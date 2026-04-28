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    Colo Colo remece el mercado y ficha a la histórica Chris Vorpahl para ir por la Liga A1 de vóleibol

    El Cacique fichó a la experimentada referente de la disciplina para ir en busca de su primer título en la máxima categoría.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Chris Vorpahl, posando con la indumentaria de su nuevo equipo en el estadio Monumental. Foto: CSyD Colo Colo.

    Este martes, el Club Social y Deportivo Colo Colo anunció el fichaje de Chris Vorpahl para su equipo de vóleibol femenino, cuyo principal objetivo es conseguir el primer título de la Liga A1 para la institución.

    “Para mí es un paso muy importante el que estoy dando hoy día. Me desafía muchísimo llevar a un club como Colo Colo a lo más alto. Creo que se lo merecen. El trabajo que vienen haciendo con inferiores ha sido contundente, sólido y creo que la rama se merece esa estrella en la primera división”, afirmó la deportista.

    “Voy a estar a disposición del club en lo que necesiten. Mi intención es ser el mejor elemento para que podamos conseguir el objetivo de este año. Para mí esto es como una nueva oportunidad, así que lo voy a tomar con mucho respeto y con la responsabilidad que amerita estar y llegar a una institución así de grande”, añadió.

    Por su parte, Edmundo Valladares, presidente de la corporación, expresó su satisfacción por sumar a la histórica jugadora. “Para nosotros es muy importante poder sumar un refuerzo de la categoría de Cris, una de las mejores jugadoras de la historia de Chile”, afirmó.

    “Tenemos toda la ilusión de poder dejar a Colo Colo en lo más alto y poder consolidar este año un trabajo que lleva muchísimo tiempo y que nos permita confirmar que el proyecto del Club Social y Deportivo Colo Colo es un proyecto integral, que va mucho más allá del fútbol y que tiene al vóleibol femenino como su deporte más destacado también a nivel de inferiores y que ojalá podamos confirmarlo también en nuestro primer equipo”, añadió.

    Gran trayectoria

    Chris Vorpahl ha destacado tanto en el vóleibol indoor como en el vóleibol playa, construyendo una carrera llena de logros nacionales e internacionales. En el voleibol de sala brilló especialmente con Boston College, donde consiguió múltiples títulos nacionales, consolidándose como una de las jugadoras más importantes del país. También fue parte de la selección chilena y tuvo experiencias internacionales en Argentina, Chipre e Indonesia, destacando su campeonato invicto en la liga argentina con Villa Dora.

    Más adelante decidió dar un gran paso en su carrera al cambiar al vóleibol playa, donde junto a Francisca Rivas formó una de las duplas más exitosas de Chile. Lograron importantes medallas en Juegos Bolivarianos, Juegos Odesur y alcanzaron un histórico primer lugar en el Circuito Sudamericano, siendo la primera dupla femenina chilena en conseguir ese logro.

    Tras su participación en los Panaremicanos Santiago 2023 y su regreso al voleibol indoor en 2024, continuó consolidándose como una figura clave del deporte nacional.

    Más sobre:VóleibolColo ColoChris VorpahlLiga A1Edmundo Valladares

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