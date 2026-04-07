SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Un bus barra y cientos de autos: los detalles del masivo ingreso de los hinchas de Boca Juniors al Claro Arena

    Entre las 17 y 18 horas se registró el arribo de los fanáticos xeneizes al recinto de Universidad Católica.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Un bus barra y cientos de autos: los detalles del masivo ingreso de hinchas de Boca Juniors al Claro Arena. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Se acerca el debut de la UC en la Copa Libertadores ante Boca Juniors. El ingreso masivo de hinchas xeneizes se registró durante las 17 y 18 horas en los accesos por la calle República de Honduras en dirección al Claro Arena.

    Desde temprano se observó un flujo constante de simpatizantes del club argentino en los alrededores del recinto. El arribo se produjo principalmente mediante furgones y vehículos particulares que comenzaron a estacionarse en sectores habilitados en las inmediaciones del estadio. Solo llegó un bus grande.

    Cerca de las 15:30 horas ya se registraba presencia de hinchas visitantes en los accesos. En ese momento comenzaron a llegar los primeros vehículos con pasajeros identificados con camisetas y banderas del equipo argentino.

    Las autoridades establecieron un sistema de control previo para el ingreso de los simpatizantes visitantes. Parte de los hinchas que arribaron al estadio portaban un sticker de validación entregado en el estadio Las Condes. Ese distintivo fue solicitado por el personal de seguridad como requisito para acceder a las zonas asignadas al público visitante.

    El desplazamiento de los hinchas se desarrolló bajo supervisión de efectivos de Carabineros, quienes realizaron controles de identidad y revisión de entradas en los accesos definidos por el plan de seguridad. Durante el procedimiento, funcionarios policiales emitieron instrucciones preventivas a los simpatizantes, solicitando mantener conductas adecuadas y evitar incidentes. “Aquí están prohibidos los fuegos artificiales”, repetían.

    Entre las advertencias difundidas por altoparlantes y en el contacto directo con los asistentes, se incluyó el llamado a no involucrarse en situaciones que pudieran derivar en alteraciones al orden público. Mientras se desarrollaba el arribo de los hinchas visitantes, también se observó la circulación de simpatizantes de Universidad Católica en los alrededores del estadio. Ambos grupos transitaron por sectores diferenciados.

    Cerca de las 17:20 horas se registró la llegada de un grupo numeroso de simpatizantes identificados con la barra de Boca Juniors, conocida como “La 12”. El contingente arribó al sector de acceso asignado bajo custodia policial y se integró al proceso de ingreso general dispuesto para el público visitante. Llegaron en un bus y bajaron con los bombos y lienzos.

    Personal de seguridad privada y funcionarios policiales participaron en el control de mochilas, bolsos y otros objetos transportados por los asistentes. Algunos de los denominados robocop contaban con cámaras delante de su casco.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFútbol NacionalLa UCUniversidad CatólicaBoca JuniorsClaro ArenaCopa LibertadoresLa 12Barra

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Enel Distribución aumentará su capital en US$390 millones para pagar deudas y enfrentar nuevas inversiones

    Trump acepta suspender ataques contra Irán por dos semanas, pero condiciona tregua a la apertura del estrecho de Ormuz

    Detienen a tres adolescentes armados tras irrumpir en liceo de Temuco y amenazar a la comunidad escolar

    Captores exigían $100 millones a familiares: rescatan a extranjero secuestrado en Santiago

    Exejecutivo del Hogar de Cristo asumirá como gerente general de la Cámara Chilena de la Construcción

    Presidente de Consorcio repasa la historia de la compañía y su vínculo con ella por la celebración de los 110 años

    Lo más leído

    1.
    Deportan a Mauro Martin, líder de La 12, la barra brava de Boca Juniors, al ingreso a Santiago

    Deportan a Mauro Martin, líder de La 12, la barra brava de Boca Juniors, al ingreso a Santiago

