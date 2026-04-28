“El tema de fondo no está resuelto”: Evo Morales rechaza acercamientos de Bolivia con Chile y apunta a reivindicación marítima

El expresidente boliviano, Evo Morales, cuestionó duramente la gestión del actual Gobierno de Rodrigo Paz tras la reunión que mantuvieron los cancilleres de Chile y Bolivia en el marco de un posible restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Como Estado boliviano, no podemos construir una relación seria con Chile ignorando nuestra histórica reivindicación marítima. La mediterraneidad impuesta con la Guerra del Pacífico sigue siendo una herida abierta, y el fallo de la Corte Internacional de Justicia dejó claro que el tema de fondo no está resuelto”, denunció en su cuenta de X.

“Sin agenda marítima, la política exterior se reduce a algo meramente administrativo. No podemos normalizar una relación asimétrica donde Bolivia solo gestiona comercio y logística mientras renuncia a su principal demanda histórica”, prosiguió. “La integración no se construye a costa del olvido, debe partir del reconocimiento de los temas estructurales pendientes”, insistió.

Como Estado boliviano, no podemos construir una relación seria con Chile ignorando nuestra histórica reivindicación marítima. La mediterraneidad impuesta con la Guerra del Pacífico sigue siendo una herida abierta, y el fallo de la Corte Internacional de Justicia dejó claro que… — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) April 28, 2026

Asimismo, indicó que “no puede desentenderse de la criminalización de los migrantes, con un Estado que construye zanjas, militariza las fronteras, criminaliza la migración y ponen en riesgo vidas humanas. Los pueblos no somos amenaza. La dignidad, la integración y los derechos deben estar por encima de cualquier política de exclusión”.

Los dichos de Morales se conocen un día después de que la Fiscalía Departamental de Tarija informara que el expresidente e Idelsa P. S. fueron notificados vía edicto dentro del proceso que se le sigue por el presunto delito de trata de personas.

“Se ha notificado a los acusados Idelsa P. S. y Juan Evo Morales Ayma, se los notificó vía edicto el 21 de octubre de 2025. Con relación a la víctima Cindy S. P. se le notificó de la misma manera”, informo el fiscal departamental de Tarija, José Mogro.