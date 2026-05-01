Jesse Lingard se transforma en el primer inglés en anotar en la Copa Libertadores: “Es un sentimiento increíble”. Foto: @corinthians

Jesse Lingard marcó su primer gol en la Copa Libertadores y se convirtió en el primer jugador inglés de su país en anotar en el torneo de clubes más relevante de América. El hito ocurrió en la victoria 2-0 de Corinthians sobre Peñarol por la tercera fecha del certamen continental.

El encuentro se disputó en el Neo Química Arena, donde el conjunto local abrió el marcador a los 11 minutos por medio de Gustavo Henrique. A los 25’, Lingard aumentó la ventaja tras aprovechar un error defensivo en la salida y cerrar la jugada.

¡¡PRIMER GOL A NIVEL INTERNACIONAL DE JESSE LINGARD CON CORINTHIANS!! El inglés recibió un pase de Yuri Alberto y definió de primera para el 2-0 vs. Peñarol.



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Tras el partido, el atacante valoró su anotación y el rendimiento del equipo. “Es un sentimiento especial, noches como esta son muy importantes. Tenemos que trabajar muy duro para ganar tres puntos y seguimos progresando”, señaló.

“Siempre es un sentimiento increíble, marcar goles y ayudar al equipo, pero creo que todos hemos trabajado duro hoy. Tenemos que seguir empujando”, respondió al ser consultado por su registro como el primer inglés en marcar en la Copa Libertadores.

Con el resultado, Corinthians sigue con puntaje perfecto y lidera el Grupo E, mientras que Peñarol se ubica en el tercer lugar con una unidad. En la zona, Platense es segundo, con seis puntos. El cuarto es Independiente Santa Fe, con el mismo puntaje que el Manya.