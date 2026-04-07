Un bus barra y cientos de autos: los detalles del masivo ingreso de los hinchas de Boca Juniors al Claro Arena

Un bus barra y cientos de autos: los detalles del masivo ingreso de hinchas de Boca Juniors al Claro Arena.

Se acerca el debut de la UC en la Copa Libertadores ante Boca Juniors. El ingreso masivo de hinchas xeneizes se registró durante las 17 y 18 horas en los accesos por la calle República de Honduras en dirección al Claro Arena.

Desde temprano se observó un flujo constante de simpatizantes del club argentino en los alrededores del recinto. El arribo se produjo principalmente mediante furgones y vehículos particulares que comenzaron a estacionarse en sectores habilitados en las inmediaciones del estadio. Solo llegó un bus grande.

Cerca de las 15:30 horas ya se registraba presencia de hinchas visitantes en los accesos. En ese momento comenzaron a llegar los primeros vehículos con pasajeros identificados con camisetas y banderas del equipo argentino.

🔵🟡 Comienzan a ingresar los primeros hinchas de Boca Juniors al Claro Arena🏟️ pic.twitter.com/WNYOc82dMh — El Deportivo LT (@ElDeportivoLT) April 7, 2026

Las autoridades establecieron un sistema de control previo para el ingreso de los simpatizantes visitantes. Parte de los hinchas que arribaron al estadio portaban un sticker de validación entregado en el estadio Las Condes. Ese distintivo fue solicitado por el personal de seguridad como requisito para acceder a las zonas asignadas al público visitante.

El desplazamiento de los hinchas se desarrolló bajo supervisión de efectivos de Carabineros, quienes realizaron controles de identidad y revisión de entradas en los accesos definidos por el plan de seguridad. Durante el procedimiento, funcionarios policiales emitieron instrucciones preventivas a los simpatizantes, solicitando mantener conductas adecuadas y evitar incidentes. “Aquí están prohibidos los fuegos artificiales”, repetían.

🔵🟡 Hinchas de Boca Juniors llegan en vans y cientos de autos hasta el Claro Arena. No hay bus de la barra. pic.twitter.com/l5edRsfhTp — El Deportivo LT (@ElDeportivoLT) April 7, 2026

Entre las advertencias difundidas por altoparlantes y en el contacto directo con los asistentes, se incluyó el llamado a no involucrarse en situaciones que pudieran derivar en alteraciones al orden público. Mientras se desarrollaba el arribo de los hinchas visitantes, también se observó la circulación de simpatizantes de Universidad Católica en los alrededores del estadio. Ambos grupos transitaron por sectores diferenciados.

Cerca de las 17:20 horas se registró la llegada de un grupo numeroso de simpatizantes identificados con la barra de Boca Juniors, conocida como “La 12”. El contingente arribó al sector de acceso asignado bajo custodia policial y se integró al proceso de ingreso general dispuesto para el público visitante. Llegaron en un bus y bajaron con los bombos y lienzos.

🔵🟡 Llega un bus con parte de la barra de Boca Juniors al Claro Arena. Traen bombos. pic.twitter.com/LimLQJWuUH — El Deportivo LT (@ElDeportivoLT) April 7, 2026

Personal de seguridad privada y funcionarios policiales participaron en el control de mochilas, bolsos y otros objetos transportados por los asistentes. Algunos de los denominados robocop contaban con cámaras delante de su casco.