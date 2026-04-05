Repasa la dura derrota del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ante el Oviedo
El equipo de los chilenos sufrió una dolorosa caída ante el colista. El descenso está cada vez más cerca.
Minuto a minuto
Real Oviedo 1-0 Sevilla
Finaliza la transmisión
Gracias por estar presentes en una nueva transmisión de El Deportivo. Esperamos encontrarlos en otra oportunidad.
El comentario del partido
Termina el partido
90+4′. Finaliza el encuentro. El Sevilla sufre una dolorosa derrota ante el Oviedo.
Casi llega el empate
90+1’. Gudelj cobra el tiro libre y saca un potente, pero se va desviado.
Amarilla en el Oviedo
90′. Amarilla para Eric Bailly y el Sevilla tiene una última oportunidad. Tiro libre al borde del área.
Amarilla en el Oviedo
90′. Amarilla para Nicolás Fonseca por infracción a Gabriel Suazo.
Cambio en el Oviedo
85′. Rahim Alhassane reemplaza a Javier López.
Cambio en el Sevilla
81′. Chidera Ejuke reemplaza a Rubén Vargas.
Lo tuvo el Oviedo
79′. Grandísima parada de Vlachodimos tras una gran volea de Santi Cazorla.
Ingresa Gabriel Suazo
73′. Isaac Romero y Gabriel Suazo reemplazan a Batista Mendy Oso, en el Sevilla.
Santi Cazorla y Haissem Hassan ingresan por Alberto Reina y Thiago Fernández, en el Oviedo.
Amarilla en el Sevilla
70′. Manu Bueno es amonestado.
Cambios en el Oviedo
60′. Thiago Borbas y Santiago Colombatto reemplazan a Federico Viñas y Kwasi Sibo.
Amarilla en el Sevilla
55′. Kike Salas es amonestado.
Amarilla en el Oviedo
54′. Javier López es amonestado.
Cambio en el Sevilla
48′. Manu Bueno reemplaza a Djibril Sow.
Inicia el segundo tiempo
46′. Arranca el complemento. El Oviedo está superando al Sevilla.
Termina el primer tiempo
45+6′. Finaliza la mitad inicial. El Oviedo está venciendo al Sevilla por la mínima.
Seis minutos de adición y amarilla en el Sevilla
45′. Se jugarán seis minutos más. En tanto, José Ángel Carmona es amonestado.
Roja en el Sevilla
38′. Un oportunista Federico Viñas se anticipó a Tanguy Nianzou, que era último hombre, y le movió el balón. En su afán por jugar la pelota, el zaguero cometió una infracción.
El uruguayo se iba solo hacia el arco, por lo que el defensor fue expulsado. Debacle en el Sevilla.
Gol del Oviedo
33′. Federico Viñas adelanta a los asturianos. El uruguayo se impuso en un tiro de esquina y anotó de cabeza.
El Oviedo le da un duro al golpe al Sevilla, que era mejor pero no podía traducir su posesión en ocasiones de gol.
Amarilla en el Oviedo
14′. Federico Viñas fue amonestado por un violento pisotón sobre Djibril Sow.
Los chilenos en el banco del Sevilla
La oncena del Oviedo
Inicia el partido
Arranca el encuentro. El Oviedo recibe al Sevilla en el Carlos Tartiere.
Tanto Alexis Sánchez como Gabriel Suazo están en el banco de suplentes.
Dos equipos necesitados
Se trata de un partido entre dos clubes que peligran. El Oviedo es último con 21 unidades y la salvación se ve cada vez más lejos. En cada jornada tienen la obligación de ganar.
Al frente llegó el Sevilla, con 31 puntos y en la decimosexta ubicación. Solo dos unidades separan a los andaluces del Elche de Lucas Cepeda, el último equipo que marca la zona roja.
El debut del nuevo técnico
El Sevilla busca dejar atrás la mala racha. Tras la salida de Matías Almeyda, el equipo de los chilenos contrató a Luis García Plaza, que debutará este domingo ante el Oviedo.
“Mucho trabajo, tremenda ilusión y ganas de que salga todo bien”, fue el primer mensaje del flamante estratega.
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre el Real Oviedo y el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.
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