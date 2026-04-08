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    El dardo de Branco Ampuero tras la caída de la UC: “Es bueno que hayan hinchas visitantes, pero es lamentable la cantidad”

    El defensor aborda la presencia de 2.000 fanáticos de Boca Juniors en la caída estudiantil en la Copa Libertadores.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El dardo de Branco Ampuero tras la caída de la UC: “Es bueno que hayan hinchas visitantes, pero es lamentable la cantidad”. MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

    En la UC se lamentan tras la caída ante Boca Juniors en la Copa Libertadores. Después del partido, Branco Ampuero se refirió a la jugada polémica del primer tiempo, cuando el juez Gustavo Tejera no expulsó a Marcelo Weigandt pese al planchazo sobre Justo Giani.

    El zaguero sostuvo que la infracción sobre un compañero pudo haber sido revisada en el VAR. “Nos quedamos con ese sinsabor, porque justo tenía las marcas de los toperoles en la pierna. Era visible. Pensamos que podía haber sido una jugada que el árbitro podía ir a verla. No lo conseguimos así”, señaló.

    Luego el zaguero abordó el error defensivo que significó el 1-0 de Leandro Paredes. “Después de eso viene un mal despeje y nos terminan haciendo un golazo parejo a la calidad que tiene. Creo que el segundo gol fue el que nos golpeó la noche, por cómo habíamos salido con una predisposición diferente. Salí un poco más arriba a presionarlo y no nos alcanzó”, afirmó.

    Ampuero se lamenta tras la caída de la UC. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    El defensor sostuvo que el equipo buscó el empate, pero que las acciones puntuales terminaron definiendo el resultado. “El primer tiempo fue muy disputado, quizás podíamos haber salido a presionar un poco más alto. Fue lo que hicimos como grupo y luego sin duda nos termina faltando para poder empatarlo. Quedó ese sinsabor de poder haber hecho un poquito más para poderlo haber empatado. Creo que los errores fueron jugadas muy fortuitas y terminan marcando lo trascendental de este juego”, indicó.

    Consultado por la diferencia entre el torneo local y la competencia continental, el jugador señaló que el nivel de los planteles responde a la exigencia del certamen. “La calidad de jugadores que hay, la calidad de equipos que hay es acorde a la competición. Tú miras la plantilla de Boca Juniors, de Cruzeiro, de Flamengo. Son equipos que se arman para este tipo de competencias”, expresó.

    Respecto a la seguidilla de partidos, Ampuero indicó que el plantel está preparado para enfrentar los compromisos en distintos torneos. “Sabíamos de antemano del año pasado lo difícil que iban a ser estos primeros seis meses del año. Tenemos un plantel amplio con jugadores de calidad. Lo positivo es que hoy día terminamos todos sanos, sin ninguna complicación física”, señaló.

    El defensor agregó que el equipo comenzará a enfocarse de inmediato en el próximo compromiso del campeonato nacional y luego en los partidos internacionales. “Ahora ya a partir de mañana pensar lo que va a ser el partido con Audax Italiano. Después del sábado ya el martes vamos a Cruzeiro y después recibimos a La Calera. Entonces van a ser semanas agitadas, pero estamos siempre a disposición y con los mejores ánimos para enfrentar a todos los frentes que nosotros tenemos”, sostuvo.

    Finalmente, Ampuero se refirió a la presencia de hinchas visitantes en el estadio y al desarrollo del evento sin incidentes, pero sorprendió con una reflexión por los 2.000 fanáticos xeneizes. “Es bueno que hayan hinchas visitantes. Lamentable la cantidad, creo que nunca es bueno cuando hinchas de nuestro propio equipo quedan fuera o son reubicados, pero también entiendo que el club hizo todo lo posible para que eso no sucediera”, dijo.

    “Estaban contra las cuerdas con muy poco tiempo, pero feliz porque se pudo llevar el partido a cabo sin ningún problema, tanto afuera como dentro del estadio. Es de aprendizaje para los futuros encuentros de Copa Libertadores”, cerró.

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