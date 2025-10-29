Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli e Iván Román vence a Independiente del Valle y se mete en la final de la Copa Sudamericana.

El Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli confirmó este martes su lugar en la final de la Copa Sudamericana. Lo hizo con autoridad. En Belo Horizonte, el Galo se impuso por 3-1 a Independiente del Valle, rompiendo el empate 1-1 de la ida. El exentrenador de la Roja vuelve a encontrar forma y convicción en Brasil. Iván Román estuvo en el banco y no ingresó en el local. En la visita, Matías Fernández jugó todo el partido.

La apertura de la cuenta llegó a los 36 minutos, cuando una rápida combinación por izquierda terminó en los pies de Guilherme Arana, que definió con un zurdazo corto. El Mineiro respiró, y sobre el cierre del primer tiempo encontró el segundo golpe. Bernard culminó un contragolpe de manual, con Dudu en la génesis de la jugada.

Independiente del Valle no se resignó. Sornoza y Alcívar intentaron construir desde la mitad, y un error en la salida del cuadro brasileño derivó en el descuento. Claudio Spinelli aprovechó un rebote dentro del área y puso el 2-1 a los 64’, dejando abierta la ilusión ecuatoriana.

🐔🔥💪🏽 FIM DE JOGO: ATLÉTICO 3x1 INDEPENDIENTE DEL VALLE



COM UMA FESTA ABSURDA DA MASSA E ATUAÇÃO CONSISTENTE NA @ARENAMRV, GALO VENCE E CARIMBA A VAGA NA FINAL DA COPA SUL-AMERICANA! 🏠



DIA 22 DE NOVEMBRO, NO PARAGUAI, VAMOS JUNTOS BATALHAR PELO NOSSO SONHO! 🇵🇾



⚽ ARANA,… pic.twitter.com/1WweiFPlUN — Atlético (@Atletico) October 29, 2025

El suspenso duró poco. A los 73’, cuando la visita adelantaba líneas, apareció Hulk. El delantero, que había ingresado en el segundo tiempo, combinó potencia y experiencia para sellar el resultado. Controló en el borde del área y definió cruzado. Inatajable para Guido Villar. Era el 3-1 que enterraba cualquier duda y desataba la euforia en el Mineirão.

Sampaoli, brazos al cielo, celebró con su cuerpo técnico. El Atlético Mineiro mostró una versión cohesionada: presionó alto, jugó corto, y mostró variantes para desbordar. El exDT de la U va en busca de su segundo título de Sudamericana, tras el conseguido con Universidad de Chile en 2011.

Justamente el club laico puede cruzarse en el camino. Este jueves se disputa la otra semifinal, entre la U y Lanús, en Argentina. Dos equipos que probablemente miraron este duelo de reojo.