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    Qué decían los mensajes en redes sociales del sospechoso de intentar asesinar a Trump

    Una revisión realizada por CNN detalla que Cole Tomas Allen, el sospechoso detenido en el hotel Washington Hilton, compartió publicaciones en las que comparaba al presidente Donald Trump con Adolf Hitler. Otras instaban a opositores a comprar armas y presentaban críticas a su administración.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué decían los mensajes en redes sociales del sospechoso de intentar asesinar a Trump. Foto: archivo.

    El sospechoso acusado de efectuar el tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, Cole Tomas Allen, compartió previo al ataque publicaciones en las que comparaba al presidente Donald Trump con Adolf Hitler e instaba a otras personas opositoras a su administración a comprar armas.

    Así lo asegura una revisión realizada por CNN de dos cuentas de redes sociales que presuntamente le pertenecen.

    Cabe recordar que, la noche del sábado 25 de abril, el hombre de 31 años se saltó un control de seguridad del Washington Hilton, el hotel en el que se realizaba la cena en la que participaban el mandatario y el vicepresidente JD Vance, así como otros altos funcionarios de gobierno.

    Pese a que iba armado, las fuerzas del orden consiguieron tirarlo al piso para reducirlo.

    Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo. Sin embargo, llevaba un chaleco antibalas que lo protegió del impacto.

    No se registraron más heridos. No hubo muertos.

    Con los días se han dado a conocer nuevos detalles sobre Allen, quien se desempeñaba como profesor en una empresa de formación académica y tutorías, además de como desarrollador de videojuegos independiente.

    De acuerdo a las autoridades, residía en el suburbio de Torrance, en el área de Los Ángeles, California.

    Antes de efectuar el ataque, viajó en tren hacia Chicago y luego continuó hasta Washington D.C., en donde se registró como huésped en el hotel el viernes, según afirmaron fuentes familiarizadas con la investigación al Wall Street Journal.

    Qué decían los mensajes en redes sociales del sospechoso de intentar asesinar a Trump. Foto: captura.

    Qué decían los mensajes en redes sociales de Cole Allen, el sospechoso de intentar asesinar a Trump

    La revisión realizada por CNN detalla que las cuentas vinculadas a Allen cambiaron sustancialmente durante los últimos años. Pasaron de tener publicaciones sobre videojuegos a reunir mensajes políticos agresivos.

    Los post también aluden a un mensaje que presuntamente envió a sus familiares antes del ataque, en el que expuso un plan para atacar a funcionarios de la administración Trump.

    Fuentes familiarizadas con los peritajes declararon al citado medio que los investigadores presumen que las publicaciones, así como la información extraída de múltiples dispositivos electrónicos incautados, muestran la animadversión del hombre de 31 años hacia el presidente y su gobierno.

    Según confirmó un alto funcionario del Departamento de Justicia, quien también habló bajo condición de anonimato por tratarse de un asunto delicado, Allen se identificaba en X como “CForce3000”.

    Aunque dicha cuenta de la red social ya fue retirada, CNN asegura que pudo revisar más de 4.000 publicaciones.

    De la misma manera, pudo revisar más de 700 posts archivados de la cuenta “@coldforce.bsky.social” en la red social Bluesky. Este perfil, al igual que el de X, también fue retirado.

    Se presume que ambos perfiles pertenecen al sospechoso de intentar asesinar a Trump.

    La cuenta de X vinculada a Allen publicaba principalmente sobre videojuegos en 2022 e instaba a los usuarios a visitar su canal de YouTube, en donde subía videos cortos sobre esta misma temática antes de que fuese eliminada.

    Sin embargo, para 2024, el perfil interactuaba esencialmente con contenido político que subían otros usuarios.

    Por ejemplo, según la revisión, retuiteó múltiples publicaciones que comparaban a Trump con Hitler, además de una que abogaba por anular los resultados electorales de ese año.

    Qué decían los mensajes en redes sociales del sospechoso de intentar asesinar a Trump. Foto: archivo.

    Después de que un sujeto llamado Thomas Matthew Crooks intentara asesinar al entonces candidato durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, la tarde del 13 de julio de 2024, la cuenta de Allen retuiteó publicaciones que sugerían, sin fundamento, que el ataque podía haber sido un montaje.

    En un mensaje de otro usuario, el cual fue retuiteado por la cuenta de X de Allen, se lee: “(Trump) es perfectamente capaz de haber montado un falso intento de asesinato contra sí mismo para engañar al público estadounidense”.

    Según la revisión, Allen parece haber comenzado a publicar en Bluesky en febrero de 2025, semanas después de que iniciara el segundo mandato no consecutivo de Trump.

    La cuenta de dicha red social realizó varias publicaciones en las que se criticaba a su gobierno.

    En uno de los post, correspondiente a abril de 2025, se lee: “Todo el mundo ya sabe que Trump es una maldita persona horrible en múltiples dimensiones y nadie ha hecho una mi**da”.

    Otras publicaciones realizadas o retuiteadas por la cuenta vinculada a Allen abogaban por la posesión y compra de armas.

    “El mejor momento para comprar un arma fue hace días. El segundo mejor momento es hoy”, se lee en uno de los post.

    Una publicación realizada en marzo acusaba a Trump de ser un “traidor”.

    “Vuelvan a poner a un traidor en el cargo, obtendrán traición; no entiendo por qué la gente se sorprende de que Estados Unidos se esté desgarrando a sí mismo”.

    Los documentos de la acusación detallan que Allen invocó su derecho a guardar silencio después del arresto.

    La fiscal federal, Jeanine Pirro, declaró que enfrenta dos cargos por uso de armas de fuego y uno por agresión contra un agente federal con un arma peligrosa. Agregó que es probable que se presenten más cargos en su contra.

    Las investigaciones en torno al caso siguen en curso.

    Lee también:

    Más sobre:Estados UnidosCole AllenDonald TrumpCena de Corresponsales de la Casa BlancaCasa BlancaHotel Washington HiltonWashington HiltonTiroteoCole Tomas AllenPolicialCrimenAtentadoMundoInternacionalLa Tercera

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