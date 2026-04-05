Los chilenos pasan a segundo plano con el nuevo DT: Sevilla cae ante el colista Oviedo y queda a dos puntos del descenso

Sevilla no levanta vuelo, ni siquiera con DT nuevo en el estreno. El equipo andaluz cayó por la mínima ante el colista absoluto Oviedo y quedó a solo dos puntos de la zona de descenso. Es la tercera derrota consecutiva que, en el caso de los chilenos, tuvo a Gabriel Suazo en el final y a Alexis Sánchez en la banca.

La condición de complicados con el descenso de ambos equipos fue una variable que marcó el ritmo del partido, con rivales más preocupados en no perder que arriesgar demasiado en busca del desequilibrio. Esa premisa redundó en un encuentro de trámite lento, muy trabado, con pocas finalizaciones en campo contrario.

Recién cerca de la media hora, la escuadra de los chilenos se creó la primera ocasión clara de gol, después de un tiro libre desde la derecha que encontró la elevación del central francés Tanguy Nianzou, cuyo remate se fue junto a un palo.

La jugada encendió el partido. En la siguiente, el sevillista José Carmona sacó al córner el centro cerrado de Ilyas Chaira. El tiro de esquina terminó en la apertura del marcador, tras el impecable cabezazo del uruguayo Federico Viñas, a los 32’.

Pero las malas noticias nunca vienen solas y bien lo supo la escuadra andaluza. A los 38’, el galo Nianzou cometió falta sobre el charrúa Viñas que comenzaba una opción manifiesta de gol: el árbitro Alejandro Hernández expulsó al infractor.

El golpe resultó letal para un equipo desesperado que debió mover las piezas dentro de la cancha, a la espera de la ventana de cambios en el descanso, para que Gudelj bajara a la línea de centrales.

En el final de la primera parte, el potente remate del asturiano Thiago Fernández puso en alerta al golero Odisseas Vlachodimos, quien la sacó con los puños. En la contra, el solitario Akor Adams intentó definir de lejos con una pelota sobre la portería de Aarón Escandell.

En caída libre

El nuevo entrenador de los sevillanos, Luis García Plaza, movió las piezas en el inicio del tiempo complementario, con la firme intención de cambiar la suerte de su equipo en un partido que asomaba como bisagra. Sin embargo, los dos chilenos todavía no aparecían en la planilla.

Pese a los cambios, Sevilla no encontraba el camino para al menos un empate. Es más, era el local el que estaba mucho más cerca de aumentar las cifras en el Carlos Tartiere.

A los 50’, Nacho Vidal estuvo a centímetros de llegar al centro rasante de Chaira para la tranquilidad asturiana. A los 71’, una habilitación desde la izquierda fue conectada por el mismo Vidal, pero su disparo se fue por muy poco sobre el arco.

Entonces, en los 73′, el técnico García Plaza dispuso el ingreso de Gabriel Suazo, el último sevillista en integrarse después de la fecha FIFA, tras un largo viaje desde Nueva Zelanda.

Pero las modificaciones cambiaron muy poco el rumbo de los andaluces. En los minutos finales, Oviedo no tuvo la pericia para aumentar las cifras. No pudo Fonseca, tampoco el experimentado Santi Cazorla, exjugador de Manuel Pellegrini en el Villarreal. No hubo tiempo para mucho más y la crisis del Sevilla quedó anunciada con su tercera derrota en línea.

En la parte alta de la tabla, Celta de Vigo ganó 3-2 en Valencia y mete presión al Betis de Pellegrini en la lucha por llegar a la próxima Champions League. Con este triunfo, los gallegos quedaron a un punto del quinto puesto de la escuadra del Ingeniero, potencial última plaza para acceder al máximo torneo continental.