El Deportivo

Esteban Pavez se lanza contra Fernando Ortiz tras ser borrado de la citación de Colo Colo

El mediocampista, que hasta hace pocos partidos era el capitán de Colo Colo, no ha sido considerado en los últimos duelos por el entrenador argentino.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Fernando Ortiz acumula problemas en Colo Colo. Con el amargo empate ante Deportes Limache en el Estadio Nacional por la fecha 25 de la Liga de Primera, ya son dos partidos sin poder ganar, por lo que se le alejan las posibilidades de clasificar a un torneo internacional. Ahora, para colmo, uno de los referentes dentro del plantel, Esteban Pavez, mostró su molestia por su situación actual en el equipo.

El mediocampista, quien desde 2023 es el capitán del Cacique, no fue convocado en los últimos tres duelos, algo que lo tiene molesto. Este martes, en el estreno de la película “Eterno”, por los 100 años de Colo Colo, Pavez disparó: “Para qué voy a estar con cosas, siempre digo lo que pienso. Estoy muy caliente. Más allá de jugar o no, eso pasa por el técnico, pero no ir convocado me choca, me pega; me mato todos los días al entrenar y ahí uno se gana la convocatoria“.

“Siempre soy de los que mejor entrena, mis compañeros y todos me lo hacen sentir y no estar convocado me calienta. Es parte de, algún día me iba a tocar, estoy trabajando a full para que el profe me convoque“, agregó.

No obstante, el formado en Macul quiere seguir siendo considerado por sus colegas como un líder positivo, desde donde le toque estar: “No tengo ninguna razón y no las voy a pedir, no corresponde, no lo he hecho cuando no he jugado tampoco. Sigo en lo mío, entrenando a full, siendo un líder positivo, entregando lo mejor para mis compañeros y aportaré de donde me toque. Este año han pasado un sinfín de cosas. Me choca, me pega, estoy caliente. Esa es la palabra. Llevo dos semanas comiéndomela, buscando soluciones, no ha cambiado mi forma de ser, de todos lados aporto. En el fútbol y en la vida todo pasa, la única forma de salir es entrenando al cien por ciento“.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

“En los momentos malos es cuando más quiero estar, me hubiera gustado en la cancha cuando perdimos con Coquimbo, ayer se empató y fue doloroso y me siento partícipe. A mí me gusta estar en los momentos duros, en los momentos alegres está todo el mundo. A mí, como Esteban Pavez, me gusta estar en las malas“, añadió.

Por último, se refirió a las opciones de clasificar a la Copa Sudamericana 2026. Hoy están a seis puntos de Cobresal, el séptimo en la tabla de posiciones y el último club que se está quedando con un cupo al torneo internacional. Pavez sabe que no está fácil: “La única forma es ganar los cinco partidos que quedan. Está complejo. Estamos pensando partido a partido“.

