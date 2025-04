Más cambios en la programación: la ANFP da a conocer el nuevo horario del duelo entre Colo Colo y Coquimbo Unido

La programación de la Liga de Primera sigue teniendo modificaciones de último minuto. La ANFP confirmó que el encuentro entre Colo Colo y Coquimbo Unido finalmente se jugará el sábado 26 de abril a las 16 horas, y no a las 20 horas como estaba pactado originalmente. Se trata del retorno del Cacique a luego de un mes sin partidos por Primera División. El último había sido el 27 de marzo, ante Palestino.

Por ahora, hay 15 mil entradas a la venta para el cotejo. Este jueves, cerca de los 16 horas, se definirá el aforo total para la puesta a disposición del resto de los boletos.

Las últimas semanas han sido complejas para el cuadro albo. La tragedia del 10 de abril en el duelo ante Fortaleza derivó en la posterior postergación del Superclásico. La seguridad del estadio Monumental se vio sobrepasada.

Lucas Cepeda ilusionó a Colo Colo, pero no pudieron ganarle a Racing. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Durante los últimos días, en los actos de conmemoración del centenario del club, Aníbal Mosa abordó las medidas que han preparado de cara al enfrentamiento ante el cuadro de la Cuarta Región. “Los gerentes nuestros están conversando con los entes nuestros y estamos también preparando el partido con Coquimbo, no se olviden que nosotros vamos a jugar con Coquimbo el día 26. Estamos preparando una operación de partidos y sacarnos esa mala imagen que quedó con Fortaleza”, señaló el presidente de Blanco y Negro.

“Vamos a conversar con las autoridades regionales y también lo haremos con Carabineros y todos los entes. Les vamos a dar seguridad para que la gente vuelva a sus hogares tranquila. Esos 20 o 30 delincuentes que entraron la otra vez no es el público colocolino”, añadió el empresario.

En esa línea, el sureño daba a conocer las diligencias que han desarrollado para la programación. “Hemos tenido reuniones, yo tuve reuniones con el ministro de Seguridad la semana pasada”, enfatizaba.

Quieren mejorar

Durante la semana, Colo Colo jugó por la Libertadores y no pasó del empate ante Racing. Contra Coquimbo buscarán cambiar la cara y dejar atrás también el arranque a los tumbos en el Campeonato Nacional. “Lamentable por los muchachos, porque hicieron un gran esfuerzo, hicieron un gran trabajo, y el partido se dio así. Era un partido de mucha fricción, es un equipo que juega a eso y lo hacen bien, pero no lo sufrimos, no nos llegaron, no nos patearon al arco. El segundo tiempo creo que fue un cabezazo y alguna más, y ya estaba controlado el partido, era así, teníamos que ganar”, dijo Jorge Almirón sobre el encuentro ante los transandinos.

“Los muchachos están tristes, terminan cansados y parece que no valió de nada. Es la sensación que tenemos todos. Pero bueno, este punto puede ser importante, nosotros todavía estamos vivos, el equipo va a salir adelante; tenemos que ganar el partido que sigue”, añadió el estratega.