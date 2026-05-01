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    Renuncia seremi de Bienes Nacionales en Tarapacá: es la décimo novena salida en gobierno de Kast

    “Por motivos personales, el seremi de Tarapacá, Diego Muñoz Urbina, presentó su renuncia al cargo”, indicó el comunicado de la cartera de Bienes Nacionales.

    Por 
    Javiera Ortiz

    El Ministerio de Bienes Nacionales informó que el seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá, Diego Muñoz Urbina, presentó su renuncia al cargo por motivos personales a 34 días de su nombramiento.

    A través de un comunicado emitido por la cartera se informó la décimo novena baja de un Seremi desde la instalación del gobierno de José Antonio Kast. “Por motivos personales, el seremi de Tarapacá, Diego Muñoz Urbina, presentó su renuncia al cargo”, indicó el documento.

    Muñoz, quien es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, había sido nombrado en el cargo el pasado 27 de marzo por el Mandatario.

    Los 18 casos anteriores

    La salida de Muñoz se enmarca en la reiterada baja de estas autoridades desde la instalación del Ejecutivo.

    Una de las situaciones más controvertidas de los 18 casos anteriores, fue la doble salida de los seremis de Cultura en la región Metropolitana, primero Gustavo Baehr y Renato Munster.

    A continuación, los otros 18 nombres de las bajas presentadas hasta el cierre de esta edición:

    • Aldo Ibani: Seremi de Salud, región de Valparaíso, presentó renuncia voluntaria.
    • Hernán Silva Llagostera: Seremi de Seguridad Pública de la región de Valparaíso. Tiene su nombramiento retirado de plataformas.
    • Carlos Montero: Seremi de Trabajo y Previsión Social de la región de Valparaíso, quien renunció.
    • Nataly Cruz Plaza: Seremi de Trabajo y Previsión Social de la región de Arica y Parinacota, renuncia voluntaria.
    • Alexander Nanjarí Santos: Seremi de Educación de la región del Bío Bío. Su nombramiento fue dejado sin efecto antes de oficializarse.
    • Jorge Salazar Ruiz: Seremi de Obras Públicas de la región de Los Ríos. Su nombramiento dejado sin efecto.
    • Patricia Dinamarca Reyes: Seremi de Educación de la región de Los Lagos. Su nombramiento fue dejado sin efecto.
    • Jorge Ravelo Fuentes: Seremi de Energía de la región de Los Lagos. Su nombramiento fue revocado.
    • Lizet Tapia: Seremi de Desarrollo Social y Familia de la región de Antofagasta. Presentó renuncia voluntaria.
    • Karina Trujillo Contreras: Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región de Antofagasta. Presentó renuncia voluntaria.
    • Anggel Colque González: Seremi de la Mujer y Equidad de Género de la región de Antofagasta. Renunció voluntariamente.
    • Mauricio Montealegre Gandolfo: Seremi de Obras Públicas de la región de Tarapacá. Fue desestimado antes de asumir.
    • Patrick Dungan: Seremi de Energía de la región de La Araucanía. Se retiró decreto de nombramiento.
    • Gustavo Baehr: Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región Metropolitana. Renunció voluntariamente.
    • Renato Munster: Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región Metropolitana. Renunció voluntariamente.
    • Antaris Varela: Seremi de la Mujer y Equidad de Género de la región del Bío Bío. Su nombramiento fue dejado sin efecto antes de oficializarse.
    • Ángela Valdebenito Rivadeneira: Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Aysén. Renunció voluntariamente.
    • Viviana Torres: Seremi de Trabajo y Previsión Social de la región de Coquimbo. Presentó renuncia voluntaria.
    Más sobre:Bienes NacionalesSeremiDiego MuñozJosé Antonio KastRegión de Tarapacá

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