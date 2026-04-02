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    El Deportivo

    Revive la espectacular goleada de la UC sobre a Palestino en el Claro Arena por la Liga de Primera

    La franja y los de La Cisterna se ven las caras por la fecha 8 del torneo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba

    Minuto a minuto

    U. Católica 6-1 Palestino

    90+1′, Terminaaaaa el partido

    Gran goleada de la UC que fue muy superior a la feble resistencia de Palestino, equipo que se va con muchas dudas de la cancha del Claro Arena. Buenas noches y gracias por seguir una nueva transmisión de El Deportivo.

    90′, GOOOOOL de la UC

    Segundo de Zampedri, quien recibe la asistencia de Cuevas para poner la sexta cifra cruzada.

    81′, Anulado el gol de González

    Tras las imágenes del VAR el árbitro Cristián Garay confirma la posición de adelanto del defensor. El marcador es 5-1 a favor de la UC.

    78′, GOOOOL de cruzados

    Daniel González define al segundo palo tras el centro perfecto de Zuqui para poner un resultado tenístico.

    76′, Cambios en la Católica

    Diego Corral y Martín Gómez ingresan por Branco Ampuero y Clemente Montes, respectivamente.

    73′ Cambios en Palestino

    Ronnie Fernández y Nicolás Meza entran por Da Silva y Munder, respectivamente.

    72′ GOOOL de la UC

    Espectacular palomita de Montes tras el centro perfecto de Cuevas.

    69′ Cambios en Palestino

    Bryan Carrasco y Jason León por Garguez y ontes, respectivamente.

    69′, Cambios en la UC

    Se van Palavecino y Giani para los ingresos de Fernando Zuqui y Jimmy Martínez. Público controlado: 14.371 espectadores.

    66′, GOOOOL cruzado

    Faltaba el de Zampedri, quien recoge un pase en el punto penal de Palavecino para iniciar la goleada.

    63′ GOOOOL de Católica

    Centro desde la derecha, la zaga de Palestino no logra despejar y la pelota queda en los pies de Giani para definir su segundo gol personal.

    56′, Cercaaa la Católica

    Tiro de esquina de Palavecino y el cabezazo de Montes se va a centímetros del vertical derecho de Pérez.

    48′, Cercaaa la UC

    Zampedri no alcanza a llegar al centro de Cuevas, cuando ya celebraban el tercero.

    46′, Cambio en Palestino

    Jonathan Benítez ingresa por el delantero Martín Araya.

    46′, Comienzaa la segunda parte

    Vuelve a rodar la pelota en el Claro Arena.

    45+3′, Termina la primera etapa

    La UC gana merecidamente en los primeros 45 minutos ante un equipo de Palestino que, constantemente, dejó muchos espacios en el fondo y que se quedó con 10 jugadores. Ventaja hasta corta para el dominio de los locales.

    45′, Tiempo agregado

    Se jugarán tres minutos más antes del descanso en el Claro Arena.

    45′, Roja en Palestino

    Julián Fernández recibe la segunda amarilla por cortar una acción de gol, después de haber recibido la primera minutos antes por reclamos. Los árabes jugarán con 10 en el segundo tiempo.

    44′, Otra vez el locaaal

    La UC recupera cerca de la mitad de la cancha y Giani intenta desde 45 metros, muy cerca sobre el arco de Palestino.

    43′, Caaasi la UC

    Otra gran jugada de los cruzados. Giani habilita a Montes y este la centra al medio para que Espinoza la saca desde la línea.

    42′, Más amarillas

    Amonestados Cuevas en la UC y Vicente Espinoza en Palestino.

    38′, Otra vez la franja

    Cuevas corre libre por la izquierda y su centro no puede ser bien definido por Montes.

    34′, Casi Palestino

    Mal despeja de la zaga de la franja, pero el cabezazo dee Da Silva sale recto a las manos del golero local Vicente Bernedo.

    32′, GOOOOL de Católica

    Rápido contragolpe de Matías Palavecino, quien toma la pelota en propio campo, recorre 70 metros y remata cruzado para poner la segunda conquista.

    30′, Cambio en la UC

    Sale el lesionado Agustín Farías e ingresa Eugenio Mena.

    27′, Caaasi la UC

    Clemente Montes controla al borde del área chica y Zanahoria Pérez está notable para repeler con el cuerpo el remate del cruzado.

    22′, GOOOOOLL de Palestino

    Da Silva pelea una pelota casi perdida en la derecha y logra centrar al medio para que César Munder, exjugador de la UC, empate el partido.

    20′, Intenta Palestino

    Los árabes tratan de conducir el balón, pero no logran la profundidad necesaria para llegar al empate.

    15′, Tiro libre para Palestino

    Falta de Cuevas sobre Araya, al borde del área.

    9′, GOOOOOL de la UC

    Rápida jugada de Cuevas, no puede Zampedri, pero el rebote queda para Giani que caza la pelota y define con exactitud.

    6′, Otra de Palestino

    Tiro de esquina que Da Silva gana en el aire y no logra darle al arco.

    5′, Contesta la visita

    Centro de Garguez y el cabezazo de Da Silva en el punto penal no logra dirección al arco de la franja.

    3′, Llega la UC

    Cuevas se escapa por la izquierda y centra a las manos del golero Sebastián Pérez.

    1′, Comienzaaa el partido

    La pelota ya rueda en el Claro Arena. A los 4 segundos, amarilla para Sebastián Gallegos de Palestino tras falta sobre Cuevas.

    Homenaje a Zampedri

    La UC entrega una camiseta conmemorativa por los 150 goles del Toro.

    La situación árabe

    Palestino arriba al partido en el Claro Arena ev el décimo tercer puesto, con solo ocho puntos. Tiene solo dos victorias, conseguidas en las últimas tres fechas.

    Duelo clave

    Los cruzados están en el undécimo puesto de la Liga de Primera, con 11 puntos, a cuatro del líder Colo Colo. La franja necesita el triunfo, además, para llegar con un buen apronte al partido de la Libertadores ante Boca Juiors, el próximo martes.

    El once de Palestino

    Los elegidos del DT Cristian Muñoz

    Formación de la UC

    Los once elegidos por Daniel Garnero

    Buenas tardes

    Acá comienza la transmisión de El Deportivo para el partido entre Universidad Católica y Palestino en el Claro Arena, duelo que inicia la octava fecha de la Liga de Primera.

    Más sobre:En vivoFútbolLa UCPalestino

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