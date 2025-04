“Si volviera al equipo que mi padre amaba...”: Alexis Sánchez sale a aclarar su posible retorno al fútbol chileno

Alexis Sánchez habla sobre su futuro. Lo hace de manera escueta y entregando su versión sobre la posibilidad de retornar al fútbol chileno. Según la versión del tocopillano, no ha tenido diálogos con Universidad de Chile. “Quiero aclarar que no tengo conversación , con ningún equipo de Chile, . todas esas informaciones No sé de dónde salen Actualmente me siento en perfectas condiciones, ya no está en mis manos jugar, son decisiones técnicas.. yo solo cumplo con estar en forma y disponible para mi equipo, como profesional que siempre he sido . fin del tema (sic)”, escribió en su cuenta de Instagram.

El tocopillano volvió a la acción este miércoles en la derrota de Udinese ante Torino. Jugó durante los últimos cinco minutos. En las horas previas al duelo, el entrenador Kosta Runjaic había dado a conocer que el nacido futbolísticamente en Cobreloa ya estaba entrenando a la par de sus compañeros, sin embargo, dejaba en claro que aun no está en condiciones de jugar un partido completo. “Sánchez y Davis están con nosotros, pero aún no pueden ser titulares. Puede jugar de falso nueve o diez, marcar la diferencia en el uno contra uno, es rápido y se mete en la contienda. Es el jugador ideal para ese rol”, señalaba el estratega alemán.

En su publicación, también dijo que informará en caso de arribar a la U. “Si volviera a Chile, al equipo que mi padre amaba (por qué hoy me está mirando del cielo) sería el primero en decirles”, enfatizó.

La historia de Sánchez. (Foto: @alexis_officia1)

La afirmación del formado en Cobreloa choca con lo que dijeron desde Azul Azul a El Deportivo. “Nos interesa mucho Alexis. Le daría un plus muy importante al equipo, pero claramente debe arreglar su situación en Italia”, comentó un director de la concesionaria.

En el plantel ven con buenos ojos su eventual arribo. “Te imaginas, yo por lo menos como hincha, me imagino tener a esos dos jugadores acá… a Alexis y Eduardo (Vargas)”, comentó Marcelo Díaz hace algunas jornadas. “Vamos a ver lo que sucede, sus intenciones el día de mañana. Tenerlos sería muy maravilloso”, añadió el volante.

Por su parte, Gustavo Álvarez también se refirió a la situación del tocopillano. “No hay nada oficial. Son trascendidos que ignoro su origen. Pero ese nombre inspira en mí lo mismo que cuando salieron los nombres de Marcelo Díaz o Charles Aránguiz. Son jugadores de clase A, que a cualquier entrenador le gustaría tener en el plantel, pero es algo totalmente extraoficial”, afirmó el entrenador.

“Por ser un nombre de la relevancia que tiene él para el fútbol chileno, debo decir que me produce lo mismo que me pasó con Marcelo y Charles, con la diferencia que eso fue concreto y acá estamos hablando de un supuesto”, añadió.

En esa línea, el estratega comparó lo de hoy con lo vivido con el retorno de Díaz. “Cuando surgió el tema de Marcelo, hablé con él y me manifestó que era un sueño volver a la U. Con Charles fue algo parecido. Pero las dos situaciones fueron sobre algo concreto: la cercanía entre el jugador y el club y donde el entrenador manifiesta su deseo de contar con él”, detalló el adiestrador argentino.