La propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz que dejaría a EE.UU. sin poder de negociación en la guerra

El canciller alemán, Friedrich Merz, cree que Estados Unidos está siendo “humillado” por las autoridades de Irán en la guerra desatada por Washington contra la República Islámica. “Es evidente que los estadounidenses se han metido en esta guerra sin ninguna estrategia”, ha afirmado este lunes el líder alemán durante un encuentro con estudiantes de un instituto alemán.

Las aseveraciones de Merz no son en vano. El canciller, de tendencia conservadora, es uno de los aliados de Trump en Europa. Por esto, estas declaraciones dan cuenta de la difícil posición en la que se encuentra Washington respecto de su pretensiones contra Irán.

En este contexto -según el portal estadounidense Axios-, Irán propuso un acuerdo con Estados Unidos para la reapertura del estrecho de Ormuz y el fin de la guerra, tras el fracaso de las conversaciones previstas en Pakistán durante el fin de semana. Los puntos sobre el programa nuclear iraní, sin embargo, habrían quedado pospuestos para una etapa posterior de negociaciones.

El presidente de EE. UU., Donla Trump, en la Sala de Situación. Foto: White House -

La información de Axios, basada en los testimonios de un funcionario estadounidense y otras dos fuentes anónimas, se publicó cuando el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, regresó brevemente a Islamabad la tarde del domingo. Esto, a pesar de que el presidente estadounidense había indicado que no tenía previsto enviar un equipo negociador próximamente al Pakistán.

Así, tras cancelar a última hora la delegación prevista para Pakistán el día anterior, el presidente declaró el domingo que el equipo iraní podía contactar con Washington por teléfono si deseaba hablar. Debido a esto, Araghchi partió de Pakistán nuevamente, esta vez rumbo a Rusia.

Según Axios, el intento de Irán de reactivar las negociaciones abordando los problemas relacionados con el estrecho de Ormuz fue comunicado a Estados Unidos a través de mediadores pakistaníes.

El estrecho -la angosta entrada del golfo Pérsico por donde transita una quinta parte del petróleo y gas natural distribuido a nivel mundial- ha sido el centro del conflicto. Desde el inicio del enfrentamiento, Irán mantiene el tránsito limitado de la vía fluvial y, Estados Unidos, a modo de respuesta, ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes.

Según el portal estadounidense, se esperaba que Trump abordara la propuesta iraní y otros asuntos estancados en las negociaciones durante una reunión en la Sala de Situación con sus equipos de seguridad nacional y política exterior. Sin embargo, resolver el conflicto sobre el estrecho de Ormuz, levantar el bloqueo estadounidense y permitir que se reanuden las exportaciones de petróleo iraní dejaría a Washington sin poder de negociación para futuras conversaciones.

Tampoco está claro si Trump aceptaría posponer las conversaciones nucleares a una fecha posterior indeterminada, dado que el líder de MAGA ha señalado repetidamente que no se conformará con menos que el compromiso de Teherán de poner fin a sus actividades nucleares.

La situación respecto del uranio enriquecido de Irán ha sido durante mucho tiempo el centro de las tensiones. Detener el programa nuclear iraní -debido a las sospechas de que el régimen islámico lo está utilizando para el desarrollo de armamento nuclear- es uno de los principales intereses de Estados Unidos e Israel.

La “humillante” estrategia estadounidense

“Por el momento no veo qué salida estratégica están eligiendo los estadounidenses, sobre todo teniendo en cuenta que los iraníes negocian con evidente habilidad o, mejor dicho, saben muy bien cómo no negociar”, agregó Merz a sus preocupaciones respecto a los pasos que ha tomado Washington.

Así, “toda una nación -siguió el canciller- está siendo humillada por los dirigentes iraníes, sobre todo por la denominada Guardia Revolucionaria”.

El canciller de Alemania. Friedrich Merz. Foto: archivo Liesa Johannssen

En sus declaraciones ante los estudiantes, Merz reiteró que Washington no consultó a Berlín ni a ningún líder europeo antes de iniciar la ofensiva bélica contra Irán el pasado 28 de febrero.

