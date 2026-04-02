Solo para abonados: Juan Tagle anuncia que la UC no venderá entradas a sus hinchas ante Boca Juniors

La UC ya piensa en el partido ante Boca Juniors. Si bien este jueves se mide ante Palestino por la Liga de Primera, la problemática por la presencia de hinchas visitantes en la Copa Libertadores cambió los planes en Cruzados.

En esa línea, Juan Tagle reconoció en la antesala del duelo ante los árabes que el escenario para sus socios no abonados es complejo de cara al choque ante el equipo xeneize. “Es muy probable que no haya venta de entrada, eso lo vamos a resolver exactamente mañana”, dijo.

La UC recibirá a Boca en el Claro Arena. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Además esto nos obliga a que algunos abonados, especialmente del sector Prieto Alto, tengan que ser reubicados, algunos en Fouillioux, otros en Livingstone y algunos en Prieto Bajo, considerando que la ubicación de Prieto Bajo es una ubicación que tiene un costo menor que la de Prieto Alto, de alguna manera también ofreceremos algún tipo de compensación económica”, agregó.Del mismo modo, el timonel estudiantil habla de los próximos partidos en la Libertadores. “Nosotros esperamos y estamos conversando con la gente de Barcelona y de Cruzeiro para llegar a un acuerdo de una cifra más razonable de entrada a visita y hay una buena disposición”, comentó.

“Todos sabemos lo que genera Boca en la cercanía con Argentina, hay muchos hinchas de Boca en Chile, hay una cantidad de hinchas de Boca en Mendoza, entonces es distinto a la situación de hinchas visitantes que pueden ir desde Belo Horizonte o de Guayaquil, de manera que nosotros esperamos con esos clubes, con quienes tenemos buena relación, llegar a un acuerdo que sea un número más razonable y más acotado de hinchas de visita”, explicó.