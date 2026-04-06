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    Gary Medel anticipa el debut de la UC ante Boca: “Católica está obligada a dar el salto de calidad; la U lo hizo el año pasado”

    El volante aborda la relevancia del duelo ante el cuadro xeneize, su estado físico tras una lesión muscular y la importancia de hacerse fuertes como locales en el inicio del torneo continental.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Gary Medel anticipa el debut de la UC ante Boca: “Católica está obligada a dar el salto de calidad; la U lo hizo el año pasado”. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica prepara su estreno ante Boca Juniors por la Copa Libertadores. En la previa, Gary Medel abordó la relevancia del encuentro. “Será un partido especial, sabemos la importancia de estos duelos. Boca es un club importante a nivel mundial. Yo y mis compañeros estamos preparados para este duelo”, señaló.

    También valoró el rendimiento reciente del equipo estudiantil y advirtió sobre las exigencias del certamen continental. “Contra Palestino mis compañeros hicieron un gran partido, lo mismo ante Cobresal. Hemos sido irregulares, pero esta copa es distinta. Los detalles son fundamentales, así que la concentración sube al máximo nivel. Hacernos fuertes en casa es importante. También el buen comportamiento de nuestro público. Sabemos de las penas de la Conmebol”, indicó.

    Respecto a su condición física, Medel explicó que ya superó su molestia. “Venía con un microdesgarro, me lesioné entrenando. Ahora estoy a disposición del cuerpo técnico. Ellos verán quién está mejor para este partido. He entrenado súper bien”, afirmó.

    El volante confirmó que tomó contacto con Juan Román Riquelme cuando supo del cruce entre ambos equipos. “Cuando supe del sorteo le escribí, lo mismo ayer y hoy. Ojalá la gente haga sentir la localía. Va a ser un partido entretenido, hace tiempo Católica no juega a nivel internacional”, comentó.

    Gary Medel vuelve a estar disponible en la UC tras una lesión muscular. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Sobre los puntos elementales del encuentro, el experimentado jugador insistió en la importancia de la preparación para este tipo de desafíos. “Las claves son las ganas, la constancia de los partidos de este nivel. Son detalles los que hacen la diferencia. En Chile sumamos dos partidos muy buenos, pero en la copa es distinto. Tienen grandes jugadores, pero el equipo está preparado para hacerlo bien”, sostuvo.

    Medel también puso énfasis en el rol del público y jugar en el Claro Arena, algo que estuvo en duda hasta la semana pasada. “Es importante la localía en casa. También es lindo que al equipo visitante lo acompañen, ojalá sea así siempre. Espero que haya un buen comportamiento de los dos lados”, expresó.

    En relación con la competencia interna en el plantel, el defensor valoró el rendimiento de sus compañeros y aseguró que está disponible para cualquier rol. “Jhojan (Valencia) lo hizo súper bien estos partidos, eso me pone contento, es importante para la competencia. Hay varios que lo han hecho bien. Estoy feliz por eso. El entrenador decide a quién pone. Si me toca estar en el banco apoyaré a mis compañeros, si entro media hora jugaré al 100%, no tengo ningún inconveniente. Quiero ser titular porque soy competitivo, pero lo importante es que le vaya bien al equipo”, declaró.

    El Pitbull anticipó un partido exigente desde lo futbolístico. “Va a ser muy difícil. Ellos tienen un gran mediocampo, pero nosotros también y tenemos al Toro (Zampedri), que le llega una pelota y hace un gol”, afirmó.

    Finalmente, Medel se refirió al desafío que representa la participación internacional para el club y el fútbol chileno. Católica está obligada a dar el salto de calidad. La U lo hizo de buena forma el año pasado. Espero que varios clubes estén a ese nivel, le hace bien al fútbol chileno. Eso lleva a que llamen a la Selección y que así sigamos creciendo”, señaló.

    “Es muy atractivo para el club, le da otra categoría. Hace tiempo que no clasificábamos a la Copa Libertadores y eso no debe pasar. Espero que podamos competir al alto nivel. La última vez que jugué esta copa quedamos fuera por diferencia de goles (en 2008). Hoy estoy disfrutando el día a día”, cerró.

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