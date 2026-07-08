Migraciones activa protocolo excepcional para venezolanos que quieran retornar a su país con ayuda humanitaria por el terremoto

A raíz del devastador doble terremoto que afectó a Venezuela a fines de junio, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) implementó un protocolo humanitario excepcional para facilitar la salida de ciudadanos venezolanos que deseen retornar a su país con ayuda humanitaria.

La normativa permite a los venezolanos viajar al país caribeño con su documentación de identidad o de viaje vencida. Esta medida -según precisaron desde el Sermig- busca facilitar el retorno de quienes lo requieran.

Eso sí, desde el organismo recalcaron que este protocolo no incluye pasajes aéreos.

El Sermig especificó las siguientes situaciones para acceder al beneficio:

Residentes regulares : Ciudadanos venezolanos con residencia regular en Chile y documentos venezolanos vencidos que quieran retornar a su país.

Residentes irregulares : Personas en situación irregular y con documentos vencidos que cuenten con un pasaje aéreo propio, quienes deberán acreditar el pago previo de la multa correspondiente de forma online en el portal del SERMIG.

Ingresos con ingreso clandestino: quienes hayan entrado por paso irregular y documentos vencidos. Tienen que salir con un boleto aéreo propio por el aeropuerto Arturo Merino Benitez serán controlados por la PDI. Si no registra denuncia administrativa obligatoria, podrá realizarla en el mismo terminal, por lo cual se exige acudir con anticipación al aeropuerto y quedarán sujetos a prohibición de ingreso según lo establecido en la legislación.

La directora regional metropolitana (s) del Sermig, Karina Aravena Caro, señaló que este protocolo “estará vigente para las personas a lo largo de todo Chile, con el fin de facilitar un retorno voluntario fluido, permitiendo incluso el viaje con documentación de identidad vencida”.

La autoridad hizo un llamado a utilizar el beneficio de manera responsable y a informarse debidamente.