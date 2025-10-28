SUSCRÍBETE
“No lo va a conseguir ni con cuatro mundiales”: histórico de Argentina sorprende con tajante opinión sobre Lionel Messi

Pese a los títulos con la Albiceleste, en el país transandinos no cesan las comparaciones entre la Pulga y Diego Maradona.

Lucas Mujica
Mario Alberto Kempes es uno de los nombres más importantes en la historia de la selección argentina. Fue figura determinante en el título del Mundial de 1978 y es uno de los grandes ídolos de la historia albiceleste. Y es precisamente en esa condición con que hace ruido por una frase que resuena en el ambiente transandino. “Si Messi quiere ser mejor que Maradona, no lo va a conseguir por más que gane cuatro Mundiales seguidos”, aseguró el exdelantero en diálogo con ESPN.

Kempes fue más allá. “Siempre le va a faltar cinco para el peso para ponerse un escalón ahí abajo de Diego. Por más que gane lo que gane, nunca podrá compararse a lo que hizo Diego”, insistió. Para el campeón del 78, la diferencia no se mide en trofeos, sino en la huella simbólica que dejó el fallecido exjugador.

“El maradoniano nunca va a permitir que Messi esté por encima de Maradona. Messi nunca va a ser mejor que Maradona. Y no lo vamos a negar, pero ya pasó, ya fue su momento”, remató Kempes.

Kempes en 1978.

Messi levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022, siendo la figura excluyente del torneo con actuaciones decisivas y un liderazgo que consolidó su legado. Desde entonces, para muchos fanáticos su nombre ocupa el lugar que durante décadas pareció exclusivo de Maradona. En la estadística, el capitán de la Albiceleste impone respeto: 195 partidos, 114 goles y un palmarés que incluye el Mundial de 2022, dos Copas América (2021 y 2024), la Finalissima 2022, además de los títulos juveniles del Mundial Sub 20 2005 y la medalla de oro en Beijing 2008.

Maradona, por su parte, defendió la camiseta nacional en 91 ocasiones, anotó 34 goles y conquistó el Mundial de México 1986, el Sub 20 de 1979 y la Copa Artemio Franchi, equivalente a la Finalissima, en 1993.

