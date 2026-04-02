Corrió desde el campo propio: el golazo de Matías Palavecino contra Palestino

Universidad Católica no lo pasaba bien. En el inicio de la fecha 8 de la Liga de Primera, Palestino hacía partido en el Claro Arena, atacaba, había igualado 1-1 el marcador e iba por más, pero Matías Palavecino torció todo.

A los 32 minutos, un despeje de la franja le cayó el exfutbolista de Coquimbo Unido, quien controló en el campo propio y comenzó a correr ante una defensa tetracolor que estaba mal parada porque sus centrales fueron a buscar el cabezazo. El argentino ganó metros en velocidad, otros dos compañeros le picaron por el segundo palo, confundió a su marca con un posible pase, siguió avanzando, entró al área y definió con borde interno, de zurda. Una corrida espectacular para el 2-1.

Palavecino se fue a un rincón de la cancha y lo gritó con euforia, instante en el que recibió el abrazo de sus compañeros.