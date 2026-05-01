Renuncia seremi de Bienes Nacionales en Tarapacá: es la décimo novena salida en gobierno de Kast

El Ministerio de Bienes Nacionales informó que el seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá, Diego Muñoz Urbina, presentó su renuncia al cargo por motivos personales a 34 días de su nombramiento.

A través de un comunicado emitido por la cartera se informó la décimo novena baja de un Seremi desde la instalación del gobierno de José Antonio Kast. “Por motivos personales, el seremi de Tarapacá, Diego Muñoz Urbina, presentó su renuncia al cargo”, indicó el documento.

Muñoz, quien es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, había sido nombrado en el cargo el pasado 27 de marzo por el Mandatario.

Los 18 casos anteriores

La salida de Muñoz se enmarca en la reiterada baja de estas autoridades desde la instalación del Ejecutivo.

Una de las situaciones más controvertidas de los 18 casos anteriores, fue la doble salida de los seremis de Cultura en la región Metropolitana, primero Gustavo Baehr y Renato Munster.

A continuación, los otros 18 nombres de las bajas presentadas hasta el cierre de esta edición: