Revive la espectacular goleada de la UC sobre a Palestino en el Claro Arena por la Liga de Primera
La franja y los de La Cisterna se ven las caras por la fecha 8 del torneo.
Minuto a minuto
U. Católica 6-1 Palestino
90+1′, Terminaaaaa el partido
Gran goleada de la UC que fue muy superior a la feble resistencia de Palestino, equipo que se va con muchas dudas de la cancha del Claro Arena. Buenas noches y gracias por seguir una nueva transmisión de El Deportivo.
90′, GOOOOOL de la UC
Segundo de Zampedri, quien recibe la asistencia de Cuevas para poner la sexta cifra cruzada.
81′, Anulado el gol de González
Tras las imágenes del VAR el árbitro Cristián Garay confirma la posición de adelanto del defensor. El marcador es 5-1 a favor de la UC.
78′, GOOOOL de cruzados
Daniel González define al segundo palo tras el centro perfecto de Zuqui para poner un resultado tenístico.
76′, Cambios en la Católica
Diego Corral y Martín Gómez ingresan por Branco Ampuero y Clemente Montes, respectivamente.
73′ Cambios en Palestino
Ronnie Fernández y Nicolás Meza entran por Da Silva y Munder, respectivamente.
72′ GOOOL de la UC
Espectacular palomita de Montes tras el centro perfecto de Cuevas.
69′ Cambios en Palestino
Bryan Carrasco y Jason León por Garguez y ontes, respectivamente.
69′, Cambios en la UC
Se van Palavecino y Giani para los ingresos de Fernando Zuqui y Jimmy Martínez. Público controlado: 14.371 espectadores.
66′, GOOOOL cruzado
Faltaba el de Zampedri, quien recoge un pase en el punto penal de Palavecino para iniciar la goleada.
63′ GOOOOL de Católica
Centro desde la derecha, la zaga de Palestino no logra despejar y la pelota queda en los pies de Giani para definir su segundo gol personal.
56′, Cercaaa la Católica
Tiro de esquina de Palavecino y el cabezazo de Montes se va a centímetros del vertical derecho de Pérez.
48′, Cercaaa la UC
Zampedri no alcanza a llegar al centro de Cuevas, cuando ya celebraban el tercero.
46′, Cambio en Palestino
Jonathan Benítez ingresa por el delantero Martín Araya.
46′, Comienzaa la segunda parte
Vuelve a rodar la pelota en el Claro Arena.
45+3′, Termina la primera etapa
La UC gana merecidamente en los primeros 45 minutos ante un equipo de Palestino que, constantemente, dejó muchos espacios en el fondo y que se quedó con 10 jugadores. Ventaja hasta corta para el dominio de los locales.
45′, Tiempo agregado
Se jugarán tres minutos más antes del descanso en el Claro Arena.
45′, Roja en Palestino
Julián Fernández recibe la segunda amarilla por cortar una acción de gol, después de haber recibido la primera minutos antes por reclamos. Los árabes jugarán con 10 en el segundo tiempo.
44′, Otra vez el locaaal
La UC recupera cerca de la mitad de la cancha y Giani intenta desde 45 metros, muy cerca sobre el arco de Palestino.
43′, Caaasi la UC
Otra gran jugada de los cruzados. Giani habilita a Montes y este la centra al medio para que Espinoza la saca desde la línea.
42′, Más amarillas
Amonestados Cuevas en la UC y Vicente Espinoza en Palestino.
38′, Otra vez la franja
Cuevas corre libre por la izquierda y su centro no puede ser bien definido por Montes.
34′, Casi Palestino
Mal despeja de la zaga de la franja, pero el cabezazo dee Da Silva sale recto a las manos del golero local Vicente Bernedo.
32′, GOOOOL de Católica
Rápido contragolpe de Matías Palavecino, quien toma la pelota en propio campo, recorre 70 metros y remata cruzado para poner la segunda conquista.
30′, Cambio en la UC
Sale el lesionado Agustín Farías e ingresa Eugenio Mena.
27′, Caaasi la UC
Clemente Montes controla al borde del área chica y Zanahoria Pérez está notable para repeler con el cuerpo el remate del cruzado.
22′, GOOOOOLL de Palestino
Da Silva pelea una pelota casi perdida en la derecha y logra centrar al medio para que César Munder, exjugador de la UC, empate el partido.
20′, Intenta Palestino
Los árabes tratan de conducir el balón, pero no logran la profundidad necesaria para llegar al empate.
15′, Tiro libre para Palestino
Falta de Cuevas sobre Araya, al borde del área.
9′, GOOOOOL de la UC
Rápida jugada de Cuevas, no puede Zampedri, pero el rebote queda para Giani que caza la pelota y define con exactitud.
6′, Otra de Palestino
Tiro de esquina que Da Silva gana en el aire y no logra darle al arco.
5′, Contesta la visita
Centro de Garguez y el cabezazo de Da Silva en el punto penal no logra dirección al arco de la franja.
3′, Llega la UC
Cuevas se escapa por la izquierda y centra a las manos del golero Sebastián Pérez.
1′, Comienzaaa el partido
La pelota ya rueda en el Claro Arena. A los 4 segundos, amarilla para Sebastián Gallegos de Palestino tras falta sobre Cuevas.
Homenaje a Zampedri
La UC entrega una camiseta conmemorativa por los 150 goles del Toro.
La situación árabe
Palestino arriba al partido en el Claro Arena ev el décimo tercer puesto, con solo ocho puntos. Tiene solo dos victorias, conseguidas en las últimas tres fechas.
Duelo clave
Los cruzados están en el undécimo puesto de la Liga de Primera, con 11 puntos, a cuatro del líder Colo Colo. La franja necesita el triunfo, además, para llegar con un buen apronte al partido de la Libertadores ante Boca Juiors, el próximo martes.
El once de Palestino
Los elegidos del DT Cristian Muñoz
Formación de la UC
Los once elegidos por Daniel Garnero
Buenas tardes
Acá comienza la transmisión de El Deportivo para el partido entre Universidad Católica y Palestino en el Claro Arena, duelo que inicia la octava fecha de la Liga de Primera.
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