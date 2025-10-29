SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Las primeras palabras de Robinho desde la cárcel tras haber sido condenado por violación

El ex seleccionado brasileño se encuentra recluido en la Penitenciaria II de Tremembé en Sao Paulo cumpliendo una pena de nueve años de prisión.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Andrés Piña/Photosport

El exfutbolista brasileño Robson de Souza, mejor conocido como Robinho, emitió las primeras palabras desde la cárcel después de haber sido condenado a nueve años de prisión por una violación ocurrida en Italia.

El exatacante se encuentra recluido en la Penitenciaría II de Tremembé, en el estado de Sao Paulo, después de que el Tribunal Superior de Justicia y el Supremo Tribunal Federal negara la extradición solicitada desde Europa.

En el recinto penal, conocido como la “cárcel de los famosos”, Robinho comparte el espacio con otros reclusos condenados por crímenes de alta repercusión mediática. Por lo mismo, en las últimas semanas surgieron rumores sobre tratos privilegiados que el propio exfutbolista se encargó de rechazar.

En un video publicado por el Consejo Comunitario de Taubaté, organización encargada de supervisar la actividad judicial en la región, el exdelantero remarcó que “mi dieta y mi horario de sueño son iguales a los de los demás. Nunca he comido nada diferente ni he recibido un trato distinto”.

Además, indicó que la única vez en la que puede participar de actividades recreativas se limita a los domingos cuando los internos no tienen labores asignadas y que el trato para recibir visitas de familiares “son iguales para todos los presos. Cuando mi esposa no viene sola, viene con mis hijos. El mayor juega y los dos menores pueden venir. Las visitas son iguales y el trato es el mismo para todos”, señala en la grabación.

A su v ez, negó tener un liderazgo dentro del recinto. “Han dicho mentiras de que soy líder o tengo problemas psicológicos. Nunca tuve eso ni tomé medicación. Es difícil estar preso, pero gracias a Dios mantengo la cabeza fría”, sostuvo. “Los guardias mandan, y los presos obedecemos”, complementó más adelante.

Culpable de violación grupal

La justicia italiana comenzó a investigar a Robinho después de que su nombre fuera mencionado por una mujer de 23 años tras ser víctima de una violación grupal en una discoteca de Milán en 2013, momento en el que el delantero era miembro del plantel del AC Milan.

En el proceso investigativo se incluyeron la intercepción de conversaciones telefónicas donde discutían sobre el delito y descartaban consecuencias legales. Si bien Italia pidió su extradición en 2022 después de la condena definitiva del Tribunal Supremo de Casación, la solicitud fue rechazada por Brasil, pero luego en Italia solicitaron que la condena la cumpliera en territorio brasileño, trámite que fue aprobado por nueve votos a favor y dos en contra.

Desde entonces, Robinho ha presentado algunos recursos judiciales con el objetivo de obtener la libertad o ver reducida la condena, siendo en agosto de 2024 el último recurso que solicitó la defensa del jugador, pero este fue desestimado.

Lee también:

Más sobre:FútbolRobinho

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los desvíos de tránsito que operarán en el centro este domingo 2 de noviembre por 3° versión de la Corrida Gana Santiago

Solo María Luisa Cordero votó a favor: diputados desechan cuestión previa y discuten fondo de AC contra juez Ulloa

Colegio de Abogados acoge amparo de Providel y reprocha actuar de fiscales Armendáriz y Jacir

PDI desarticula banda de falsos técnicos dedicada al robo de cables en Concepción

Detienen a 15 estudiantes del INBA por desórdenes y lanzar bombas molotov a Carabineros

Asesores económicos de Kast, Jara y Matthei discuten sobre la eliminación del Comité de Ministros para acelerar la inversión

Lo más leído

1.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

2.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

3.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

4.
Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

5.
Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Servicios

A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabeo Cup

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabeo Cup

Dónde y a qué hora ver a Swansea City vs. Manchester City

Dónde y a qué hora ver a Swansea City vs. Manchester City

Los desvíos de tránsito que operarán en el centro este domingo 2 de noviembre por 3° versión de la Corrida Gana Santiago
Chile

Los desvíos de tránsito que operarán en el centro este domingo 2 de noviembre por 3° versión de la Corrida Gana Santiago

Solo María Luisa Cordero votó a favor: diputados desechan cuestión previa y discuten fondo de AC contra juez Ulloa

Colegio de Abogados acoge amparo de Providel y reprocha actuar de fiscales Armendáriz y Jacir

Asesores económicos de Kast, Jara y Matthei discuten sobre la eliminación del Comité de Ministros para acelerar la inversión
Negocios

Asesores económicos de Kast, Jara y Matthei discuten sobre la eliminación del Comité de Ministros para acelerar la inversión

Productores prevén un nuevo récord de exportaciones de cerezas en la temporada 2025-2026

Gaston Bottazzini sería destituido como CEO del holding español el Corte Inglés

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra
Tendencias

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Uber prepara flota de 100.000 robotaxis con tecnología de Nvidia

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores

Las primeras palabras de Robinho desde la cárcel tras haber sido condenado por violación

Campeón en la cancha: las gestiones a todo nivel para evitar que Coquimbo Unido se consagre sin jugar

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

De Edgar Allan Poe a Bram Stoker: cómo narrar el terror animal según autores clásicos
Cultura y entretención

De Edgar Allan Poe a Bram Stoker: cómo narrar el terror animal según autores clásicos

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago

Cuando Héctor Noguera reformó al Chacal de Nahueltoro

Putin anuncia una prueba exitosa con el supertorpedo “Poseidón”, con capacidad para portar cabezas nucleares
Mundo

Putin anuncia una prueba exitosa con el supertorpedo “Poseidón”, con capacidad para portar cabezas nucleares

Tras megaoperativo policial en Río de Janeiro que dejó 64 muertos: vecinos trasladan decenas de cadáveres a plaza São Lucas

Países Bajos vota en legislativas anticipadas con la extrema derecha como favorita

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo
Paula

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80