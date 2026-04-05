SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    Repasa la dura derrota del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ante el Oviedo

    El equipo de los chilenos sufrió una dolorosa caída ante el colista. El descenso está cada vez más cerca.

    Foto: @RealOviedo (X).

    Minuto a minuto

    Real Oviedo 1-0 Sevilla

    Actualiza el relato

    Finaliza la transmisión

    Gracias por estar presentes en una nueva transmisión de El Deportivo. Esperamos encontrarlos en otra oportunidad.

    El comentario del partido

    Termina el partido

    90+4′. Finaliza el encuentro. El Sevilla sufre una dolorosa derrota ante el Oviedo.

    Casi llega el empate

    90+1’. Gudelj cobra el tiro libre y saca un potente, pero se va desviado.

    Amarilla en el Oviedo

    90′. Amarilla para Eric Bailly y el Sevilla tiene una última oportunidad. Tiro libre al borde del área.

    Amarilla en el Oviedo

    90′. Amarilla para Nicolás Fonseca por infracción a Gabriel Suazo.

    Cambio en el Oviedo

    85′. Rahim Alhassane reemplaza a Javier López.

    Cambio en el Sevilla

    81′. Chidera Ejuke reemplaza a Rubén Vargas.

    Lo tuvo el Oviedo

    79′. Grandísima parada de Vlachodimos tras una gran volea de Santi Cazorla.

    Ingresa Gabriel Suazo

    73′. Isaac Romero y Gabriel Suazo reemplazan a Batista Mendy Oso, en el Sevilla.

    Santi Cazorla y Haissem Hassan ingresan por Alberto Reina y Thiago Fernández, en el Oviedo.

    Amarilla en el Sevilla

    70′. Manu Bueno es amonestado.

    Cambios en el Oviedo

    60′. Thiago Borbas y Santiago Colombatto reemplazan a Federico Viñas y Kwasi Sibo.

    Amarilla en el Sevilla

    55′. Kike Salas es amonestado.

    Amarilla en el Oviedo

    54′. Javier López es amonestado.

    Cambio en el Sevilla

    48′. Manu Bueno reemplaza a Djibril Sow.

    Inicia el segundo tiempo

    46′. Arranca el complemento. El Oviedo está superando al Sevilla.

    Termina el primer tiempo

    45+6′. Finaliza la mitad inicial. El Oviedo está venciendo al Sevilla por la mínima.

    Seis minutos de adición y amarilla en el Sevilla

    45′. Se jugarán seis minutos más. En tanto, José Ángel Carmona es amonestado.

    Roja en el Sevilla

    38′. Un oportunista Federico Viñas se anticipó a Tanguy Nianzou, que era último hombre, y le movió el balón. En su afán por jugar la pelota, el zaguero cometió una infracción.

    El uruguayo se iba solo hacia el arco, por lo que el defensor fue expulsado. Debacle en el Sevilla.

    Gol del Oviedo

    33′. Federico Viñas adelanta a los asturianos. El uruguayo se impuso en un tiro de esquina y anotó de cabeza.

    El Oviedo le da un duro al golpe al Sevilla, que era mejor pero no podía traducir su posesión en ocasiones de gol.

    Amarilla en el Oviedo

    14′. Federico Viñas fue amonestado por un violento pisotón sobre Djibril Sow.

    Los chilenos en el banco del Sevilla

    La oncena del Oviedo

    Inicia el partido

    Arranca el encuentro. El Oviedo recibe al Sevilla en el Carlos Tartiere.

    Tanto Alexis Sánchez como Gabriel Suazo están en el banco de suplentes.

    Dos equipos necesitados

    Se trata de un partido entre dos clubes que peligran. El Oviedo es último con 21 unidades y la salvación se ve cada vez más lejos. En cada jornada tienen la obligación de ganar.

    Al frente llegó el Sevilla, con 31 puntos y en la decimosexta ubicación. Solo dos unidades separan a los andaluces del Elche de Lucas Cepeda, el último equipo que marca la zona roja.

    El debut del nuevo técnico

    El Sevilla busca dejar atrás la mala racha. Tras la salida de Matías Almeyda, el equipo de los chilenos contrató a Luis García Plaza, que debutará este domingo ante el Oviedo.

    “Mucho trabajo, tremenda ilusión y ganas de que salga todo bien”, fue el primer mensaje del flamante estratega.

    Inicia la transmisión

    Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre el Real Oviedo y el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

    Más sobre:En vivoMinuto a minuto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Lo más leído

    1.
    “Nos tiene que responder la FIFA”: Beccacece reconoce gestiones para sumar a Omar Carabalí a la selección de Ecuador

    “Nos tiene que responder la FIFA”: Beccacece reconoce gestiones para sumar a Omar Carabalí a la selección de Ecuador

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”
    Negocios

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo
    Mundo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua