Entrevista con Gianni de Biasi, extécnico de Udinese: “Alexis Sánchez ha tapado muchas bocas en el Sevilla”
El entrenador italiano, que tuvo al Niño Maravilla en Il Friuli en la temporada 2009-2010, defiende al delantero chileno y destaca el liderazgo que exhibe en España, pese a las críticas recibidas por haber cedido un penal que le correspondía patear a él.
El técnico italiano Gianni de Biasi (69) se alegra cuando habla de Alexis Sánchez, al que conoció cuando dirigía a Udinese en la temporada 2009-2010 y el tocopillano era apenas un chico de 20 años. Precisamente, ese antecedente le hace destacar, en entrevista con El Deportivo, el buen momento personal que vive el delantero chileno en medio del complicado presente del Sevilla. “Encontró el ambiente que necesitaba”, asegura.
¿Qué le parece la temporada de Alexis Sánchez en el Sevilla, que contrasta mucho con lo que pasó en Udinese?
Me pone muy feliz por el chileno. Es un tío que me hace… ¿cómo se dice? No me sale la palabra ahora en español, pero llena todas mis expectativas futbolísticas. Es muy empático, es un chico que siempre ha sido correcto, sin tener una postura de chulo, ¿sabes? De vivo. Sí, de vivo. Siempre ha sido muy perfecto, muy normal, entre comillas… muy humilde en los planteles. Es un referente para los chicos que recién empiezan en esta carrera.
¿Qué le parece que esté rindiendo de esta manera a los 37 años?
No me extraña, para nada. Desde pequeño siempre ha sido un profesional. Siempre ha trabajado bien, físicamente, cuida mucho su cuerpo, no comete excesos. Por eso se le reconoce su trabajo, siempre ha hecho una vida de atleta.
¿Cómo cree usted que se ha adaptado al fútbol español, después de tantos años?
Yo veo que se ha incorporado perfectamente, eso que llegó con mucho retraso respecto de sus compañeros. Además, la temporada pasada en Udinese no jugó casi nada por lo problemas con el técnico Kosta Runjaic, pero su profesionalismo lo ha vuelto a poner como un jugador valioso.
¿Esto de alguna manera tapa algunas bocas también de la gente que no confiaba en su vigencia?
De todas maneras. Tú sabes que cuando no estás en un ambiente en el que no eres valorado, también pierdes confianza, porque no es lo que esperas. Entonces es normal que la temporada no sea buena. Seguramente, ha tapado muchas bocas de gente que habló de más. Con esta actitud ahora en Sevilla, Sánchez demuestra su plena vigencia, encontró el ambiente que necesitaba. Ojo, Sevilla no es un equipo pequeño, es una de las instituciones importantes de España. Tiene una gran afición y un estadio espectacular, en una liga que es espectacular. Es muy importante para él llegar a un club de esa calidad, reafirma su trayectoria. Encima, con el juego y la regularidad que ha alcanzado
¿Qué mensaje cree usted que le está enviando al técnico Udinese?
Bueno, es normal que si tú, no tienes la confianza, no sé por qué en verdad, y te vas a otro club lo harás bien. Así los anteriores piensan… hostia, he fallado en algo por no confiar. Se van a preguntar por qué antes no jugaba y ahora está jugando bien. Puede ser lo que te he dicho antes, la confianza que le faltaba en Udinese.
Porque la pasada temporada Udinese ha tenido una trayectoria discreta en la liga italiana...
Así es, empezó bien y terminó muy mal. Pero al final, la cosa más importante para Alexis Sánchez es que hoy se ha encontrado en un sitio donde habla su idioma. Está en un lugar espectacular. Personalmente, es una de las ciudades de España que más me gusta.
¿Y hasta cuándo podemos tener a Alexis Sánchez vigente, Gianni?
Mira, en un sitio así, con una afición así caliente, creo que él no es más un niño. Es el Niño Maravilla, pero hoy no es el niño, es un líder natural. Hoy puede encontrar sensaciones y actitudes diferentes a las que vivió en Italia. Y puede hacer uno o dos años importantes ahí.
¿Usted conoce a Matías Almeyda, al técnico del Sevilla?
Claro, yo lo entrené cuando el argentino era jugador.
¿Y qué opinión le merece?
Bueno, era un tipo muy tranquilo, tenía algo de problema de personalidad, de nervios y era un poco retraído. Yo o tuve cuando estaba acabando su carrera, su trayectoria como jugador, en el 2005 me parece. En 2005, sí. En Brescia lo tuve. Pero estuvo muy poco. No quería cambiar de ciudad, vivía en el lago de Como y llegaba cada día a Brescia. Recorría más o menos 120 o 130 kilómetros de carretera, una barbaridad. El club le dio la autorización para rescindir el contrato. Al final, se fue después de unos dos meses, más o menos.
¿Ya pintaba como un buen entrenador?
En realidad, yo no lo conozco como técnico, sí como futbolista, pero tampoco era un gran momento de su carrera. Sí, todavía era un buen mediocampista, un luchador, uno que tenía una gran personalidad dentro de la cancha. Puede ser que al final se pueda encontrar como un buen entrenador, porque conoce la materia, conoce el fútbol. Así lo imagino.
¿Qué opinión tiene del técnico de Udinese Kosta Runjaic?
La pasada temporada fue una sorpresa para todos, sobre todo, porque nadie conocía su trabajo, pero tuvo un decepcionante final de pretemporada. Vamos a ver cómo sale en este campeonato, porque una golondrina no hace verano (ríe). Así que bueno, veremos qué pasa ahora.
El técnico alemán tuvo muchos problemas con Alexis Sánchez, quien pedía más espacio…
Bueno, me imagino que la familia Pozzo (dueña de Udinese) debe estar un poco decepcionada también de haber dejado partir a Sánchez si está rindiendo de esta manera. Yo creo que el chileno está haciendo una buena temporada en este momento. Físicamente, está perfecto, no tiene ningún problema y creo que va a continuar así.
¿Usted cree que en Udinese están arrepentidos de haber dejado partir al atacante chileno?
Puede ser, puede ser. No lo sé porque no tengo relaciones con ellos, pero creo que cuando un chaval se marcha del club y otro club hace cosas espectaculares no es una cosa que le guste demasiado. Claro que sí, yo creo que Udinese debe extrañar a un Alexis Sánchez como este.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.