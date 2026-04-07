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    Deportan a Mauro Martin, líder de La 12, la barra brava de Boca Juniors, al ingreso a Santiago

    El polémico hincha, quien ha sido condenado por hechos de violencia en Argentina, no pudo ingresar al país para presenciar el duelo frente a Universidad Católica, en el Claro Arena.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Mauro Martin, el barrista de Boca Juniors que fue devuelto por las autoridades chilenas.

    El filtro funcionó. Mauro Martin, uno de los líderes de La 12, la barra brava de Boca Juniors, no pudo ingresar a Santiago, donde pretendía estar en el encuentro entre los xeneizes y Universidad Católica, en el debut de ambos equipos en la Copa Libertadores de América.

    El fanático cuenta con un nutrido prontuario de hechos de violencia en su país. Incluso, ha debido purgar condenas. Martin ni siquiera pudo abandonar el aeropuerto Arturo Merino Benítez.

    Deportan a Mauro Martin, líder de La 12, la barra brava de Boca Juniors, al ingreso a Santiago

    "El líder de La Doce pensó que al no tener derecho de admisión podía cruzar la cordillera sin problemasy liderar a la barra en el debut copero frente a Universidad Católica pero cuando estaba haciendo la fila para pasar por el filtro de Migraciones lo apartaron de la misma. Lo llevaron a un cuarto con varios carabineros y funcionarios de Seguridad y le dijeron que era persona no grata", consigna TyC Sports, que dio a conocer la información.

    La acción no admitió justificaciones. “Martín intentó explicar que él no tiene derecho de admisión y de hecho, su nombre no estaba en la lista que envío la Subsecretaría de Seguridad Deportiva de la Nación que lidera Franco Berlín, pero le dijeron que eso, en el país trasandino, no importaba: tenían todos sus antecedentes penales, sus causas por violencia en el fútbol y aunque todas ya están cumplidas, le avisaron que lo consideraban indeseable y lo pusieron de regreso en el primer avión que venía para Buenos Aires“, complementa el artículo.

    La barra de Boca Juniors, en La Bombonera (Foto: @bocajrsoficial)

    El barrista pidió apoyo jurídico. “Mauro intentó una última defensa llamando a sus asesores letrados, quienes le aconsejaron no hacer bulla porque presentar una cautelar en el vecino país y que tuviera éxito era una medida utópica y al mismo tiempo podía ser un boomerang para el resto de los partidos de visitante de Boca en esta Copa Libertadores. Así que sin chistar tomó sus petates, recobró sus documentos y se subió al vuelo que a primera hora de la tarde dejó suelo de Santiago con rumbo a Aeroparque, dónde estaba previsto llegar esta tarde", describe la crónica.

    Di Zeo no vino

    Rafael Di Zeo, el principal referente del grupo de hinchas, no llegó a Chile. “Apenas supo que la Subsecretaría de Seguridad Deportiva de la Nación había mandado la lista de los impedidos para entrar en estadios argentinos y que Chile la haría valer, entendió que el sueño de estar en Santiago era imposible”, explica la nota.

    La misma postura adoptaron otros integrantes del núcleo de la facción más radical de los hinchas xeneizes. “Y varios más que arrastran antecedentes o causas judiciales, advertidos de la situación, también decidieron que era mejor preservarse para el segundo partido, la próxima semana, contra Barcelona de Ecuador, ya en La Bombonera", apunta el medio.

    Más sobre:Boca JuniorsMauro MartinLa 12FútbolFútbol InternacionalCopa Libertadores

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