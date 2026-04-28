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    Diputados del PDG solicitarán sesión especial de seguridad tras reporte de 20 homicidios en una semana

    Los parlamentarios manifestaron su preocupación por el repunte semanal y la falta de una hoja de ruta que logre frenar la violencia de manera definitiva en las zonas más críticas del país.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Tras conocerse el último reporte semanal de homicidios entregado por el Gobierno, que contabilizó 20 víctimas fatales entre lunes y domingo —lo que representa un aumento de siete casos respecto a la semana anterior—, integrantes de la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG) anunció que solicitará una sesión especial de seguridad en la Sala de la Cámara de Diputados para exigir a las autoridades estrategias y medidas para hacer frente a la actual crisis que vive el país en esta materia.

    Pese a que la cifra oficial muestra un fallecido menos en comparación al mismo periodo de 2025, los parlamentarios del PDG manifestaron su preocupación por el repunte semanal y la falta de una hoja de ruta que logre frenar la violencia de manera definitiva en las zonas más críticas del país.

    La diputada por la Región Metropolitana, Tamara Ramírez, señaló que “hoy el país requiere que el Ejecutivo impulse una reforma integral contra la delincuencia, que aborde de manera seria la persecución penal y el control territorial. No basta con reportes semanales, necesitamos saber cuál es la estrategia de fondo para que las familias recuperen la paz”.

    Desde la Región de Antofagasta, el diputado Fabián Ossandón enfatizó que “en el norte la presión del crimen organizado no da tregua y las medidas aisladas ya no son suficientes. Resulta urgente establecer una política sistémica y una directriz de largo plazo que desarticule la delincuencia de raíz. No podemos permitir que el país navegue sin un rumbo definido en seguridad, por lo que el Ejecutivo debe presentar un diseño que unifique la inteligencia y recupere cada barrio, garantizando que el combate a las mafias sea una ofensiva constante y no una respuesta improvisada”.

    Por su parte, la parlamentaria de La Araucanía, Flor Contreras, subrayó que “exigiremos que se nos explique cómo esta supuesta reforma integral va a impactar en la seguridad rural y urbana de nuestras regiones. Lo que Chile y La Araucanía demandan con urgencia es un plan integral y una hoja de ruta clara con fuerza para combatir las estructuras delictuales. No podemos seguir reaccionando a los hechos, necesitamos una estrategia que tome el control territorial, refuerce la inteligencia y entregue seguridad definitiva”.

    Finalmente, el diputado del Biobío, Patricio Briones, cerró el llamado apuntando que “solicitaremos que las autoridades de seguridad comparezcan ante el Congreso. El país necesita certezas sobre el control de armas y la prevención. La seguridad debe ser una política de Estado estructural y no una reacción a las cifras del momento”.

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