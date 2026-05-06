Justo cuando busca ir al Mundial: Neymar protagoniza pelea a golpes con el hijo de Robinho en entrenamiento del Santos. Foto: @santosfc

Una nueva polémica involucra a Neymar en Brasil, justo en medio de su intento por recuperar terreno y entrar en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial.

El delantero de Santos protagonizó un incidente con Robinho Júnior durante un entrenamiento del equipo. El hecho ocurrió el domingo, tras el empate ante Palmeiras, en una práctica de carácter regenerativo.

La situación sorprendió en Brasil. Esto porque el vínculo entre ambos ha sido de cercanía. Neymar ha mantenido una amistad con Robinho Jr. mientras su padre cumple condena en la cárcel Penitenciaria II de Tremembé en Sao Paulo. El exjugador del Manchester City y Real Madrid está preso por violación.

Según reportó el medio Globo, el conflicto comenzó cuando Neymar se molestó tras ser superado en una jugada individual por el futbolista de 18 años. En un ejercicio posterior, ambos coincidieron en un partido informal, donde se produjo el cruce.

El ex Barcelona realizó una barrida sobre el joven jugador, lo que generó una reacción inmediata. La situación escaló y ambos intercambiaron golpes. El episodio terminó cuando el delantero lanzó un golpe corto al rostro de Robinho Júnior, lo que dio por finalizada la práctica. El jugador afectado reclamó ante la dirigencia del club. Neymar ofreció disculpas por lo ocurrido.

Pese al conflicto, Neymar fue titular y anotó en el empate del Santos ante Recoleta de Paraguay por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana. El equipo brasileño es colista en su grupo del certamen subcontinental. Robinho Júnior fue al banco y no entró.

Neymar junto a Robinho padre, en su primera etapa en el Santos. Foto: neymarjr.com

La amistad de Robinho y Neymar

Desde su retorno al Santos, Neymar ha apadrinado al hijo de Robinho. Esta situación se da debido a la amistad que mantiene con su padre desde la etapa en que el ex PSG era juvenil.

Cuando el ahora experimentado jugador debutó, el otrora Real Madrid era un jugador consolidado que había regresado al club.

Ahí asumió un rol de referente Coincidieron en el plantel durante un periodo, en el que destacaron por su entendimiento en cancha. Neymar ha señalado en varias ocasiones que Robinho fue una de sus principales influencias.