    2.
    Josué Ovalle, la nueva figura chilena en México: “En Colo Colo me dijeron que no estaba para el primer equipo”

    Josué Ovalle, la nueva figura chilena en México: “En Colo Colo me dijeron que no estaba para el primer equipo”

    3.
    “Estuviste en Boca y no te fue bien; yo te pagaba el sueldo”: el tenso choque entre Claudio Borghi y un streamer argentino

    “Estuviste en Boca y no te fue bien; yo te pagaba el sueldo”: el tenso choque entre Claudio Borghi y un streamer argentino

    4.
    “No hay otro club aquí que me haga sentir lo mismo”: los testimonios de hinchas chilenos que alentarán a Boca ante la UC

    “No hay otro club aquí que me haga sentir lo mismo”: los testimonios de hinchas chilenos que alentarán a Boca ante la UC

    5.
    Entrevista con Fernando Zuqui, volante de la UC: “Este equipo tiene mucha personalidad, es muy valiente”

    Entrevista con Fernando Zuqui, volante de la UC: “Este equipo tiene mucha personalidad, es muy valiente”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora juega Christian Garin vs. Alexander Zverev y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Christian Garin vs. Alexander Zverev y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

    Detienen a tres adolescentes armados tras irrumpir en liceo de Temuco y amenazar a la comunidad escolar
    Chile

    Detienen a tres adolescentes armados tras irrumpir en liceo de Temuco y amenazar a la comunidad escolar

    Captores exigían $100 millones a familiares: rescatan a extranjero secuestrado en Santiago

    A qué hora juega Christian Garin vs. Alexander Zverev y dónde ver el Masters de Montecarlo

    Enel Distribución aumentará su capital en US$390 millones para pagar deudas y enfrentar nuevas inversiones
    Negocios

    Enel Distribución aumentará su capital en US$390 millones para pagar deudas y enfrentar nuevas inversiones

    Exejecutivo del Hogar de Cristo asumirá como gerente general de la Cámara Chilena de la Construcción

    Presidente de Consorcio repasa la historia de la compañía y su vínculo con ella por la celebración de los 110 años

    Por qué Reino Unido no permitió la entrada del rapero Kanye West: “Su presencia no sería beneficiosa”
    Tendencias

    Por qué Reino Unido no permitió la entrada del rapero Kanye West: “Su presencia no sería beneficiosa”

    Cuándo y cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra, después de haber explorado la Luna

    Cómo el tipo de trabajo que tienes puede aumentar el riesgo de padecer demencia, según investigaciones

    Alto nivel, pero sin poder alcanzar una final: el presente de Alexander Zverev, rival de Christian Garin en Montecarlo
    El Deportivo

    Alto nivel, pero sin poder alcanzar una final: el presente de Alexander Zverev, rival de Christian Garin en Montecarlo

    Un bus barra y cientos de autos: los detalles del masivo ingreso de los hinchas de Boca Juniors al Claro Arena

    “No hay otro club aquí que me haga sentir lo mismo”: los testimonios de hinchas chilenos que alentarán a Boca ante la UC

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    BTS arrasa en la preventa de sus shows en Chile y suma tercera fecha en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    BTS arrasa en la preventa de sus shows en Chile y suma tercera fecha en el Estadio Nacional

    La canción de su obra que a David Bowie nunca le gustó y que después terminó cantando como parodia

    Guernica: el grito eterno de Pablo Picasso convertido en símbolo y hoy en la polémica

    Trump acepta suspender ataques contra Irán por dos semanas, pero condiciona tregua a la apertura del estrecho de Ormuz
    Mundo

    Trump acepta suspender ataques contra Irán por dos semanas, pero condiciona tregua a la apertura del estrecho de Ormuz

    La Casa Blanca dice que Trump responderá a la propuesta de Pakistán de extender dos semanas su ultimátum a Irán

    Líder de extrema derecha de Reino Unido dice que Trump ha ido “demasiado lejos” con últimas amenazas a Irán

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando
    Paula

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo