Una semana para preparar un clásico vital: Colo Colo vuelve de sus controvertidas vacaciones y mira de reojo a la UC

El domingo, Colo Colo había caído frente a Audax Italiano. Los albos cerraban de esa forma un primer semestre paupérrimo. Eliminado de la Copa Libertadores, un torneo que, además, le generó múltiples dolores de cabeza por los graves incidentes que protagonizaron sus hinchas en el duelo frente a Fortaleza, y, por añadidura, sin opciones de jugar la Copa Sudamericana, el panorama se torna aún más duro al mirar la tabla de posiciones de la Liga de Primera: figuran novenos.

El Cacique tiene dos partidos menos. No son encuentros cualquiera: debe enfrentar a Universidad Católica y a Universidad de Chile, ambos en condición de visitante. Si los dos cruces, por definición, ya revisten un interés adicional, la necesidad de sumar puntos y empezar a recuperar terreno les añade importancia. Y una más: son encuentros clave para que Jorge Almirón mejore la percepción que tiene entre algunos hinchas y en parte de la dirigencia.

Una semana para preparar un clásico: Colo Colo vuelve de sus controvertidas vacaciones y mira a la UC y la U

Terminado el duelo frente a los audinos, los jugadores albos y el propio Almirón armaron maletas. Y no para desplazarse a disputar algún encuentro. Simplemente, lo hicieron para irse de vacaciones. El estratega se fue a España, en medio de versiones que siguen poniendo en duda su estabilidad en el puesto. En ese país dirigió al Elche y mantiene varios afectos y, por cierto, conexiones profesionales. Antes, eso sí, se reunió secretamente con Aníbal Mosa para intentar acercar posiciones. El presidente de Blanco y Negro había sido el principal impulsor de una salida del DT que, finalmente, no se llegó a concretar. Había que restablecer confianzas, en la medida de lo posible.

Los jugadores tomaron distintos rumbos. Sus perfiles en redes sociales dieron suficientes señales del destino que les dieron a estos días. Mauricio Isla, por ejemplo, no vaciló en mostrarse en un balneario mexicano recargando baterías, lo que, dado el contexto deportivo del equipo, lo puso en el foco de la molestia de los fanáticos, que ya durante el año han criticado profusamente la disposición de los jugadores.

Otros, como Arturo Vidal y Lucas Cepeda, se quedaron en Santiago. En sus casos, fue posible verlos realizando trabajos de acondicionamiento bajo la supervisión del preparador físico Juan Ramírez. El Rey busca recuperar el nivel que lo llevó a transformarse en una pieza clave de la campaña de 2024. También se tomó el tiempo de compartir con los suyos. El fin de semana apareció en un complejo invernal.

El porteño tiene un propósito extra: alcanzar parámetros de primera línea internacional, ante la eventualidad de que se produzca un salto en su carrera que lo lleve a un medio más exigente. En los últimos días, River Plate está dispuesto a ficharlo. Los albos pretenden asegurar un negocio altamente conveniente: en la operación, ya cuantiosa si se considera que, como informó El Deportivo, los transandinos estarían dispuestos a desembolsar US$ 5 millones, buscarán quedarse con un porcentaje de los derechos económicos, apostando a una futura venta posterior. Cepeda tiene 22 años.

“Han pasado más de vacaciones”

En Pedrero hay quienes reparan en el exceso de vacaciones que han recibido los jugadores en 2025. Y evocan, por ejemplo, que la pretemporada fue pospuesta en una semana después de desencuentros entre el plantel y la dirigencia que encabeza Aníbal Mosa, a propósito del cálculo de los premios relativos a la campaña anterior, que incluyó el título nacional y los cuartos de final de la Copa Libertadores.

La medida fue adoptada por Jorge Almirón, con la respectiva autorización de la testera. En un sector de la dirigencia manifestaron disconformidad. “Me pareció muy delicado, esas fechas se vieron hace bastante tiempo, estaba todo organizado y, en mi experiencia estando en el directorio hace muchos años, tiene que haber razones muy importantes para que se cambie. A mí no me cabe duda de que esto se gatilló por la dificultad actual entre los jugadores y Aníbal y por lo tanto es un mal comienzo de pretemporada, el cuerpo técnico no debe estar cómodo. Es un muy mal síntoma, empezando un periodo tan importante. Me preocupa mucho”, dijo Alfredo Stöhwing, la cara visible del bloque Vial, en una entrevista con El Deportivo.

Los hinchas, en tanto, fueron más frontales y críticos frente a la concesión actual. Se descargaron especialmente con Isla, quien, junto a Vidal, aparecen como los promotores del descanso. “Tiene más fotos en la playa que entrenando”, puntualizó un usuario en las redes sociales.