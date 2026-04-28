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    Ipswich Town de Marcelino Núñez cosecha valioso empate en Southampton que lo deja más cerca del ascenso a la Premier

    El volante chileno fue titular y jugó hasta los 76 minutos ante el equipo portuario. A una fecha del final, el cuadro del excruzado sigue segundo y, si gana en el próximo partido, logrará el objetivo

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    El Ipswich Toen de Marcelino Núñez quedó a un paso de llegar a la Premier League.

    Ipswich Town formó un equipo lleno de estrellas para la Championship inglesa. Inversión ambiciosa que tiene a la escuadra azul muy cerca de regresar a la Premier League de Inglaterra. A una fecha del final de la temporada regular, la escuadra de Marcelino Núñez se mantiene en posiciones de ascender tras empatar 2-2 en casa de Southampton.

    Precisamente, la llegada del volante chileno representa uno de los elementos clave en este proceso, después de que la directiva pagara 14 millones de dólares al archirrival Norwich City.

    Apuesta que el nativo de Colina ha justificado con esta nueva camiseta británica, de acuerdo con la exigente crítica entre los medios que cubren a la escuadra de Suffolk. Así también fue titular en este importante partido que dejar a los Tractor Boys más cerca del ascenso.

    Proyecto que comenzaba a cumplirse a los 48 minutos, después de que el galés Wesley Burns abriera la cuenta para el equipo del mediocampista nacional. Sin embargo, los Santos también se juegan un puesto para alcanzar a los playoffs que entregan una tercera plaza.

    En la agonía

    A los 59 minutos, en un estadio St. Mary’s repleto, los locales pudieron empatar gracias al tiro libre de Ryan Manning que rozó en la barrera y descolocó al portero Christian Walton.

    El ímpetu del equipo de Ben Brereton (su pase aún es de los sureños, pese a su cesión a Derby County) les permitió irse en ventaja a diez del final, cuando Cyle Larin hizo explotar al recinto del Soton, cuando Núñez ya había salido reemplazado por Jens Cajuste.

    Sin embargo, cuando solo restaban tres minutos para el epílogo, Jack Clarke puso el 2-2 definitivo que permite a Ipswich Town mantener intactas sus opciones de tomar la segunda plaza directa al mejor torneo del planeta.

    En la última jornada de la Championship, el elenco del exjugador de Universidad Católica se mide como local ante Queens Park Rangers. Si gana ese compromiso conseguirá su objetivo, ya que tiene un punto más que el Millwall, club que cerrará como anfitrión ante el descendido Oxford United.

    Más sobre:FútbolChampionsMarcelino NúñezIpswich TownSouthampton

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