Vidal y De Paul, la distancia de Almirón y la decepción por los refuerzos: el escenario que crispa al máximo a Colo Colo

El ambiente en Colo Colo está muy lejos de lo que cualquier persona imaginó para el año del centenario. Cuando todos esperaban que a estas alturas estuvieran celebrando y cumpliendo con las expectativas dentro de la cancha, hoy el Cacique se encuentra en una etapa muy difícil, con un equipo que no convence en su manera de jugar y que ante Iquique dejó una pálida imagen.

Las tensiones se reflejaron en la cancha con la polémica imagen de Arturo Vidal y Fernando de Paul insultándose en la cancha y, posteriormente, rumbo a camarines, mientras los jugadores y los funcionarios del club intentaban impedir que grabaran imágenes, lo que desencadenó en un duro comunicado de TNT Sports condenando la actitud de los albos.

El King se entreveró en una discusión con un reportero, quien lógicamente le consultó por lo sucedido. “La pelea con De Paul fueron dos palabras: unas palabras aquí, allá. ¿Vinieron a ver la pelea o qué? Esto no es importante, son cosas que pasan siempre, después se arreglan. Y eso significa que hay una familia, hay unión, tenemos que mejorar. Tenemos un partido el martes que tenemos que sacar adelante", decía un molesto volante.

Sin embargo, las disculpas recíprocas recién llegaron al otro día en el entrenamiento. Un tema en el que Jorge Almirón no se involucró mayormente, tampoco la dirigencia que ya había tenido una discrepancia con Vidal tanto por el tema de su casa de apuestas online como por su frustrado fichaje en el Pachuca para jugar el Mundial de Clubes.

“El presidente (Aníbal Mosa) dijo que fue verdad. Claramente era atractivo. A qué jugador con 38 años lo vienen a buscar de afuera para jugar un torneo así. Hubiese sido lindo”, expresó el mediocampista, dejando ver su frustración por no haber podido partir.

“Pero yo soy de Colo Colo, estoy feliz acá y de acá no quiero salir, estoy con todo mi corazón, con mi familia a gusto y quiero estar mucho tiempo acá. Quiero sacar esto adelante y jugar varios años más acá, sacar campeón a Colo Colo”, matizó.

El oriundo de San Joaquín cuenta además con una cláusula de renovación automática por otra temporada, si logra estar presente en el 50 por ciento de los minutos de la temporada, una meta que cada vez está más cerca.

La prueba de Almirón

Esta tarde, a las 18.00, Colo Colo cierra la fecha 14 de la Liga de Primera ante Cobresal en el Estadio Monumental. El Cacique busca mejorar la pálida imagen que dejó tras el empate 2-2 en su visita al colista Deportes Iquique.

El DT Jorge Almirón no estuvo en ese partido debido a una sanción del Tribunal de Disciplina por su curiosa conferencia de prensa tras la victoria ante Unión Española. “Vengo a la conferencia porque, si no, sancionan al club, me sancionan a mí. Los respeto muchísimo (a la prensa), siempre me han tratado muy bien, pero cumplo con venir para que no me sancionen ni a mí, ni al club. No voy a responder nada más. Buenas noches”, fueron sus palabras, ante la mirada atónita de los periodistas.

Jorge Almirón mantiene una tensa relación con Aníbal Mosa. Foto: Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

El trasfondo de la declaración del DT argentino tiene que ver con la nula relación que hoy existe con Aníbal Mosa, quien había anunciado públicamente el despido del entrenador, pero al no haber podido llegar a un acuerdo económico, debió echar pie atrás y comunicar la continuidad del transandino.

La situación le cayó pésimo a Almirón, quien ha optado por mantenerse en silencio desde el partido frente a Bucaramanga. De hecho, tampoco hubo conferencia de prensa previa al partido ante Cobresal. En aquella ocasión, tras la victoria ante los colombianos, evitó tocar el tema. Quien sí lo hizo fue Pablo del Río, su representante, quien disparó con todo hacia el presidente de Blanco y Negro.

“¿Quieres que sea honesto o políticamente correcto? Si tengo que ser políticamente correcto, tendría que decirte que es una relación profesional. Si quieres que sea honesto, te diría que es una relación totalmente quebrada y sin retorno”, afirmó el agente a ESPN.

Por otro lado, también hay una distancia marcada con el plantel, que se evidencia en los entrenamientos, donde Pablo Richetti y Pablo Manusovic tienen el protagonismo. En ese sentido, el primero reemplazó a Maximiliano Velázquez, muy querido por los jugadores. Sin embargo, no tuvo una buena llegada con el grupo.

Asimismo, tampoco cayó bien entre los futbolistas la salida del psicólogo Abdon Gallardo, quien dejó de prestar servicios por determinación del propio Almirón.

Hora de decisiones

El difícil ambiente que se vive en el Monumental hace que, más allá de la declaración de Mosa de mantener al DT en el cargo, se produzca una sensación de fragilidad. En Macul reconocen que “esto va partido a partido”. Cualquier derrota podría acelerar la salida de Almirón, siempre y cuando se reúna el monto que permita pagar la indemnización del entrenador.

En la misma mesa de Blanco y Negro plantean que bastaría cerrar alguna venta para hacer caja y poder pavimentar la salida anticipada del estratega. Hay intereses del extranjero por Lucas Cepeda, Javier Correa, Alan Saldivia, Vicente Pizarro y Cristian Zavala.

Más allá de un tropiezo ante Cobresal, también miran con atención lo que pueda ocurrir el domingo frente al puntero Audax Italiano en La Florida y en los clásicos pendientes ante la Universidad Católica (6 de julio) y Universidad Católica (12 de julio), por la Liga de Primera, y contra la U, por la Supercopa. Este último, aún sin fecha.

Salomón Rodríguez no fue citado para el partido ante Cobresal. Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Más allá de que Colo Colo ha encaminado una seguidilla de partidos sin perder, el juego no convence ni a los hinchas ni a la dirigencia, todo en medio de un ambiente muy enrarecido. Bajos rendimientos individuales y refuerzos millonarios como Salomón Rodríguez, quien ni siquiera fue citado ante Cobresal, tienen muy molesto al bloque de Aníbal Mosa y al Club Social. Hoy, solo Claudio Aquino y Sebastián Vegas son las dos incorporaciones que juegan con más regularidad.

El caso del delantero uruguayo es una de las grandes decepciones de la temporada, pues llegó como una de las transferencias más caras en la historia del club y su rendimiento ha sido paupérrimo. A varios hinchas se les viene a la mente el recuerdo de Nicolás Blandi, quien llegó como millonario refuerzo y terminó yéndose por la puerta trasera.

Con este panorama, en Blanco y Negro se acerca el tiempo de evaluaciones para enmedar el rumbo en el año del centenario, que hasta aquí ha estado muy lejos de ser una temporada de celebración.