La tarde del 13 de julio de 2024, poco después de las 18:00 (hora local), el entonces candidato presidencial y exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, fue víctima de un ataque armado mientras se encontraba en un mitin con adherentes.

El episodio ocurrió en Butler, Pensilvania. El atacante era un joven llamado Thomas Matthew Crooks , quien se posicionó en el techo de una estructura ubicada a unos 150 metros del escenario en el que estaba el republicano.

Con un rifle semiautomático, el estudiante de ingeniería de 20 años disparó ocho balas. Dos personas resultaron heridas y dos murieron. Uno de los fallecidos fue el propio Crooks, quien fue abatido por agentes del Servicio Secreto que se encontraban en el lugar .

Trump sufrió lesiones en su oreja derecha . Luego de que la bala lo rozara, levantó su puño y comenzó a gritar ensangrentado: “¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha!“.

Posteriormente, los investigadores policiales encontraron dos artefactos explosivos en el maletero del auto que Crooks manejó hasta el campo en el que se desarrollaba el mitin.

A casi un año del intento de asesinato de Trump, quien finalmente triunfó en las elecciones y consiguió regresar a la Casa Blanca para un segundo periodo presidencial, todavía no se tiene claridad sobre cuáles fueron los motivos que impulsaron al joven a realizar al atentado.

“Tenía comportamientos inusuales”: revelan el perfil del hombre que casi mató a Donald Trump. Evan Vucci

Esto último ha alimentado una serie de teorías conspirativas, las cuales sugieren desde que contó con un cómplice hasta que era un agente del llamado “Estado profundo”.

Aunque los investigadores han afirmado que no se ha descubierto un motivo ni señales de la participación de otros posibles implicados, sí se han dado a conocer más detalles sobre el perfil de Crooks.

Una investigación del New York Times revisó miles de páginas de sus tareas escolares, correos electrónicos y registros de su actividad en línea, además de mensajes de texto e informes de las autoridades.

El periódico estadounidense también entrevistó a docenas de personas que lo conocieron o que tienen conocimiento del caso.

Sus padres, Matthew y Mary Crooks, no respondieron a sus solicitudes de comentarios, mientras que sus abogados se negaron a hacer declaraciones.

Su fallecido hijo es descrito como alguien que enfrentó una transformación progresiva y oculta en gran medida, quien “tenía comportamientos inusuales” que se intensificaron luego de que se graduara con honores.

Aunque todavía se desconocen públicamente varios aspectos de su pasado y su salud mental, se afirma que tenía indicios de haber enfrentado una enfermedad de este tipo.

Thomas Crooks, quien vivía con sus padres en una casa familiar en Bethel Park, Pensilvania, pasó de ser un estudiante sobresaliente que los demás consideraban tranquilo y crítico con la polarización política a ser el autor de un atentado.

Quienes lo conocían no imaginaban que pudiese protagonizar un episodio como el ocurrido en Butler .

“Tenía comportamientos inusuales”: revelan el perfil del hombre que casi mató a Donald Trump.

Cómo era Thomas Crooks, el joven que trató de asesinar a Donald Trump

Previo al 13 de julio de 2024, Thomas Crooks no había tenido problemas con la ley .

La única queja registrada por su conducta, era cuando en su escuela lo castigaron por masticar chicle.

Crooks tenía calificaciones sobresalientes en el colegio. Cuando dio el Scholarship Aptitude Test (SAT) —los exámenes para la admisión universitaria— obtuvo 1530 de 1600 puntos. Asimismo, consiguió notas perfectas en tres exámenes de Colocación Avanzada.

Quienes lo conocieron dijeron que no socializaba mucho con otras personas . Sin embargo, pudo desenvolverse en un programa de tecnología en el que construyó computadores.

Su profesor, Xavier Harmon, lo apodó “Músculos”, refiriéndose irónicamente a su contextura delgada. El joven respondía con risas.

Un compañero de Crooks afirmó que le gustaba hablar de economía y criptomonedas, mientras que también animaba a otros a invertir.

Cuando en ciertas ocasiones se abordaban temas políticos, parecía mantenerse en el centro y no manifestaba posturas polarizadas hacia un partido u otro .

Sin embargo, cuando el presidente Joe Biden asumió el poder en enero de 2021, Crooks donó 15 dólares a un comité que apoyaba a los demócratas .

Pese a lo anterior, unos meses después se registró como republicano .

En su núcleo familiar las opiniones políticas eran diversas. Su hermana mayor, Katherine, y su padre estaban registrados como libertarios. Por otro lado, su madre era demócrata.

Luego de matricularse en el Community College del Condado de Allegheny, rápidamente se convirtió en un estudiante destacado en lo académico, a quien acudían otros alumnos para pedirle su ayuda.

