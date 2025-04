“Conmigo siempre gana”: el dardo de Alexis Sánchez a su entrenador tras no ingresar en el empate de Udinese

Alexis Sánchez sufre por el escaso protagonismo que ha tenido en la actual temporada. El Niño Maravilla ha tenido una seguidilla de lesiones y, pese a que ahora está disponible para su entrenador, no es el primer delantero del Udinese.

Este lunes, Kosta Runjaic no le dio minutos en el empate sin goles de la escuadra friulana ante Bologna. “Hoy tuvimos una actuación sólida, estamos muy contentos con el punto. Creamos ocasiones y deberíamos haber marcado en la primera parte contra un equipo tan fuerte. Al final, es un empate merecido, muy importante para los jugadores”, declaró el entrenador.

Con la pariedad, la escuadra blanquinegra se mantiene en el duodécimo puesto de la Serie A.

El mensaje de Alexis

Horas después del partido, el formado en Cobreloa utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje al DT. Lo hizo ejemplificando con una actividad en el entrenamiento matutino del martes.

“Míster, conmigo siempre gana. Los campeones son así”, escribió Sánchez en una historia que subió a su cuenta de Instagram.

Por otra parte, el tocopillano también posteó. “Aunque otros no lo vean tu solo se profesional por el equipo, tus compañeros y por el club”, señaló el atacante.

Hace algunos días, cuando se refirió a su posible retorno al fútbol chileno, el delantero había expuesto que está en un óptimo estado físico para jugar.

“Actualmente me siento en perfectas condiciones, ya no está en mis manos jugar, son decisiones técnicas.. yo solo cumplo con estar en forma y disponible para mi equipo, como profesional que siempre he sido . fin del tema (sic)”, escribió en la red social.