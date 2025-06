Termina el partido entre Deportes Iquique y Colo Colo se dirige a los vestuarios. El trayecto es seguido en vivo por la transmisión televisiva, seguramente bajo la sospecha de que algo puede suceder en el camino frente a los vestuarios. La presunción no es antojadiza: en la cancha, Arturo Vidal y Ferrnando de Paul habían protagonizado un duro cruce después del autogol del Rey. La cuenta había quedado pendiente.

La decisión de acompañar el camino de los jugadores al camarín terminó siendo un acierto periodístico: todo el país fue testigo de la forma en que el volante encaró al guardameta. “Tuto, ¿me tenís que decir algo?“, se alcanzó a escuchar antes de que un funcionario albo interviniera para ponerle fin al registro. TNT Sports reclamó contra el Cacique por el trato de sus colaboradores a la señal que detenta los derechos de transmisión del fútbol chileno.

El método Almirón: cómo el DT de Colo Colo enfrió el conflicto entre Fernando de Paul y Arturo Vidal

El enredo pudo significar un quiebre más en un 2025 suficientemente convulsionado para los albos. Sin embargo, ambos protagonistas del lío dieron rápidamente por superado el encontrón y se abocaron a la preparación del siguiente desafío. En el partido siguiente, Colo Colo goleó a Cobresal y avanzó a la medianía de la tabla, todavía lejos del objetivo de apostar al bicampeonato. Ante el equipo de El Salvador, el arco fue custodiado por Brayan Cortés. De Paul fue a la banca. Vidal actuó 69′. Lo reemplazó Esteban Pavez.

“Son cosas de fútbol que pasan en la cancha, no pasó nada, está todo bien. Discutí 100 veces dentro de la cancha, en los camarines, con mis compañeros, pero no pasa nada, somos una familia”, dijo Vidal. “Es normal... ¿cuántos partidos han visto?, ¿no pelean en sus familias?... Ahora salimos todos, somos todos amigos y tenemos un equipazo, no pasa nada, alegamos y nos pedimos disculpas y listo, no pasa nada”, enfatizó el seleccionado nacional, en el norte.

“Fue que los dos hablamos un poco, pero eso queda ahí, de verdad que estamos bien, son discusiones que pasan. Ustedes trabajan con jugadores retirados, pregúntenles que pasa en el camarín. Fueron dos palabras y quedamos como amigos, no pasa nada, no es importante, siempre pasan en los camarines”, sentenció.

La preocupación alcanzó a muchos, menos a Jorge Almirón. “Lo que pasó el partido pasado me da risa. Es algo que yo quiero. Por fin pasó algo de eso. Me gusta que el equipo esté vivo, que haya sangre. No me molesta”, declaró el estratega después del triunfo sobre los mineros.

La consideración fue incluso más profunda. "Son dos tipos espectaculares. Se llevan bien todos los días, tienen una gran armonía. Fernando es un tipo muy sensato y Arturo tuvo una discusión del momento. Estaban las cámaras ahí, se vio y se alarmó la gente. Pero no pasa nada. Al contrario. Son chicos espectaculares, fundamentales para el vestuario”, amplió.

Su cuerpo técnico se manifestó en el mismo sentido.

Un modo de trabajar

No es primera vez que Almirón debe administrar escenarios tensos. Basta decir que dirigió a Boca Juniors, donde fue fuertemente cuestionado y, además, tuvo que relegar a figuras, como Darío Benedetto o Pol Fernández, que presionaron por partir ante la falta de continuidad. En ese contexto, tuvo el respaldo de Juan Román Riquelme, la máxima autoridad del club, quien lo había contratado.

Después de la final de la Copa Libertadores perdida ante Fluminense, enfrentó cuestionamientos intentos por sacar a Nicolás Figal, un referente del equipo, para incluir a Bruno Valdez.

En su partida, el estratega dejó atrás los resquemores. “Me voy con la tristeza de no haberles podido cumplir el sueño. Agradezco a Román y al consejo por la confianza. Y en especial a los jugadores que jugaron un partido cada cuatro días. Nos tocó asumir en un momento muy adverso, con jugadores cuestionados e insultados, que hoy son ovacionados. Uno no se quiere ir nunca de un club como Boca, pero estoy convencido de que el momento lo ameritaba. Será imborrable la histórica movilización a Río”, planteó en un sentido comunicado a través de su perfil en Instagram.