Aunque era miembro de un club de libros de matemáticas, no pasaba tiempo con amigos fuera del recinto .

“Tenía comportamientos inusuales”: revelan el perfil del hombre que casi mató a Donald Trump.

Crooks solía asistir a las oficinas de sus profesores y enviarles correos electrónicos para preguntar cómo podía mejorar sus trabajos, que ya eran sobresalientes.

Una de sus docentes de ingeniería, Trish Thompson, declaró que “parecía un chico muy inteligente” , hasta el punto en el que pensó que “podría hacer lo que quisiera”.

En 2022, un profesor de comunicación oral pidió a los estudiantes que hicieran un video. En este, Crooks dijo que tenía una relación cercana con su núcleo familiar .

Relató que preparaba el pavo para el día de Acción de Gracias con su padre y que horneaba galletas de Navidad con su madre.

Para otra tarea, se le pidió a los alumnos que hablaran frente a cinco adultos. El joven le preguntó a su docente si con él podía hacer una excepción en el número, debido a que solo contaba con sus padres y probablemente con su hermana.

Crooks le comentó: “No tengo acceso a ningún otro adulto”.

En abril del año siguiente, escribió un ensayo en el que manifestó su frustración con la política estadounidense.

Lamentó las “campañas divisivas e incendiarias que están desgarrando al país” y advirtió que “a medida que nos acercamos a las elecciones de 2024, deberíamos considerar cuidadosamente cómo elegimos a nuestros funcionarios ”.

Sugirió la necesidad de “un sistema electoral que promueva la amabilidad y la cooperación en lugar de la división y la ira”.

Por ese entonces, según los informes del FBI revisados por el Times, comenzó a usar un alias para adquirir armas de fuego en línea .

Usualmente, utilizaba una conexión cifrada para ocultar su rastro en la Internet.

“Tenía comportamientos inusuales”: revelan el perfil del hombre que casi mató a Donald Trump.

Qué hizo Thomas Crooks antes del atentado en Butler

Se afirma que hizo al menos 25 compras relacionadas con armas antes de realizar el ataque en Butler.

En agosto de 2023, se afilió a un campo de tiro ubicado a una media hora de su casa, el Clairton Sportsmen’s Club.

Aquello no despertó sospechas, ya que esta actividad era frecuente en su comunidad. De hecho, su padre también poseía armas.

Durante los meses siguientes, Crooks visitó el campo de tiro alrededor de una vez por semana .

Los registros de su actividad en línea mientras estaba conectado a la red de Internet del lugar en el que estudiaba reflejan que solía hacer búsquedas sobre Trump, noticias y armas .

Según la revisión del citado periódico, el 6 de diciembre de 2023 visitó una docena de sitios web de noticias, antes de visitar los archivos de la administración Trump.

Minutos después visitó siete páginas de armas. Una de estas se centraba en el AR-15, un rifle semiautomático como el que utilizó posteriormente en el ataque.

Luego de hacer las búsquedas en Internet ese día, visitó el campo de tiro.

A principios de 2024, en enero, Crooks ordenó en línea más de dos galones de un aditivo para combustible que se puede usar para fabricar explosivos.

El pedido, por el que pagó alrededor de 102 dólares, no llegó en el tiempo previsto.

Ante la demora, Crooks escribió el 31 de ese mes al vendedor, utilizando una cuenta de correo electrónico que se le había asignado donde estudiaba.

Le preguntó cuál era el estado de su pedido y adjuntó una captura de pantalla de la confirmación. Esta imagen mostró que previamente había usado una dirección de correo electrónico cifrada.

Casi un mes después, el 26 de febrero, visitó varios sitios web unas horas antes de una clase de física.

Entre estos se encontraron uno de una fábrica de municiones, la página de la campaña de Trump y la de un medio de comunicación. También entró a YouTube, Reddit, Spotify y a un sitio para usuarios de una consola de videojuegos.

Personas que compartieron frecuentemente con él afirmaron al Times que desconocían si enfrentaba problemas de salud mental .

Dijeron que tampoco se imaginaban que podría haber sido capaz de planear un asesinato .

“Tenía comportamientos inusuales”: revelan el perfil del hombre que casi mató a Donald Trump.

Crooks trabajó durante años como auxiliar de nutrición a tiempo parcial en el Centro de Enfermería Especializada y Rehabilitación Bethel Park. Siguió asistiendo al lugar en las semanas previas al ataque. No despertó sospechas.

Empleados del establecimiento afirmaron que era puntual, responsable y más bien callado .

Tras recibir su título, Crooks tenía previsto asistir a la Universidad Robert Morris. Según le dijo a sus compañeros, esperaba desarrollar una carrera en la robótica o en el sector aeroespacial .

