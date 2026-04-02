Y ahora se viene Boca Juniors: la UC arrolla a Palestino y gana confianza antes de su estreno en la Copa Libertadores

La UC arrolla a Palestino y gana confianza antes de enfrentar a Boca por la Copa Libertadores.

Volvió la Liga de Primera. Después de un receso para la disputa de tres jornadas de la Copa de la Liga, comenzó la 8ª fecha en el Claro Arena, recinto que finalmente sí contará con hinchas de Boca Juniors el próximo martes, por la Copa Libertadores. Universidad Católica llegará con el ánimo más elevado que nunca, al golear nada menos que por 6-1 a Palestino.

Ante los árabes, Daniel Garnero tenía el último ensayo antes del estreno copero contra los xeneizes. Volvió a presentar una defensa con cambios: Agustín Farías como central, junto a Ampuero (suspendido Juan Ignacio Díaz), y el juvenil Nicolás L’Huillier en la banda izquierda (para sumar minutos Sub 21). Sin Gary Medel, fue Jhojan Valencia, de rendimiento superlativo, quien ocupó su rol en el medio.

El irregular Palestino de “La Nona” Muñoz gusta de ser protagonista y de manejar el balón. Lo hizo en el recinto de Las Condes. La estadística mostró que la posesión en el primer tiempo, 11 contra 11, fue del 61% para la visita. En ese sentido, a la UC tampoco le incomodó ser un elenco que se agrupaba en su campo y salía rápido con espacio. Tanto en dibujo como en planteo, se parecía a la Católica 2025.

Precisamente, una salida rápida, forjada por Cuevas, acabó en el 1-0 de Justo Giani. Iban recién 9 minutos y el ex Aldosivi abrió el marcador con un remate bajo. Le quedó la pelota tras una barrida de Enzo Roco (con una mano de por medio). La virtud de la secuencia fue la velocidad del Cimbi en capturar y romper por el medio. Por segunda vez en la semana, los cruzados arrancaron ganando.

Cuando la UC lograba saltar la línea de pase, quedaba a tiro de definición. Los árabes corrían riesgos, al posicionarse en campo rival y buscando los duelos por las puntas, con Martín Araya y César Munder. De la manera más insólita, el elenco de La Cisterna encontró la igualdad. En los 22′, Munder definió solo por el centro del área. Todo el mérito fue de Nelson Da Silva, quien le ganó el balón en la raya a Ampuero. De un lateral a favor de Católica, llegó la igualdad.

Matías Palavecino ha mostrado pinceladas del talento que lo erigió como figura del Coquimbo campeón. Necesitaba un partido de consolidación como el 10 de Católica. Este jueves, tomó las riendas. Gracias a un gol para enmarcar. En los 32′, le devolvió la ventaja a los franjeados con una anotación notable. Corrió casi 100 metros, desde su campo, hasta perfilarse para su zurda y cruza el remate.

Antes del descanso, la expulsión de Julián Fernández termina por generar un quiebre en el encuentro. Con uno menos en el campo, Palestino se desmoronó en el complemento.

La UC arrolla a Palestino

El segundo tiempo fue absolutamente cruzado. Cada aproximación era aroma de gol. La pelota se la adueñó Católica y administró la ventaja. Pasada la hora de partido, sacó a relucir su poder ofensivo y a ser certero en la definición, para una victoria abrumadora.

Justo Giani marcó el 3-1 en los 63′, definiendo por bajo al segundo palo de Sebastián Pérez. Tres minutos más tarde, llegó el turno para Fernando Zampedri. El goleador histórico había tenido un partido algo ingrato, porque no le había quedado alguna con ventaja. Sin embargo, conecta un pase de Palavecino y convierte en área chica. En un triunfo semejante, no podía faltar la aparición del Toro, quien fue homenajeado por superar la barrera de los 150 goles en el club.

En los 72′, Clemente Montes marcó el quinto, mediante un cabezazo. A esas alturas, el partido estaba totalmente sentenciado. Como expresión de lucha, estaba todo cocinado. Hasta llegó un sexto gol, de Daniel González, sin embargo fue anulado por fuera de juego. En los 90′, Zampedri concreta su doblete para un 6-1 rotundo y extremadamente contundente.

En la Liga, la UC llega a los 14 puntos y queda a una unidad de Colo Colo, que juega el domingo en Concepción. Y que ahora venga Boca.

ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Ficha del partido

U. Católica: V. Bernedo; D. González, A. Farías (30′, E. Mena), B. Ampuero (75′, D. Corral), N. L’Huillier; J. Valencia; C. Montes (75′, M. Gómez), M. Palavecino (68′, F. Zuqui), C. Cuevas, J. Giani (68′, J. Martínez); y F. Zampedri. DT: D. Garnero.

Palestino: S. Pérez; I. Garguez (66′, J. León), V. Espinoza, E. Roco, D. Zúñiga; F. Montes (65′, B. Carrasco), J. Fernández, S. Gallegos; M. Araya (46′, J. Benítez), N. Da Silva (73′, R. Fernández) y C. Munder (73′, N. Meza). DT: C. Muñoz.

Goles: 1-0, 9′, Giani; 1-1, 22′, Munder; 2-1, 32′, Palavecino; 3-1, 63′, Giani; 4-1, 66′, Zampedri; 5-1, 72′, Montes; 6-1, 90′, Zampedri.

Árbitro: C. Garay. Amonestó a Cuevas (UC); Gallegos, Montes, J. Fernández, Espinoza, Benítez (P). En los 45′, expulsa a J. Fernández (P) por doble amonestación.

Estadio Claro Arena. Asistieron 14.371 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.