También, Merz remarcó que ya le ha transmitido directamente su escepticismo al presidente estadounidense, Donald Trump, en dos ocasiones. En sus palabras, la guerra fue “una decisión precipitada”.

“Si hubiera sabido que esto seguiría así durante cinco o seis semanas y que la situación empeoraría cada vez más, se lo habría dicho de forma aún más contundente”, subrayó el canciller durante la ponencia.

Merz explicitó sus dudas respecto de las capacidades de negociación de Estados Unidos y cuestionó la capacidad de la Casa Blanca para poner fin al conflicto -en el corto plazo, al menos-. Esto, señaló, porque “los iraníes son evidentemente más fuertes de lo que se pensaba y los estadounidenses, al parecer, tampoco tienen una estrategia realmente convincente en las negociaciones”.

“El problema con este tipo de conflictos es siempre el mismo: no solo hay que entrar, sino que también hay que salir. Lo hemos visto de forma muy dolorosa en Afganistán, durante 20 años. Lo hemos visto en Irak”, ejemplificó. “En ese sentido, espero que esto termine lo antes posible”, siguió.

Para el canciller, se trata de una situación “bastante complicada” que está costando a Alemania mucho dinero y poder económico. “Esta guerra contra Irán tiene repercusiones inmediatas en nuestro rendimiento económico y, por eso, debe terminar lo antes posible”, ha reclamado Merz.

El espaldarazo de Putin

Al mismo tiempo que el líder conservador alemán criticaba la gestión de Trump respecto a la guerra, ​el presidente ruso, Vladimir Putin, se reunía en San Petersburgo con el canciller iraní, Araghchi. En la instancia, le expresó su esperanza de que el pueblo iraní supere lo que describió como un “período difícil” y que la paz prevalezca pronto, según información de la agencia Reuters.

Durante la reunión, Moscú se ofreció para mediar e intentar ayudar ⁠a restablecer la calma en Medio Oriente. Según el diario The New York Times, “Rusia es un aliado clave de Irán, pero ha intentado evitar involucrarse en el conflicto, según analistas, ya que Putin espera que el presidente Trump presione a Ucrania para que acepte un acuerdo de paz favorable a Moscú. Rusia también ha procurado mantener estrechos lazos con Israel y los países del golfo Pérsico que Irán ha atacado en respuesta a la ofensiva militar estadounidense e israelí que comenzó a finales de febrero”.

Putin también se ha ofrecido en repetidas ocasiones a almacenar el uranio ⁠enriquecido de Irán como forma de ​calmar las tensiones, una oferta ‌que Estados Unidos no ‌ha aceptado.

El presidente ruso, Vladimir Putin. Foto: archivo

“Por nuestra parte, haremos todo lo necesario en beneficio de sus intereses y de los de todos los pueblos de la región para garantizar que ​se ‌alcance la paz lo antes posible”, dijo Putin a Araghchi, según los medios estatales rusos.

“La semana pasada recibí un mensaje del líder supremo de Irán. ⁠Me gustaría pedirle que le transmita mi más sincero agradecimiento por ello y que le confirme que Rusia, al igual que Irán, tiene la intención de continuar con nuestra relación estratégica”, añadió el mandatario ruso.

Luego de la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo -tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei-, el mandatario ruso afirmó su “apoyo inquebrantable” al recién designado teócrata de Irán.

El año pasado, Irán selló ‌un acuerdo de asociación estratégica de 20 años con Moscú. Rusia está construyendo dos nuevas unidades nucleares en Bushehr, sede de la única central nuclear de Irán; e Irán suministró ‌a Rusia drones Shahed para su uso contra Ucrania.

Araghchi afirmó que las relaciones entre Rusia e ‌Irán seguirían ⁠fortaleciéndose y agradeció a Putin el apoyo de Moscú, según informó ​la agencia estatal de noticias RIA.