La crisis ahoga al Sevilla: el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tiene números que lo acercan más al descenso

Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo puede quedar en la historia de la institución. Claro que de manera negativa. Terminada la primera rueda del torneo, la escuadra que hoy dirige el argentino Matías Almeyda está roza los peores números del equipo en la historia.

La última derrota ante Celta de Vigo, por la cuenta mínima en Andalucía, no solo dejó a los nervionenses a tres puntos del descenso. El resultado, además, desató una fuerte reacción de los hinchas locales, aburridos de la crisis que golpea al equipo hace dos temporadas.

Precisamente, cono esa nueva caída, los pupilos del Pelado cerraron la primera vuelta de LaLiga como el equipo con más partidos perdidos entre los 20 que conforman la competición hispana.

Tropiezo que completó un total de 11 resultados negativos en 19 jornadas. Incluso, más que el colista absoluto que es el Oviedo, que solo perdió una decena de ocasiones en la primera parte del torneo. Los mismos que acumula el penúltimo Levante y dos menos respecto del antepenúltimo Valencia.

“¿Y qué puedo hacer, ponerme a llorar? Esto es trabajo e insistir. Confío en lo que tenemos. Dije que no me iba a lamentar, solo hablo de realidades, desde el primer día. Nadie está contento con esto, yo me voy y no duermo pensando cómo revertir esta situación. Dejamos el alma, la vida… algunas veces, las cosas no salen, pero hay que insistir con sabiduría y seguridad”, aseguró el DT argentino Matías Almeyda después de la undécima caída.

En la misma línea, el argentino señaló que “el momento no es el adecuado. Somos conscientes de que este es el equipo que hay, los jugadores son estos y el entrenador soy yo, al menos por ahora. Mientras haya aire, daremos batalla”.

Histórico

Datos que se agregan a otros igual de ignominiosos. En paralelo, el club acaba de cerrar 2025 como el año natural con menos triunfos en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Fueron solo cuatro victorias: frente a Las Palmas en la temporada anterior; además de Barcelona, Osasuna y Oviedo en esta campaña.

No solo eso, Sevilla cierra la primera rueda como el tercer peor equipo en su estadio. Si solo fuera ese el criterio, ya estaría en puestos de descenso. Lo cierto es que el elenco de blanco y rojo es el que tiene más derrotas como local. Son seis: Getafe, Mallorca, Betis, Villarreal, Levante y Celta. En este ítem, solo los levantinos se acercan, con cinco caídas.

Números que ponen a la institución en una situación delicada. En los últimos 25 años, los andaluces nunca tuvieron tal cantidad de caídas en la primera parte de la competición liguera.

Para encontrar registros tan malos, hay que trasladarse mucho en el tiempo, solo al siglo pasado. Solamente en dos temporadas en toda su historia tuvo tantos contratiempos en la parte inicial del torneo. En las temporadas 1967-‘68 y 1996-’97 acumularon 12 partidos perdidos en cada. Mal indicio, ya que en ambas ocasiones acabaron descendiendo.