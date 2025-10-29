Las primeras palabras de Robinho desde la cárcel tras haber sido condenado por violación

El exfutbolista brasileño Robson de Souza, mejor conocido como Robinho, emitió las primeras palabras desde la cárcel después de haber sido condenado a nueve años de prisión por una violación ocurrida en Italia.

El exatacante se encuentra recluido en la Penitenciaría II de Tremembé, en el estado de Sao Paulo, después de que el Tribunal Superior de Justicia y el Supremo Tribunal Federal negara la extradición solicitada desde Europa.

En el recinto penal, conocido como la “cárcel de los famosos”, Robinho comparte el espacio con otros reclusos condenados por crímenes de alta repercusión mediática. Por lo mismo, en las últimas semanas surgieron rumores sobre tratos privilegiados que el propio exfutbolista se encargó de rechazar.

En un video publicado por el Consejo Comunitario de Taubaté, organización encargada de supervisar la actividad judicial en la región, el exdelantero remarcó que “mi dieta y mi horario de sueño son iguales a los de los demás. Nunca he comido nada diferente ni he recibido un trato distinto”.

Además, indicó que la única vez en la que puede participar de actividades recreativas se limita a los domingos cuando los internos no tienen labores asignadas y que el trato para recibir visitas de familiares “son iguales para todos los presos. Cuando mi esposa no viene sola, viene con mis hijos. El mayor juega y los dos menores pueden venir. Las visitas son iguales y el trato es el mismo para todos”, señala en la grabación.

A su v ez, negó tener un liderazgo dentro del recinto. “Han dicho mentiras de que soy líder o tengo problemas psicológicos. Nunca tuve eso ni tomé medicación. Es difícil estar preso, pero gracias a Dios mantengo la cabeza fría”, sostuvo. “Los guardias mandan, y los presos obedecemos”, complementó más adelante.

Culpable de violación grupal

La justicia italiana comenzó a investigar a Robinho después de que su nombre fuera mencionado por una mujer de 23 años tras ser víctima de una violación grupal en una discoteca de Milán en 2013, momento en el que el delantero era miembro del plantel del AC Milan.

En el proceso investigativo se incluyeron la intercepción de conversaciones telefónicas donde discutían sobre el delito y descartaban consecuencias legales. Si bien Italia pidió su extradición en 2022 después de la condena definitiva del Tribunal Supremo de Casación, la solicitud fue rechazada por Brasil, pero luego en Italia solicitaron que la condena la cumpliera en territorio brasileño, trámite que fue aprobado por nueve votos a favor y dos en contra.

Desde entonces, Robinho ha presentado algunos recursos judiciales con el objetivo de obtener la libertad o ver reducida la condena, siendo en agosto de 2024 el último recurso que solicitó la defensa del jugador, pero este fue desestimado.