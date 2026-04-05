Repasa la dura derrota del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ante el Oviedo

Roja en el Sevilla

38′. Un oportunista Federico Viñas se anticipó a Tanguy Nianzou, que era último hombre, y le movió el balón. En su afán por jugar la pelota, el zaguero cometió una infracción.

El uruguayo se iba solo hacia el arco, por lo que el defensor fue expulsado. Debacle en el Sevilla.