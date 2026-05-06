SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Justo cuando busca ir al Mundial: Neymar protagoniza pelea a golpes con el hijo de Robinho en entrenamiento del Santos

    El delantero de 34 años ha mantenido un vínculo cercano con el jugador de 18 años. Sin embargo, ambos se vieron involucrados en un conflicto en una práctica.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Justo cuando busca ir al Mundial: Neymar protagoniza pelea a golpes con el hijo de Robinho en entrenamiento del Santos. Foto: @santosfc

    Una nueva polémica involucra a Neymar en Brasil, justo en medio de su intento por recuperar terreno y entrar en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial.

    El delantero de Santos protagonizó un incidente con Robinho Júnior durante un entrenamiento del equipo. El hecho ocurrió el domingo, tras el empate ante Palmeiras, en una práctica de carácter regenerativo.

    La situación sorprendió en Brasil. Esto porque el vínculo entre ambos ha sido de cercanía. Neymar ha mantenido una amistad con Robinho Jr. mientras su padre cumple condena en la cárcel Penitenciaria II de Tremembé en Sao Paulo. El exjugador del Manchester City y Real Madrid está preso por violación.

    Según reportó el medio Globo, el conflicto comenzó cuando Neymar se molestó tras ser superado en una jugada individual por el futbolista de 18 años. En un ejercicio posterior, ambos coincidieron en un partido informal, donde se produjo el cruce.

    El ex Barcelona realizó una barrida sobre el joven jugador, lo que generó una reacción inmediata. La situación escaló y ambos intercambiaron golpes. El episodio terminó cuando el delantero lanzó un golpe corto al rostro de Robinho Júnior, lo que dio por finalizada la práctica. El jugador afectado reclamó ante la dirigencia del club. Neymar ofreció disculpas por lo ocurrido.

    Pese al conflicto, Neymar fue titular y anotó en el empate del Santos ante Recoleta de Paraguay por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana. El equipo brasileño es colista en su grupo del certamen subcontinental. Robinho Júnior fue al banco y no entró.

    Neymar junto a Robinho padre, en su primera etapa en el Santos. Foto: neymarjr.com

    La amistad de Robinho y Neymar

    Desde su retorno al Santos, Neymar ha apadrinado al hijo de Robinho. Esta situación se da debido a la amistad que mantiene con su padre desde la etapa en que el ex PSG era juvenil.

    Cuando el ahora experimentado jugador debutó, el otrora Real Madrid era un jugador consolidado que había regresado al club.

    Ahí asumió un rol de referente Coincidieron en el plantel durante un periodo, en el que destacaron por su entendimiento en cancha. Neymar ha señalado en varias ocasiones que Robinho fue una de sus principales influencias.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMundialNeymarSantosRobinhoRobinho Jr.Brasil

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Agustín Romero por críticas del CFA a megarreforma: “Ellos no plantean en ningún caso rechazar”

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    Novo Nordisk se dispara en bolsa tras elevar su proyección de ganancias por debut exitoso de la píldora de Wegovy

    Trump asegura que pondrá fin a la ofensiva y al “efectivo” bloqueo en Ormuz si Irán “acepta cumplir lo acordado”

    Cómo fue el “gran experimento” del Ejército de EEUU para preparar a sus soldados para combatir en temperaturas extremas

    Clases suspendidas, desbordes de ríos y remociones en masa: sistema frontal afecta el sur del país

    Lo más leído

    1.
    El origen de la disputa familiar que divide a los hijos de Nelson Acosta

    El origen de la disputa familiar que divide a los hijos de Nelson Acosta

    2.
    Puerta de salida: Erick Pulgar despierta el interés de tres clubes para salir de Flamengo

    Puerta de salida: Erick Pulgar despierta el interés de tres clubes para salir de Flamengo

    3.
    La Roja de Francia 98 se cuadra con Nelson Acosta: “Ninguno se va a negar si se requiere alguna actividad”

    La Roja de Francia 98 se cuadra con Nelson Acosta: “Ninguno se va a negar si se requiere alguna actividad”

    4.
    “Con los fisicoculturistas y más fachas”: la burlesca respuesta del Sindicato de Árbitros a las críticas de Daniel Garnero

    “Con los fisicoculturistas y más fachas”: la burlesca respuesta del Sindicato de Árbitros a las críticas de Daniel Garnero

    5.
    Errores, escándalos y falta de manejo: ANFP pierde la paciencia con Roberto Tobar y le da ultimátum por fallas arbitrales

    Errores, escándalos y falta de manejo: ANFP pierde la paciencia con Roberto Tobar y le da ultimátum por fallas arbitrales

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    Minuto a minuto: lluvia en Santiago

    Minuto a minuto: lluvia en Santiago

    Temblor hoy, miércoles 6 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 6 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Los dígitos que no pueden circular los miércoles en la RM por la restricción vehicular 2026

    Los dígitos que no pueden circular los miércoles en la RM por la restricción vehicular 2026

    Agustín Romero por críticas del CFA a megarreforma: “Ellos no plantean en ningún caso rechazar”
    Chile

    Agustín Romero por críticas del CFA a megarreforma: “Ellos no plantean en ningún caso rechazar”

    Clases suspendidas, desbordes de ríos y remociones en masa: sistema frontal afecta el sur del país

    Minuto a minuto: lluvia en Santiago

    Novo Nordisk se dispara en bolsa tras elevar su proyección de ganancias por debut exitoso de la píldora de Wegovy
    Negocios

    Novo Nordisk se dispara en bolsa tras elevar su proyección de ganancias por debut exitoso de la píldora de Wegovy

    Petróleo se desploma y rompe los US$ 100 tras reporte de acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán

    Parque Arauco parte roadshow con inversionistas para concretar aumento de capital

    Cómo fue el “gran experimento” del Ejército de EEUU para preparar a sus soldados para combatir en temperaturas extremas
    Tendencias

    Cómo fue el “gran experimento” del Ejército de EEUU para preparar a sus soldados para combatir en temperaturas extremas

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    A qué hora comenzará la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y qué tan intensa será)

    El ninguneo de Leandro Paredes al DT César Farías tras la derrota de Boca: “Me debe conocer de algún lado; no sé quién es”
    El Deportivo

    El ninguneo de Leandro Paredes al DT César Farías tras la derrota de Boca: “Me debe conocer de algún lado; no sé quién es”

    “Con los fisicoculturistas y más fachas”: la burlesca respuesta del Sindicato de Árbitros a las críticas de Daniel Garnero

    Puerta de salida: Erick Pulgar despierta el interés de tres clubes para salir de Flamengo

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?
    Tecnología

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Con Juanes y artistas chilenos: cómo Bogotá se convierte en el epicentro de la música latina con el festival BIME
    Cultura y entretención

    Con Juanes y artistas chilenos: cómo Bogotá se convierte en el epicentro de la música latina con el festival BIME

    El mejor disco de Pink Floyd según David Gilmour

    Cine, memoria y compromiso: FEMCINE 16 dedica un foco a la aclamada cineasta española Icíar Bollaín

    Trump asegura que pondrá fin a la ofensiva y al “efectivo” bloqueo en Ormuz si Irán “acepta cumplir lo acordado”
    Mundo

    Trump asegura que pondrá fin a la ofensiva y al “efectivo” bloqueo en Ormuz si Irán “acepta cumplir lo acordado”

    Suiza confirma un tercer caso de hantavirus procedente del crucero que está siendo atendido en Zurich

    Corea del Norte enmienda su Constitución y elimina referencias a la reunificación con el Sur

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera
    Paula

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas

    Sobre cómo terminé en una fiesta con Paris Hilton