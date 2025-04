Con dardos a Esteban Pavez: la dura intervención de un socio de Colo Colo en la junta de accionistas de Blanco y Negro

En la Casa Alba se efectuó la Junta de Accionistas de Blanco y Negro. Ahí se ratificó a Aníbal Mosa como presidente de la concesionaria que guía los destinos de Colo Colo. Sin embargo, uno de los momentos más tensos se vivió en la ronda de preguntas. Ahí un socio presente se refirió en duros términos a la administración de la sociedad anónima y criticó a varios estamentos.

“Es increíble como el sueño de unos pocos rebeldes se transformó en la vida de muchos de los que estamos aquí presentes. Sin embargo, hay cosas que generan ruido al observar el panorama actual de este universo llamado Colo Colo. Me gustaría caer en la retórica y preguntarle al Chato Torres qué opinaría de jugadores que perdieron una paternidad de más de 20 años contra el clásico rival por una disputa de premios económicos, cuando en su época el Chino (Caszely) y Chamaco (Valdés) no lograban conciliar el sueño después de que nos arrebataran el sueño continental”, inició diciendo el individuo.

Su alocución prosiguió con fuertes críticas a Esteban Pavez, por su labor como capitán del plantel albo. “Hoy nos enfrentamos a uno de los peores capitanes de la historia del club. Alguien que no entiende lo que significa Colo Colo. Un capitán que ni siquiera asistió a la presentación de la camiseta del centenario del club que lo formó. Simplemente porque no lo invitaron. Portar la jineta del movimiento social más importante del país, no es para cualquiera, Pavez. Para ellos es un trabajo, para nosotros la vida”, comentó.

Esteban Pavez es el capitán de Colo Colo. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Sus dardos siguieron, ahora hacia ByN. Con especial énfasis en el Bloque Vial. “Es una concesionaria que nunca ha velado por los derechos del hincha. Solo reconoce a unos pocos, aquellos más mediáticamente potentes, quienes matonescamente te preguntan el número de socio cuando se les ve cómodos en el palco. Quizás haya que recordarle que son hinchas de Colo Colo y no de un número. Blanco y Negro nunca ha reconocido a muchos de nuestros padres quienes dejaban 100, 200 o 20 mil pesos en un tarro de basura en los tiempos de la quiebra. Porque eso es Colo Colo, un fenómeno transversal a las clases sociales”, dijo.

“Don Alfredo, ojalá haberlo visto aquí y no sólo cuando codiciaba el cetro máximo de esta institución. Se lo dije hace unos años, ustedes son lacayos del señor Vial y del señor Ruiz Tagle, personajes que agachan la mirada cuando se cruzan a un colocolino por temor a que los reconozcan. Prefieren enviar a sus títeres a los consejos ofreciendo papelones mundiales como los que vimos el mes pasado. Usted, señor Stöhwing, no es digno de formar parte del directorio del club más grande del país. Tanto usted como el otro títere de la derecha, Carlos Cortés, abogado de figuras como Jaime Orpis en caso Soquimich y caso Penta, son la calaña más asquerosa que dejó entrar la quiebra”, añadió el socio.

Finalmente, el socio de Colo Colo cerró culpando a la directiva del fallecimiento de los fanáticos en la antesala del encuentro ante Fortaleza. “Las manos de Blanco y Negro y sus directores están manchadas con la sangre de dos niños que fueron asesinados por la fuerza policial. Ustedes son responsables de alejar a las familias del estadio, porque cómodos en el palco, no los revisan como si fueran delincuentes, no les votan las bebidas en días de calor, ni los obligan a sacarse los zapatos como si no supieran quiénes son los verdaderos delincuentes”, fueron sus palabras.