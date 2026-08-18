SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Pese a portazo de La Moneda: Cámara de Diputados declara admisibles proyectos para que el 17 de septiembre sea feriado

    Las resoluciones favorables respecto a las tres propuestas desafían el criterio de que los festivos son materia de iniciativa exclusiva del Presidente.

    Por 
    José Navarrete
     
    José Miguel Wilson
    Fiestas-Patrias-fondas-2.jpg

    La Cámara de Diputados declaró admisibles tres iniciativas que apuntan a establecer como día festivo el 17 de septiembre.

    Las propuestas buscan extender las Fiestas Patrias, considerando que este año dichas fechas coinciden con un viernes y sábado.

    Esto, pese a que el gobierno del Presidente José Antonio Kast cerró la puerta a respaldar un proyecto en esa línea.

    “El 17 va a ser día de trabajo”, afirmó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hace unos días.

    La declaración de admisibilidad desafía el criterio de que los festivos son materia de iniciativa exclusiva del Primer Mandatario por generar efectos económicos, en las remuneraciones y en los ingresos fiscales.

    Los diputados estimaron que estas mociones no contravienen el artículo 65 de la Constitución.

    ¿Cuáles son las tres propuestas?

    El diputado del Partido de la Gente (PDG) Javier Olivares presentó una moción que “Modifica la ley N°20.983, para declarar el 17 de septiembre de cada año como feriado nacional y realzar la cueca como danza nacional”.

    La otra moción corresponde a la de la diputada Zandra Parisiy los también PDG Roberto Arroyo, Alex Nahuelquin, Paula Olmos y Tamara Ramírez, buscando que se declare feriado legal el 17 de septiembre de 2026.

    La otra propuesta es de los diputados de la bancada del Partido Comunista (PC) Marcos Barraza, Daniela Serrano, Ana María Gazmuri, Nathalie Castillo, Irací Hassler, Gustavo Gatica, Sofía González, Lorena Pizarro, Marisela Santibáñez y Bernardo Salinas, que pretende declarar feriado nacional el 17 de septiembre de 2026.

    La admisibilidad del primero se estableció por 62 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones.

    El segundo proyecto se declaró admisible por 64 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones.

    En tanto, el tercer proyecto, obtuvo 57 votos a favor, 50 en contra y dos abstenciones.

    Más sobre:CongresoFiestas Patrias17 de septiembreFeriadosCámara de DiputadosGobiernoJorge Quiroz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vergara dice que “estuvimos” en recesión, “pero que ya salimos”, y alerta que es “muy difícil” lograr meta de empleo del gobierno

    Se activa carrera por ser consejero del Coordinador Eléctrico: millonario sueldo con la carga del apagón

    Heladas, enfermedades y plagas: Jaime Campos advierte una “próxima temporada compleja” para la agricultura

    Fundación Yarur Bascuñan acude a tribunales para revocar permiso ambiental de proyecto inmobiliario a un costado de dunas de Concón

    Ramírez se muestra conforme con cambios a reforma de seguridad, pero advierte: “Vamos a necesitar los votos de la centroizquierda”

    Charles Spencer publica “El canto del cisne. Diana, mi hermana”, la historia de Diana, princesa de Gales

    Lo más leído

    1.
    Blumel contradice comparación de Arrau sobre cárceles de Bukele: “Preferiría mil veces ser perseguido y juzgado por tribunales chilenos”

    Blumel contradice comparación de Arrau sobre cárceles de Bukele: “Preferiría mil veces ser perseguido y juzgado por tribunales chilenos”

    2.
    120 días corridos ampliables e interceptación de comunicaciones: los detalles del nuevo estado de excepción de la reforma de Seguridad de Kast

    120 días corridos ampliables e interceptación de comunicaciones: los detalles del nuevo estado de excepción de la reforma de Seguridad de Kast

    3.
    Kast ingresa reforma de seguridad: mantiene inhabilidades en derechos para condenados y nuevo estado de excepción

    Kast ingresa reforma de seguridad: mantiene inhabilidades en derechos para condenados y nuevo estado de excepción

    4.
    Terremoto en la UDI: el impacto en el gremialismo del desmarque de Ramírez en las reformas constitucionales de seguridad

    Terremoto en la UDI: el impacto en el gremialismo del desmarque de Ramírez en las reformas constitucionales de seguridad

    5.
    “Tenemos que estar a la altura”: El mensaje de Boric tras triunfo de Yeomans en elecciones del Frente Amplio

    “Tenemos que estar a la altura”: El mensaje de Boric tras triunfo de Yeomans en elecciones del Frente Amplio

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Servicios

    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Así funciona la red de Metro este martes 18 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este martes 18 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Ramírez se muestra conforme con cambios a reforma de seguridad, pero advierte: “Vamos a necesitar los votos de la centroizquierda”
    Chile

    Ramírez se muestra conforme con cambios a reforma de seguridad, pero advierte: “Vamos a necesitar los votos de la centroizquierda”

    Pese a portazo de La Moneda: Cámara de Diputados declara admisibles proyectos para que el 17 de septiembre sea feriado

    Volcán Villarrica se mantiene bajo alerta técnica verde: se registró “incandescencia nocturna persistente”

    Tras malas cifras del PIB del segundo trimestre, la economía chilena ¿entró en recesión técnica?
    Negocios

    Tras malas cifras del PIB del segundo trimestre, la economía chilena ¿entró en recesión técnica?

    Vergara dice que “estuvimos” en recesión, “pero que ya salimos”, y alerta que es “muy difícil” lograr meta de empleo del gobierno

    Se activa carrera por ser consejero del Coordinador Eléctrico: millonario sueldo con la carga del apagón

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile
    Tendencias

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Alexis Sánchez se resiste a la longevidad en su presentación en Montreal: “Mi cuerpo es como el de un joven de 25 años”
    El Deportivo

    Alexis Sánchez se resiste a la longevidad en su presentación en Montreal: “Mi cuerpo es como el de un joven de 25 años”

    “Esta etapa es más especial que la primera”: José Mourinho es presentado oficialmente como el nuevo DT del Real Madrid

    Con un exdirector del IND: COCh nombra una comisión para administrar la Federación de Tenis de Chile

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba
    Tecnología

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27

    Charles Spencer publica “El canto del cisne. Diana, mi hermana”, la historia de Diana, princesa de Gales
    Cultura y entretención

    Charles Spencer publica “El canto del cisne. Diana, mi hermana”, la historia de Diana, princesa de Gales

    Cómo la serie Linternas busca convertirse en la nueva joya de HBO

    Federico García Lorca y Pablo Neruda: una gran amistad destruida por la Guerra Civil Española

    Exministra de Ecuador Ivonne Baki se suma a carrera por la Secretaría General de la ONU
    Mundo

    Exministra de Ecuador Ivonne Baki se suma a carrera por la Secretaría General de la ONU

    Trump confirma que no hay conversaciones previstas con Irán tras expirar el acuerdo suscrito en junio

    Cómo Irán se prepara para un conflicto interno y externo mientras crece temor a una escalada nuclear por parte de EE.UU.

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella
    Paula

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón