extender las Fiestas Patrias, considerando que este año dichas fechas coinciden con un viernes y sábado.

Esto, pese a que el gobierno del Presidente José Antonio Kast cerró la puerta a respaldar un proyecto en esa línea.

“El 17 va a ser día de trabajo”, afirmó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hace unos días.

La declaración de admisibilidad desafía el criterio de que los festivos son materia de iniciativa exclusiva del Primer Mandatario por generar efectos económicos, en las remuneraciones y en los ingresos fiscales.

Los diputados estimaron que estas mociones no contravienen el artículo 65 de la Constitución.

¿Cuáles son las tres propuestas?

El diputado del Partido de la Gente (PDG) Javier Olivares presentó una moción que “Modifica la ley N°20.983, para declarar el 17 de septiembre de cada año como feriado nacional y realzar la cueca como danza nacional”.

La otra moción corresponde a la de la diputada Zandra Parisiy los también PDG Roberto Arroyo, Alex Nahuelquin, Paula Olmos y Tamara Ramírez, buscando que se declare feriado legal el 17 de septiembre de 2026.

La otra propuesta es de los diputados de la bancada del Partido Comunista (PC) Marcos Barraza, Daniela Serrano, Ana María Gazmuri, Nathalie Castillo, Irací Hassler, Gustavo Gatica, Sofía González, Lorena Pizarro, Marisela Santibáñez y Bernardo Salinas, que pretende declarar feriado nacional el 17 de septiembre de 2026.

La admisibilidad del primero se estableció por 62 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones.

El segundo proyecto se declaró admisible por 64 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones.

En tanto, el tercer proyecto, obtuvo 57 votos a favor, 50 en contra y dos abstenciones.