El padre del joven declaró a las autoridades policiales que notó un deterioro en su salud mental en los meses posteriores a su graduación .

Relató que, entre las conductas que llamaban su atención, estaba que se quedaba hasta altas horas de la noche hablando y bailando solo en su pieza.

También dijo que su familia tenía antecedentes de problemas de salud mental y adicciones.

Los investigadores policiales descubrieron en los peritajes que Crooks realizaba consultas relacionadas con la depresión en línea.

En junio de 2024, un mes antes del tiroteo, hizo más de 60 búsquedas vinculadas a Trump y Biden .

Sin embargo, de acuerdo al FBI, se encontraron indicios de que en ese momento no estaba completamente decidido de realizar un ataque .

En un mensaje dirigido al secretario del establecimiento en el que estudiaba, escribió: “¿Cuándo puedo esperar recibir el diploma por correo?”.

El 6 de julio, Crooks se inscribió para asistir al mitin de Trump en Butler. Ese mismo día, buscó en línea: “¿A qué distancia estaba (Lee Harvey) Oswald de (John F.) Kennedy?” .

Posteriormente, buscó en Internet cuál sería el lugar en el que el líder republicano haría su discurso.

“Tenía comportamientos inusuales”: revelan el perfil del hombre que casi mató a Donald Trump.

Qué pasó después de que Thomas Crooks realizara el ataque en Butler

El 13 de julio, Crooks efectuó el ataque en el campo en el que se desarrollaba el mitin, poco después de las 18:00 (hora local). Fue abatido en el lugar por los agentes del Servicio Secreto.

Más tarde, los investigadores encontraron dos artefactos explosivos en el maletero del auto que manejó para llegar hasta allí.

A eso de las 23:00, su padre llamó a la policía para reportar que no había visto a su hijo esa tarde .

“No hemos tenido contacto con él, no hemos recibido mensajes de texto, no nos ha respondido y aún no ha llegado a casa (...) Eso no es propio de él (...) Estamos un poco preocupados, no sabemos muy bien qué hacer”.

Unos 40 minutos más tarde, agentes que ya habían empezado a vigilar la casa familiar se acercaron a la residencia.

Abrió el padre del joven, quien preguntó si era cierto lo que se informaba en los noticieros. La madre estaba en el living.

Los investigadores revisaron la casa en busca de potenciales amenazas. Cuando llegaron a la pieza de Crooks, vieron que la mayor parte de la habitación estaba ordenada, incluida su cama.

Vieron una impresora 3D. También había un cinturón de pistola vacío y una funda para esta en el piso.

Al revisar con más detalle, encontraron una caja de munición de uso militar, de la cual salía un cable blanco . En el armario había un bidón de un galón, el cual tenía una etiqueta con el nombre de un compuesto químico que puede ser utilizado para fabricar explosivos.

Esto último llevó a que evacuaran rápidamente la casa, mientras agentes de la brigada antibombas se dirigían al lugar para hacer los peritajes.

Mientras aquello ocurría, los agentes entrevistaron a los padres de Crooks en el exterior.

“Tenía comportamientos inusuales”: revelan el perfil del hombre que casi mató a Donald Trump.

Declararon que le gustaba construir objetos, como computadores, y que solía ir a disparar al campo de tiro. Comentaron que no creían que tuviese amigos ni parejas sentimentales.

En un momento, el progenitor dijo que no sabía “nada” sobre su hijo. Detalló que hablaba sobre Trump y Biden, pero “nunca indicó que le gustaba más uno que el otro” .

La madre, quien permaneció mayormente callada, preguntó a un agente si era verdad que su hijo estaba muerto.

De acuerdo al testimonio del efectivo policial, cuando le aseguró que sí, ella se puso a llorar. Su esposo le “extendió la mano y dijo: ‘No pasa nada. No es verdad hasta que veamos el cuerpo’”.

Al día siguiente del atentado, uno de los compañeros que estudió con él le envió un mensaje. Crooks había fallecido la tarde anterior.

“Thomas, ¿no fuiste tú quien intentó dispararle a Trump y luego lo mataron, verdad?”.

“Te quería mucho como amigo y desesperadamente no quiero que estés muerto”.

Desde el día en que ocurrió el ataque en Butler, la familia de Crooks se ha mantenido discreta y ha evitado hablar del episodio .

Los reportes del FBI afirman que no se ha encontrado evidencia de que el atacante haya tenido un tratamiento de salud mental, haya estado internado o haya ingerido medicamentos .

De acuerdo a las autoridades, Crooks comenzó a buscar información en Internet sobre cómo fabricar explosivos en 2019, cuando tenía 16 años.

Hasta el momento, las investigaciones todavía no logran descifrar cuáles fueron los motivos que lo impulsaron a realizar el ataque.