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    “Da la cara...”: hinchas del Sevilla de Alexis y Suazo reciben con fuertes insultos al equipo tras perder con el colista

    La crisis de los andaluces mostró un nuevo capítulo en el complejo escenario que vive el equipo, que se encuentra a solo dos puntos del descenso.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Sevilla pasa por un mal momento en LaLiga.

    Alexis Sánchez y Gabriel Suazo viven momentos sumamente delicados en su presente en Sevilla. Los andaluces cayeron por 1-0 este fin de semana ante Real Oviedo, el colista de LaLiga y quedaron a solo dos puntos de la zona de descenso, ya que se ubican en la décimo séptima ubicación, con apenas 31 unidadess en 30 partidos.

    La situación no asoma para nada tranquila, pues el equipo no mostró mejorías tras la asunción de Luis García Plaza, el técnico que reemplazó al argentino Matías Almeyda. La caída golpeó duro en el camarín y también a los hinchas, que no se guardaron nada para insultar a los futbolistas a su regreso a la ciudad.

    Los hechos ocurrieron cuando una veintena de aficionados esperó al equipo en el aeropuerto de San Pablo, increpando duramente a la delegación, compuesta por los jugadores, dirigentes y funcionarios. Posteriormente, la tensión se trasladó hacia la mismísima Ciudad Deportiva, donde el plantel se había dirigido para recoger sus vehículos. Solo la Policía Nacional impidió que el asunto pasara a mayores.

    LaLiga condena los hechos

    Mediante un comunicado, la máxima entidad de los clubes españoles condenó lo sucedido y anunció acciones legales. “LaLiga va a proceder a denunciar los graves hechos producidos en el día de ayer en Sevilla, así como otros de los que ha tenido conocimiento, ejercitando las acciones oportunas por las vías jurisdiccionales competentes y colaborando con las autoridades y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la identificación de los responsables”, adelantó.

    Asimismo, insistió en que estas no son las formas adecuadas de convivencia: “La discrepancia, la exigencia y el descontento pueden formar parte del fútbol. Las amenazas, los insultos graves, los deseos de muerte, el señalamiento personal y cualquier forma de hostigamiento o amedrantamiento, no tienen cabida ni en el deporte ni en una sociedad democrática”.

    “Quien traspasa la línea de la crítica y entra en la amenaza, la intimidación o el acoso deja de actuar como aficionado y pasa a actuar como violento. Y frente a los violentos, LaLiga actúa y actuará”, cerró.

    Más sobre:FútbolLaLigaSevillaReal OviedoAlexis SánchezGabriel Suazo

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