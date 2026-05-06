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    Johnny Herrera vuelve a repasar a Arturo Vidal

    El exportero de Universidad de Chile analizó la propuesta defensiva del Cacique tras el último triunfo contra Coquimbo Unido que dejó a los albos como líderes. "Siempre que ha salido Vidal, el equipo se arregla", dijo.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Colo Colo continúa luchando por conseguir un nuevo título para su palmarés. Este fin de semana, en medio de los encuentros válidos por la Copa de la Liga, el Cacique aprovechó la instancia para ponerse al día con el partido que tenía pendiente contra Coquimbo Unido.

    El Cacique salió con todo buscando un triunfo que lo dejara como puntero solitario de la clasificación. Y así fue. Los albos se impusieron por 3-1 a los Piratas en el estadio Monumental y con ello alcanzaron el liderato de la tabla.

    Claro que uno de los puntos clave del partido fueron las modificaciones. Después de que los aurinegros consiguieron el empate, los coquimbanos comenzaron a tomar el control del partido. Así, Fernando Ortiz debió recurrir al banco para reordenar las líneas, hecho que al final permitió que Javier Correa marcara los goles que le dieron la ventaja.

    Esto no pasó desapercibido en el análisis de Johnny Herrera. El exportero, hoy en su rol de comentarista, analizó los movimientos tácticos de Colo Colo.

    Hay que ver dónde hay que hacer movimientos, y para mí la parte más débil que ha tenido Colo Colo en este minuto es en los delanteros o la parte defensiva”, señaló en Todos somos técnicos de TNT Sports.

    Para mí en todos los cambios, y siempre que ha salido Vidal, el equipo se arregla”, continuó.

    “Tampoco hay que ser tan ciego para darse cuenta que Colo Colo está rindiendo mejor con cuatro en el fondo y no con tres”, remató Herrera.

    Trabajos pendientes

    Cabe recordar que Fernando Ortiz se mostró contento por el triunfo, pero enfatizó que aún hay puntos que se deben corregir en el equipo.

    “Me voy conforme. Sí tenemos que corregir ese bajón anímico que nos pasa en el comienzo de los segundos tiempos”, manifestó el DT tras el encuentro.

    Luego añadió que “buscamos siempre ver al mejor Colo Colo. Los jugadores están preparados. Me aguantan mi locura y mi toma de decisiones... Nos preparamos para pelear los primeros puestos. Ahí vamos”.

    Finalmente, también tuvo palabras para Javier Correa, “Creo que es la competencia diaria semanal lleva a que se enfoque para estar y abrir esas oportunidades para los dos ‘9′... El nombre dentro del campo no me modifica si es que creo que lo puede hacer mejor y hoy ‘Javi’ entendió que tenía que sacarle ventaja al central y resultó“, concluyó el DT.

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