Tres bombos para la visita y 1.200 xeneizes con carnet chileno: el plan para controlar a la barra de Boca ante la UC

Bombos, lienzos y 1.200 hinchas con carnet chileno: el plan de seguridad para controlar a la barra de Boca en el Claro Arena.

Se acerca el debut de la UC por la Copa Libertadores. El partido ante Boca Juniors moviliza un amplio despliegue de seguridad en el Claro Arena y su entorno. Las autoridades definieron un plan que contempla controles preventivos, escoltas policiales, revisión de vehículos y un operativo especial para la llegada de los 2.000 hinchas visitantes.

En total, se dispusieron 329 guardias privados, de los cuales 44 contarán con equipamiento antidisturbios, los conocidos “robocop”, y en esta ocasión portarán cámaras corporales. A ellos se sumarán 400 carabineros, que estarán a cargo de los controles en el exterior del recinto y del acompañamiento a los hinchas visitantes durante su desplazamiento hacia el estadio. “Se autorizaron tres bombos y tres lienzos para la hinchada visitante”, comienza diciendo el Coronel Claudio Donoso, de la Prefectura de Control de Orden Público, a El Deportivo.

Un cambio de última hora

El plan sufrió una alteración de última hora luego de que Carabineros detectara un cambio en la forma de traslado de los fanáticos de Boca Juniors desde Argentina hacia Santiago.

“Se ha modificado respecto de lo que nosotros habíamos diseñado en un principio. Habitualmente cuando ocurren estos partidos, los hinchas arriendan tres o cuatro buses y lo que hacemos nosotros es coordinar con gendarmería argentina. Ellos los escoltan hasta el paso fronterizo y ahí los tomamos en el paso Los Libertadores. Ahí se les hace una revisión con perros, con todo, y son encapsulados para llevarlos directamente al estadio”, explica Donoso.

“Todo eso cambió en la mañana de este lunes, porque alrededor de las 11 AM tomamos conocimiento de que no vienen buses. Los hinchas de Boca Juniors que vienen al partido vienen en vehículos particulares. Eso complejiza un poco más la estrategia”, añade.

Según la planificación policial, se proyectaba que alrededor de 80 vehículos ingresen al país con hinchas del club argentino. Ese escenario redifinió el punto de concentración y el sistema de traslado hacia el reducto de la UC. El lugar definido para reunir a los fanáticos es el estadio Las Condes, donde se realizará el primer control policial antes de iniciar el desplazamiento hacia el Claro Arena. “De ahí subirán todos en caravana, escoltados por Carabineros. Estacionarán en la Scuola Italiana”, detalla el oficial.

En ese punto se realizará una revisión preventiva a los asistentes y a los vehículos, utilizando las facultades legales de control en la vía pública. “Prevalidación, refuerzo con radiopatrullas, control de orden público para marcar presencia. Si bien es cierto estamos en la vía pública, mediante las atribuciones que nos entrega la ley, se nos permite hacer revisiones, revisiones de vehículos”, señala Donoso.

Leandro Paredes firmando la camiseta a un hincha de Boca Juniors en Santiago. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Ingresos y chilenos “infiltrados”

El operativo considera además un sistema de segregación de las hinchadas, con accesos diferenciados y horarios definidos. Los fanáticos de Boca Juniors deberán entrar al Claro Arena por la Avenida República de Honduras, entre las 17 y las 18 horas, y serán ubicados en la mitad de las tribunas Ignacio Prieto Alto y Bajo.

La planificación también contempla el uso de información proveniente desde Argentina para restringir el ingreso de personas con antecedentes. El organismo Tribuna Segura (equivalente en Chile al antiguo programa Estadio Seguro) envió a las autoridades nacionales la lista de hinchas con derecho de admisión vigente, la que será utilizada para los controles de acceso. Ya se han bloqueado a tres hinchas transandinos.

“Ya hemos detectado algunas compras de entradas por parte de hinchas argentinos que están en esa lista. Esas compras de entradas van a ser anuladas, reversada la compra, y además a través de la Delegación Presidencial se está informando a Migración para que haya un control de aquellas personas que cuentan con esa prohibición", detalló este lunes Juan Tagle, el presidente de Cruzados.

“Nos aseguraremos de que no solo no haya hinchas chilenos que tengan prohibición de acceso, sino que tampoco hinchas argentinos que estén en esa misma situación. Y sobre esa materia ha habido una colaboración y un trabajo mancomunado del Gobierno chileno y el Gobierno argentino", complementó el timonel.

Al mismo tiempo, ambos clubes hicieron un llamado en sus redes sociales a evitar cánticos que pudiesen acarrear futuras sanciones. “Recibimos a Boca Juniors en el Claro Arena y queremos pedirte que evites expresiones o cánticos que ofendan al rival o a la visita. Si esto ocurre el estadio podría ser suspendido para futuros compromisos tal como ocurrió recientemente con otro club chileno que fue castigado, además de una alta multa económica, con dos partidos en los que no podrá recibir público. Cualquier cántico ofensivo, que aluda a expresiones racistas o xenófobas será castigada severamente. Evitemos esto, alentemos a la UC con todo, sin ofensas y demostremos cómo somos en nuestra casa los Cruzados”, señalaron desde el club.

El respeto hacia el rival y su hinchada será fundamental en nuestro regreso a la Copa CONMEBOL @Libertadores.



En nuestra visita a @Cruzados, solicitamos evitar cánticos o expresiones ofensivas hacia el rival o el público local. Cualquier manifestación racista o xenófoba será… pic.twitter.com/pNKswMCP9r — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 7, 2026

Otro elemento que forma parte del análisis de seguridad es la composición de los compradores de entradas para el sector visitante. De acuerdo con los registros del sistema de venta, 1.200 tickets fueron adquiridos con carnet chileno. Ese grupo incluye tanto ciudadanos nacionales como extranjeros que poseen documento de identidad del país. El sistema permitió la compra a cualquier persona simpatizante de otro equipo local, salvo a quienes estuvieran identificados como hinchas cruzados en la base de datos.

En total, la organización dispuso 2.000 entradas para la hinchada visitante, las que se agotaron durante el fin de semana. La presencia de público argentino fue autorizada luego de una reunión entre el presidente de Cruzados, Juan Tagle, y el delegado presidencial Germán Codina.

Ahora el operativo contempla controles biométricos en los accesos al estadio, revisión de documentos (incluido el pasaporte para los argentinos) y monitoreo permanente mediante cámaras. Los guardias privados que estarán en el sector de la hinchada visitante utilizarán dispositivos corporales para facilitar la identificación de eventuales incidentes.

Además del resguardo en el interior del recinto, las autoridades definieron un esquema de vigilancia en los alrededores del estadio, con patrullajes preventivos y presencia policial en los puntos de acceso y salida del público. “No puedo firmar ni asegurar que no pase nada, pero sí estamos realizando todos los esfuerzos para que después del partido solo se hable del partido”, concluye el coronel Donoso.